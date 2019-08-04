Лучшего биатлониста России не пустят в сборную? Логинов сам виноват!

До начала зимнего биатлонного сезона ещё далеко, и возникший между спортсменами национальной команды и руководством СБР конфликт ещё можно уладить, не принимая резких мер. Лидер мужской сборной Александр Логинов отказался подписывать договор с СБР, регламентирующий права и обязанности спортсмена и федерации. Разорвать уже подписанное соглашение намерены некоторые другие биатлонисты. Без этого договора выступать на международных стартах они не смогут.

Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР

Логинов пошёл против СБР. И ведёт остальных

Контракты между спортсменами и СБР – история давняя. Но в последние годы отношения биатлонистов и федерации никак не регламентировались. С приходом к президентству СБР Владимира Драчёва было принято решение вновь разработать соответствующий документ. Основная инициатива исходила от члена правления СБР, бывшего губернатора Тюменской области, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

По ходу прошлого сезона шла работа над этим документом, эскизы которого показывались и спортсменам. В межсезонье уже готовый контракт с индивидуальными приложениями был предложен биатлонистам сборной к подписанию. Именно на этом этапе у спортсменов возникли вопросы. Что касается женской команды, то все спортсменки сборной свою подпись под соглашением поставили, а в мужской эта процедура растянулась уже на три месяца и пока не завершена.

Подписывать соглашение отказался лидер сборной Александр Логинов. Он настаивает на пересмотре договора в отношении наклеек личных спонсоров на экипировке и оружии. Проще говоря, пробует добиться варианта, при котором лучшие места для логотипов будут отданы не спонсорам СБР, а его личным. Пока переговоры о том, чтобы договориться по спорным вопросам, ни к чему не привели.

Есть информация, что недовольные условиями контракта другие биатлонисты основной команды отправили на имя Драчёва коллективное письмо, в котором в ультимативной форме потребовали изменить условия договора. Требования те же – приоритет личным спонсорам, а уж потом спонсорам СБР. По информации «Чемпионата», точно среди подписавших это письмо – Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев. Позже биатлонисты, правда, объяснили, что президенту СБР ушёл черновой набросок.

Черновик или окончательный вариант – в данном случае неважно. Важен принцип. Спортсмены отстаивают свою позицию, хотят получать больше денег. Желание понятное и объяснимое. Но сейчас ситуация выглядит так, что спортсмены хотят «нагнуть» СБР, а Логинов и коллективное письмо – пробные шары. Чем им может грозить отказ от подписания или разрыв подписанных контрактов?

Глава тренерского совета СБР: Логинову лучше не выпендриваться

Решение примет правление СБР

Без договора с СБР спортсмены могут быть не допущены до выступления на международных стартах. И тогда личные спонсоры тоже могут задать вопрос – а за что они платят деньги?

Пока руководство российского биатлона резких шагов предпринимать не намерено. Исполнительный директор СБР Сергей Голиков в ближайшие дни отправится в Сочи, где пройдёт очередной тренировочный сбор национальной команды. Он ещё раз проведёт переговоры по всем спорным вопросам с бунтующими спортсменами и донесёт до них позицию руководства федерации.

А она вряд ли изменится: требование о подписании контракта остаётся главным условием для попадания на международные старты. Окончательное решение по «неподписантам» будет принимать правление СБР. Сложно представить, чтобы тот же Владимир Якушев, один из идеологов контрактной системы, пошёл на попятную. Не для того всё затевалось.

Тут можно сказать, конечно, а как тогда сборная России будет выступать без Логинова? На что тогда можно рассчитывать? Но это уже дело принципа и умения договариваться. Подобные спорные ситуации возникали и в других федерациях. В прошлом сезоне был громкий скандал с сёстрами Фиалковыми из Словакии. То же самое было с норвежским лыжником-гением Петтером Нортугом. И в итоге все подписывали контракты.

Другого варианта просто нет. Нынешнему руководству СБР можно многое ставить в вину, но и не замечать, что работа идёт в условии намного более ограниченного бюджета, чем раньше, тоже нельзя. Можно попытаться поставить себя на место руководства. И ужаснуться от того, что из общего бюджета необходимо выделить почти 50 млн рублей (700 тысяч евро) на погашение долгов по допинговым скандалам прошлого. В которых в том числе были замешаны и Александр Логинов, и Екатерина Глазырина, вернувшаяся в большой спорт после дисквалификации.

Потом изучить контракты с главными спонсорами и прочитать, что отсутствие их наклеек на экипировке и оружии спортсменов сборной приведёт к серьёзным штрафам для СБР. Можно прикинуть ещё общие расходы на содержание национальной команды – а это не только спортсмены и тренеры, но и врачи, массажисты, вакс-грузовик, оформление кипы документов и многое другое. И станет понятно, что за свои права тоже можно побороться, даже если придётся пожертвовать результатами сборной.

В любом случае, сложившаяся ситуация станет проверкой и для федерации, и для спортсменов. Совсем скоро станет понятно, кто окажется принципиальнее или мудрее.