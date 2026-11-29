Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.03.

«Арсенал» находится в отличной форме. Несмотря на ничью в последнем матче ЛЧ, команда Артеты дома очков практически не теряет. Глубина состава позволяет им безболезненно ротировать состав во всех турнирах без потери качества в игре и результатах.

«Ман Сити» после удачного старта чемпионата серьёзно забуксовал. Команда Марески испытывает проблемы в переходных фазах и пропускает практически в каждом матче. Этот компонент сильно просел в сравнении с прошлым сезоном. Кажется, в руках Пепа футболисты были более управляемы после потери мяча.

Обе команды много забивают, но «Арсенал» давно научился прагматично выигрывать домашние матчи. «Ман Сити» разбалансирован, но сильная группа атаки без гола не уходит», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».