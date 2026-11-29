Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: гол Кордобы за 2.50.

«Это матч, который называют битвой юга. И чаще эта битва складывается в пользу «Краснодара». У «Ростова» бедная статистика в этом противостоянии — всего три победы за всю историю встреч в чемпионате России. Но перед этим матчем у ростовчан достаточно козырей. Посмотрите на статистику при Дмитрии Кириченко: команда ещё ни разу не проиграла в чемпионате. Всего две ничьих, причём с серьёзными соперниками — «Зенитом» в Петербурге и «Балтикой» в Калининграде. Всё остальное — победы, зачастую достаточно уверенные.

Команда бежит, у неё всё хорошо с психологией. Понятно, что здесь велика и заслуга Джонатана Альбы, потому что Кириченко, в принципе, продолжает играть в тот же футбол. Но с точки зрения психологических настроек явно что-то было подправлено, и «Ростов» стал добиваться результата. «Краснодар» тоже явно прибавляет, хотя есть и негативные моменты. Не дожали «Динамо» в матче, в котором больше тайма играли в большинстве, потеряли Дугласа Аугусто, и это, конечно, большая проблема для краснодарцев.

Зато Джон Кордоба набрал форму и сейчас является главным игроком «Краснодара», человеком, который делает результат. В матче против «Динамо» он забил и заработал удаление Максима Осипенко, а затем вышел на замену в кубковой встрече с «Ахматом» и снова отличился. Сейчас это футболист, на котором замыкается практически вся атака «Краснодара». Думаю, так же будет и в матче против «Ростова». Учитывая форму колумбийца, вполне допускаю, что он продлит свою голевую серию. Тем более что гол Кордобы оценивается достаточно высоким коэффициентом. Эту ставку и предлагаю рассмотреть», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».