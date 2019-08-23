«Не надо мне ничего доказывать». Глазырина ярко вернулась после дисквалификации

Первый день летнего чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах российских поклонников биатлона скорее порадовал. Сразу двое россиян оказались в тройке по итогам суперспринтов. У женщин медаль в первой же своей гонке на международном уровне после возвращения из двухлетнего допинг-бана завоевала Екатерина Глазырина. Пора вновь думать о сборной?
— Екатерина, поздравляем вас с медалью, и с возвращением. Как ощущения?
— Соревнования как соревнования. Атмосфера меняется, а так, собственно говоря, почти такую же программу бежали в Тюмени, поэтому там, можно сказать, опробовали вот этот распорядок дня: первая часть, вторая часть, как сегодня, поэтому, если честно, даже не ожидала от себя такого выступления.
— Такой распорядок дня тяжело дается?
— Напряжённо, да. Обычно у нас классика: постреляли, гонку пробежали, отдохнули. Здесь короткая дистанция, нужно успеть правильно провести время: покушать, восстановиться. Кто-то даже успел поспать. Я, конечно, нет. Было тяжеловато, я не ожидала такого результата.
— Вы как-то планировали своё возвращение на летний чемпионат мира или так получилось?
— Так получилось. Просто попала в команду и все.
— Летний биатлон – отдельный вид спорта?
— Нет, пока нет. Один раз чемпионат мира – и на этом все. Я считаю, что надо проводить летний биатлон в несколько этапов – тогда люди начнут более серьёзно к нему относиться. В данный момент не так много человек, которые участвуют и в летнем биатлоне, и в зимнем. Так что с развитием летнего биатлона к нему будут подключаться все больше и больше команд и, соответственно, статус поднимется.
— Как оцениваете свой уровень подготовки?
— Непонятно пока, на самом деле. Вроде тренируюсь, а где-то не получается. Я вижу, что я не сделала ту работу, которую хотелось бы сделать. Может так и надо тренироваться – я не знаю. Я могу сделать лучше. И в этой гонке я сделала: практически все получилось. Кроме спуска.
— Планируете возвращение в сборную?
— Ну если возьмут – почему нет?
— Какие цели ставите для себя?
— Пока каких-то определенных целей нет. Просто тренируюсь и повышаю свое мастерство. На данный момент не могу сравнивать себя с девочками, которые выступают и показывают результаты зимой. Здесь – одни роллеры. Зимой все будет по-другому. И это зависит не только от меня.
— Хотели доказать другим, что можете вернуться? Или только себе?
— Не надо мне ничего другим доказывать. Ставлю цель, она моя и я иду к ней. Я тренируюсь, показываю высокие результаты. Если бы у меня не получалось – я бы просто не возвращалась.
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