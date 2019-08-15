Норвежский биатлонист грубо нарушил правила – а ему за это награду! Это шутка?

Неужели всё было бы так же, если бы на месте Йоханнеса Бё оказался россиянин?

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё доминировал на протяжении всего прошлого сезона. Оставить его мог временами лишь один человек – Александр Логинов, которому многие до сих пор припоминают допинговое прошлое. В том числе и сам Йоханнес. Проблема в том, что младший Бё не всегда играл честно. В частности, в прошлом сезоне он нарушил правила биатлона, но теперь может получить престижную премию за честную игру. Как такое вообще возможно?

Й. Бё номинирован на премию «За честную игру» за поступок на этапе КМ в США

Украл выстрел и признался

Дело было во время гонки преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити в феврале 2019 года. В Северную Америку не приехали многие лидеры мирового биатлона. Зато приехал норвежец, который намеревался взять общий зачёт Кубка мира. Рисковать потерей очков он не хотел. Тем не менее, спринтерская гонка у младшего Бё сложилась не слишком удачно. Четыре промаха на двух рубежах и четвёртое место.

В гонке преследования надо было отыгрываться. И шансы были неплохими, если бы на двух «стойках» Бё не промазал пять раз в сумме. Но, как выяснилось, на последнем рубеже Йоханнес сделал всего четыре выстрела вместо пяти. Судьи не заметили нарушения правил, и за четвёртое итоговое место на финише норвежец должен получил 43 зачётных балла.



Однако через какое-то время в спортсмене взыграла совесть, или случилось что-то ещё. Йоханнес решил честно во всём признаться и отправился к судьям. В итоге биатлонист потерял очки, набранные в пасьюте, а также вернул семь тысяч евро, которые полагались ему от IBU в качестве призовых. Но факт в том, что норвежец сначала прошёл контроль, получил деньги, а судьи ничего не заметили. Младший Бё своё официальное признание сделал не сразу. То ли все так долго разбирались, что случилось. То ли был соблазн не признавать грубое нарушение.

Йоханнес Бё: если бы я сам не признался, то избежал бы наказания

Что это за премия?

Теперь норвежца могут наградить за честность от Ассоциации неправительственных организаций под названием «Европейское движение за честную игру», которая в свою очередь является подразделением Европейского олимпийского комитета. Её премия вручается с 1996 года. Ожидается, что награды буду официально вручены на конгрессе организации в столице Венгрии Будапеште в период с 11 по 14 сентября. Напомним, что Йоханнес пока только номинирован на премию. Станет ли норвежец её обладателем, станет известно как раз в сентябре.

«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов». Травля Логинова началась с Украины Главный успех российского биатлониста омрачён. Логинову не рады на чемпионате мира и называют мошенником. Так будет всегда, пока он молчит.

А если бы…

… подобный случай произошёл с кем-то из российских биатлонистов?



Чисто теоретически это же возможно. Если Йоханнес Бё в этой ситуации выглядит героем и становится номинантом престижной европейской премии, то на любого биатлониста сборной России, вероятнее всего, вылилась бы волна критики за нарушение правил в зарубежной прессе. К сожалению, политика двойных стандартов в мировом биатлоне никуда не делась. И для того, чтобы что-то изменилось, необходимо немало времени и усилий со стороны не только СБР, но и Международного союза биатлонистов.

Да и возникают сомнения, был бы Йоханнес таким же честным, если бы не лидировал с таким гигантским отрывом в общем зачёте Кубка мира.



А если бы это была Олимпиада, где решалась судьба золотых медалей?