Лучше помолчать, чем победить. Ох, этот странный летний биатлон!

На чемпионате мира в Беларуси россияне хотят вернуть деньги за билеты, белорусы – тишину и Домрачеву. А иностранцы не хотят ничего.

Кто знает о чемпионате мира?

Если спросить про чемпионат мира по летнему биатлону, который формально стартовал в Беларуси уже 21 августа, на въезде в Минск с противоположной от Раубичей стороны, в ответ можно увидеть лишь недоумевающие взгляды горожан. Большинство минчан даже не подозревают о том, что в 20 километрах от них проходит главное летнее биатлонное событие мира. Это говорит лишь об одном: Международный союз биатлонистов в очередной раз запорол рекламу летнего биатлона. Не без поддержки белорусского оргкомитета.



В защиту скажу: ребята всё же пытались прорекламировать турнир: на главных страницах интернет-магазинов пестрели рекламы предстоящего события мирового масштаба, звёзды белорусского биатлона ненавязчиво намекали на соревнования на своих страничках в соцсетях и то тут, то там в Минске можно было отыскать небольшие биатлонные афиши.

«Не надо мне ничего доказывать». Глазырина ярко вернулась после дисквалификации Российская биатлонистка Екатерина Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию и в первой же гонке летнего чемпионата мира добыла медаль.

На отдых в деревню?

За день до начала соревнований в Раубичах царила полная атмосфера релакса. По пути сложилось впечатление, что это дорога на отдых в деревню, но никак не на чемпионат мира. Около остановки автобуса в Раубичах по лесу гуляли ребята. Оказалось, иностранцы, которые приехали на велосипедах из Австрии посмотреть Беларусь. Наверное, и на биатлон приехали взглянуть? Но нет – снова непонимающие взгляды. Дальше по лесу прогуливались вместе, обсуждая непонятный для австрийцев летний биатлон, пока наконец-то вдалеке не появилась небольшая (в сравнении с общепринятыми) вывеска IBU, провозглашающая начало спортивного праздника.

Казалось бы, в Раубичах должна господствовать суматоха и неразбериха: прибывшие заранее болельщики должны были разгуливать по комплексу, осматривая окрестности; биатлонисты в спешке носиться, пытаясь подготовиться к соревнованиям; организаторы – следить, прикрикивая, за установкой развлечений для болельщиков. Но царила гробовая тишина. Лишь изредка в пресс-центре можно было слышать шаги и недовольные голоса журналистов, которые не понимали, почему за сутки до соревнований не известно даже о составах всех команд.

Билеты бесплатные. Но не для всех

Церемония открытия начиналась 23 августа в 8.30 утра. Разумеется, ожидать аншлаг в такую рань было наивно. На церемонию не пришёл вообще никто кроме спортсменов и организаторов.



Катастрофа? Нет! Днём на гонках стадион был заполнен, несмотря на рабочий день.



У белорусов и россиян поддержка отличная! Энергетика такая же мощная, как и на зимних этапах. Однако есть одно «но»: организация. Пообщавшись с болельщиками, весело размахивающими российским флагом, удалось узнать, что ребята приехали из Кирова. Летний чемпионат мира – потому что тепло. Тем более Беларусь – дёшево. Но интересный факт: за несколько дней до начала мероприятия сайты с билетами просто перестали работать. И только за день-два до гонки объявили, что вход на трибуны – свободный. «Мы за четверых заплатили около трёхсот долларов за билеты на три дня. А как их вернуть – не знаем. Пишем всем, пишем, а они молчат, – говорят болельщики. – И ещё одна вещь. Сажать людей на бетон и даже не продавать ничего, что можно было бы положить и сесть – это преступление. Так и напишите – пусть им стыдно станет!»



Но в целом, на начало второго дня чемпионатом мира все довольны. Кроме болельщиков, которые не говорят на русском. Их здесь нет. Возможно, потому что они потерялись в Минске и не доехали: даже на остановках для шаттлов нет ни единого слова на английском.

Тишина лучше победы белоруса

Звёздами спортивного события в Беларуси традиционно стали Дарья Домрачева, получившая очередной хрустальный глобус, и бельчонок-символ этого чемпионата мира. Во время гонок (особенно юниорских), большинство болельщиков находится не на трибунах, а в фудтраках или на батутах. Но как только на стадионе появляются Дарья или белочка – все бегут на трибуны. Шоу можно было сделать только из них двоих, без цветочных и медальных церемоний.

Взрослую россиянку поставили в юниоры ради золота ЧМ по биатлону. Это законно? В первый день чемпионата мира по летнему биатлону Россия завоевала четыре награды. Золото только у Валерии Васнецовой. И то — по юниорам.

Вдобавок, на стадионе всем ужасно действуют на нервы очень громкие комментаторы. После того, как юниор Лобастов, «взял на себя бремя лидера в лидирующей группе», и комментаторы взяли минутную паузу, чтобы белорусу было легче сконцентрироваться, на трибунах зашептали, мол, победа Никиты – это, конечно, хорошо, но ещё лучше, когда на стадионе тишина».

Кто здесь самый важный?

Главное отличие спортивного события, проходящего в Беларуси от зимних европейских этапов – это важность. Важность не самого мероприятия, а людей, в нем задействованных. Здесь нет дружбы народов и всеобщего равенства. Почему-то большинство людей, задействованных в оргкомитете не слишком вежливы, а скорее надменны. А парни из охраны готовы чуть ли не пнуть ребенка, который просто не знал, куда ему нельзя. Волонтеры считают, что в их полномочия входит хамство, а некоторые представители оргкомитета ведут себя так, будто они ни при чём.

Но все приехали смотреть не на них, а на спортсменов, которым все искренне желают удачи и которые поддерживают атмосферу соревнований своими улыбками и общением с болельщиками.