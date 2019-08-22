СБР заплатил за Екатерину Глазырину более 30 тысяч евро, а в Беларусь отправил отрабатывать долг. Но в Раубичах много не заработаешь.

Россия отправила на чемпионат мира по биатлону «героиню» допинг-скандала. Да, да

В Беларуси в ближайшие три дня пройдёт летний чемпионат мира по биатлону. Название турнира громкое, но по статусу сравнимое с этапом Кубка IBU. Призовые такие же, три гонки за три дня, составы команд при всём желании не назовёшь основными. Но интриги есть в любом турнире. Чемпионат в Раубичах – не исключение.

Сборная России прибыла на чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичи

Глазырина возвращается в «мир»

Чемпионат мира в Раубичах станет первым после окончания срока дисквалификации международным стартом для Екатерины Глазыриной.

В большой спорт Глазырина вернулась весной на российских стартах. Но чтобы выступать на международном уровне, спортсменке требовалось погасить долг перед IBU. Таковы правила. Более 30 тысяч евро за неё заплатил Союз биатлонистов России, бюджет которого наполняется не так активно, как хотелось бы руководству.

Правильно ли тратить деньги на 32-летнюю спортсменку, в биографии которой нет ярких побед? Решение в любом случае принято, штраф оплачен. А Глазырина теперь получит возможность заработать хоть что-то, чтобы отдать этот долг. Правда, для этого ей необходимо попадать хотя бы в тройку лучших в каждой гонке, а лучше вообще выиграть всё.

По поводу включения Екатерины в состав со спортивной точки зрения вопросов быть не может – онаотобралась в команду, а не была включена тренерским решением.

«Скандал планетарного масштаба». Сборная по биатлону на грани распада? Лидер сборной России всё ещё не подписал контракт с федерацией, и его грозят не пустить на Кубок мира. Кому тогда будет интересен биатлон?

Взрослую спортсменку заявили в юниорскую сборную

Кроме Глазыриной в состав женской сборной России включены Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Тамара Воронина, Кристина Резцова и Лариса Куклина. По большому счёту, в Раубичи поедут те спортсменки, кто отобрался на основе официальных стартов и контрольных тренировок, и кто больше всех выражал желание проверить свою форму на данный период времени. Выглядит состав нашей сборной достаточно солидно.

Интересная история с Валерией Васнецовой, которая ещё в позапрошлом сезоне дебютировала на взрослом уровне. Биатлонистка 1997 года рождения побежит в составе… юниорской сборной. Никакого нарушения правил здесь нет, тем более летний чемпионат мира формально закрывает прошлый сезон. Видимо, в данном случае вопрос не только в проверке готовности, но и в обязательности результатов.

Звёзды российского биатлона пропустят чемпионат мира. Всё настолько плохо? Лучшие биатлонисты страны пока продолжают спорить с руководством и пропустят главный турнир лета. Ситуация не критичная, но настораживает.

Где Сидоров?

В мужской сборной России нет тех, кто сейчас бунтует против руководства СБР. Даже если не брать в расчёт этот бунт, вряд ли летний чемпионат мира вписывался в планы подготовки Александра Логинова, Евгения Гараничева, Антона Бабикова и Дмитрия Малышко.

Состав мужской команды, как и женской, слабым не назовёшь: Сергей Корастылев, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын. Участие последнего в турнире не планировалось, но Александр заменил в первоначальной заявке заболевшего Кирилла Стрельцова.

В юниорской сборной удивляет отсутствие Евгения Сидорова, по поводу включения которого в резервный состав национальной команды вызвало столько споров в межсезонье. Если он такой перспективный, как утверждает президент СБР Владимир Драчёв, почему бы не попробовать его на таком старте? Тогда бы не только тренерский штаб, но и все болельщики смогли оценить его перспективы и уровень готовности. Правда, по летним стартам нельзя делать однозначных выводов, но всё же.

Три гонки и 800 евро за топ-6

Расписание чемпионата мира в Раубичах очень плотное. Три соревновательных дня – три гонки: суперспринт, спринт и пасьют.

На летних чемпионатах мира призовые те же, что и на этапах Кубка IBU. Международный союз биатлонистов награждает шестёрку лучших в каждой гонке. За первое место положены 3000 евро, а далее – 2000, 1500, 1000, 900 и 800 евро.

С огромной долей вероятности можно говорить о том, что кто-то из российских биатлонистов свои призовые получит. Составы соперников достаточно скромные. Основой выступит только сборная Беларуси, но то же самое было бы с любой страной-хозяйкой.

Состав сборной России

Женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина.

Мужчины: Сергей Корастылев, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын.

Юниоры: Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин, Игорь Малиновский.

Юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.

Расписание летнего чемпионата мира – 2019



23 августа

15.10 – суперспринт, юниоры

15.40 – суперспринт, юниорки

17.10 – суперспринт, мужчины

17.40 – суперспринт, женщины



24 августа

10.45 – спринт, юниоры

13.15 – спринт, юниорки

16.00–спринт, мужчины

18.00 – спринт, женщины



25 августа

11.15 – пасьют, юниоры

13.15 – пасьют, юниорки

15.45 – пасьют, мужчины

17.30 – пасьют, женщины