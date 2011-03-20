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Устюгов: силы позволяли бежать быстро

Устюгов: силы позволяли бежать быстро
Дмитрий Шахов
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О настрое Устюгова, о тактике Свендсена, об ужасном километре Бьорндалена и многом другом — в подборке высказываний участников мужского масс-старта в Хольмелколлене.

В воскресенье Кубок мира — 2010/11 завершился гонкой с общего старта у мужчин. Вторую победу кряду на финише сезона одержал норвежец Эмиль-Хегле Свендсен. На последнем круге он держался за Евгением Устюговым. Вместе они отыграли 16 секунд у Уле-Эйнара Бьорндалена и обошли его на последних метрах. В финишном спринте россиянин самую малость уступил победителю в зачёте масс-старта. Бьорндален занял третье место. Финишировавший восьмым Тарьей Бё одержал победу в общем зачёте мирового кубка.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Масс-старт

1. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) — 39.07,6 (2 промаха).
2. Евгений Устюгов (Россия) — + 0,4 (1).
3. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — + 10,0 (1).
4. Кристоф Зуман (Австрия) — +23.4 (2).
5. Арнд Пайффер (Германия) — +35.7 (2).
6. Бьорн Ферри (Швеция) — +36.7 (1).
7. Мартен Фуркад (Франция) — +47.6 (3).
8. Тарьей Бё (Норвегия) — +55.2 (4).
18. Иван Черезов (Россия) — +1:47.2 (5)
21. Андрей Маковеев (Россия) — +2:09.6 (4).
24. Антон Шипулин (Россия) — +3:10.5 (4).

«Чемпионат.ру» вёл прямую текстовую трансляцию гонки
Прямая текстовая трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Остальные россияне завершили кубковый сезон не так успешно. Иван Черезов закончил гонку 18-м, проиграв Пайфферу борьбу за четвёртое место в общем зачёте. Андрей Маковеев и Антон Шипулин в этот день на каждом рубеже промахивались строго по одному разу и стали 21-м и 24-м соответственно.

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия, 1-е место):
«За километр до финиша я по-прежнему был уверен, что у меня нет шансов догнать Уле. Даже на последнем подъёме мне казалось, что мы с Евгением были где-то в 15-20 секундах позади. А когда мы выехали на стадион, то я увидел, что он не так уж и далеко, и рванул за ним. Всё было похоже на вчерашнюю гонку».

Евгений Устюгов (Россия, 2-е место):
«Сегодня старался особенно сконцентрироваться на стрельбе — ветер гулял по стрельбищу, дул через раз. На лёжке выцеливал, чтобы отстреляться на ноль, а на последней стойке понимал, что нужно стрелять быстро: сзади ведь были такие преследователи. Именно поэтому допустил один досадный промах, который, впрочем, отыграл ходом. Силы позволяли бежать быстро, я шёл и понимал, что могу побороться за самые высокие места. Поначалу в мечтах было просто догнать Бьорндалена, но аппетит пришёл во время еды. Думаю, Уле слишком выложился на трассе, и именно поэтому нам удалось его обойти. Когда Свендсен дернулся на подъёме, у меня хватило сил побороться, и Эмиль, видимо, понял, что Ханты уже не повторятся. Конечно, хотелось взять реванш».

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия, 3-е место):
«Стрелял я сегодня просто отлично. Вчера я не вышел на гонку, потому что чувствовал себя усталым. Мне казалось, что это был хороший тактический ход. Я попытался выжать несколько дополнительных секунд на последнем круге, но не вышло. На последнем километре перед глазами была темнота. Я просто не мог толком даже стоять на ногах. Это было ужасно».

Тарьей Бё (Норвегия, 8-е место):
«Победа в Кубке мира была моей целью, и я её достиг. Возможно, это вообще мой лучший сезон в карьере, даже если я буду выступать ещё 10 или 15 лет».

Михаил Ткаченко: «Мы старались вести Устюгова по трассе, давали информацию, чтобы он мог подкараулить бросок Свендсена — норвежец, очевидно, рассчитывал на эту тактику. Считаю, что Женя всё сделал правильно и для победы ему не хватило совершенно чуть-чуть. Бьорндалена Свендсен и Устюгов обогнали вполне закономерно — Уле шёл тихо, а Эмиль и Женя бежали в борьбе, на подъёме. Если говорить об остальных, то у Черезова случилось три досадных промаха, которые исключили его из борьбы, а Антон Шипулин подустал и после последней стойки просто покатился. Но в целом Кубок закончили на мажорной ноте, и сейчас я могу сказать, что всё хорошо».

По материалам biathlonworld.com и biathlonrus.com.

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