Взрослую россиянку поставили в юниоры ради золота ЧМ по биатлону. Это законно?

В первый день чемпионата мира по летнему биатлону Россия завоевала четыре награды. Золото только у Валерии Васнецовой. И то — по юниорам.

На летнем чемпионате мира по биатлону в Беларуси состоялся дебют новой дисциплины – суперспринта. Вообще, в зимнем сезоне на этапах Кубка IBU она уже была, но по чуть другим правилам. В каждой из четырёх гонок первого дня российские биатлонисты были в призёрах.

Россия отправила на чемпионат мира по биатлону «героиню» допинг-скандала. Да, да СБР заплатил за Екатерину Глазырину более 30 тысяч евро, а в Беларусь отправил отрабатывать долг. Но в Раубичах много не заработаешь.

Блогер Лапшин круче всех

Среди мужчин победу одержал Тимофей Лапшин, бывший биатлонист сборной России, выступающий за сборную Кореи. Победу безоговорочную, на классе. Лапшин показал удивительную скорострельность и точность, потратив всего один дополнительный патрон на четырёх огневых рубежах.



В суперспринте, где длина круга всего 1 км, на каждом из огневых рубежей у каждого из участников по одному дополнительному патрону. Не хватило шести выстрелов на пять мишеней – нужно бежать штрафные круги по 75 м. В такой быстрой гонке, которая целиком проходит на глазах зрителей, Лапшин, который ведёт интересный блог и активно поддерживает соцсети, финишировал первым.

Вторым стал словак Клемен Бауэр, а третьим – россиянин Эдуард Латыпов. После финиша уроженец Беларуси признался, что не мог рассчитывать на большее, так как достаточно много времени проводит на огневом рубеже. В финале суперспринта по итогам квалификации участвовали также Вадим Филимонов, Александр Поварницын и Семён Сучилов, но им добраться до медалей не удалось. Сергей Корастылёв и Пётр Пащенко в финал не пробились.

Глазырина начала отрабатывать долг СБР

Лучшей из россиянок в суперспринте стала Екатерина Глазырина. На первом международном старте после окончания срока дисквалификации она финишировала третьей, хотя вполне могла и победить.

Финишная разборка Глазыриной, украинки Валентины Семеренко и чешки Люси Харватовой получилась очень жаркой. Всё решил фотофиниш. Семеренко первая, Харватова вторая. Разница между первым и третьим местом менее 0,5 с. Глазырина за третье место получит 1500 евро в качестве призовых, и часть наверняка отдаст СБР, заплатившему за неё долг более чем в 30 тысяч евро.



В финале суперспринта участвовали все шесть российских биатлонисток, пробившихся через квалификацию. Но Тамара Воронина, Лариса Куклина, Виктория Сливко, Ольга Дмитриева и Кристина Резцова до медалей не добрались.

Тренеры были правы. Васнецова стала чемпионкой

Включение в юниорский состав сборной России Валерии Васнецовой, прошедший сезон выступавшей на взрослом уровне, полностью себя оправдало. Российская биатлонистка уверенно выиграла суперспринт среди юниорок.



После заключительного огневого рубежа она уже не стала выжимать из себя всё на финишном круге – её преимущество было более 10 секунд. Второй стала китаянка Юаньмень Чу, а третьей – украинка Анна Кривонос. Именно с ней Васнецова вровень шла после двух огневых рубежей, но затем у биатлонистки сборной Украины начались проблемы в стрельбе.



Среди юниоров Игорь Малиновский стал третьим. Он уступил Никите Лобастову из Беларуси (как и Лапшин, он ранее выступал за сборную России) и чеху Вицеславу Хорнигу.



Впереди у участников чемпионата мира – спринт и пасьют, которые пройдут в укороченном формате.