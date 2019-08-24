Россиянка с допинговым прошлым выиграла чемпионат мира. Катю теперь заклюют?

Екатерина Глазырина доказывает, что за неё не зря заплатили 30 тыс. евро. Неужели её будут травить, как Логинова?

Первый день чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах принёс сборной России сразу несколько наград, но золота по взрослым среди них не оказалось. Учитывая скоротечность соревнований, шансов исправить ситуацию было не так много. И первые из них представились в укороченных спринтерских гонках.



Победить сборной России удалось, но этот успех может обернуться проблемами для чемпионки.

Лучше помолчать, чем победить. Ох, этот странный летний биатлон! На чемпионате мира в Беларуси россияне хотят вернуть деньги за билеты, белорусы – тишину и Домрачеву. А иностранцы не хотят ничего.

Весь пьедестал наш, но Россия без золота

Первыми среди взрослых в спринте соревновались мужчины. Формат гонки подразумевал дистанцию 7,5 км вместо стандартной «десятки». Из 55 участников самым известным и титулованным выглядел латвиец Андрей Расторгуев. После первого рубежа Андрей оправдывал статус фаворита. При подходе к «стойке» он вёз ближайшему конкуренту 16 секунд и при чистой стрельбе гарантировал себе золото, однако три промаха поставили крест на перспективе Расторгуева.



Россияне же, наоборот, начали гонку скромно, зато постепенно прибавляли и смогли завоевать сразу две медали. Основная борьба за вершину пьедестала развернулась между россиянином Александром Поварницыным и представителем Южной Кореи Тимофеем Лапшиным. На первом рубеже оба ошиблись по разу и были на почтенном удалении от промежуточных лидеров, зато после чистой «стойки» сами возглавили протокол. Лапшин бежал позже Поварницына и, казалось, спокойно удержит 15-секундное преимущество, однако на последнем круге проиграл ему 11 секунд. В любом случае экс-россиянин финишировал с лучшим результатом и завоевал уже второе золото кряду. Для Поварницына, несмотря на близость победы, серебро тоже стало отличным результатом, ведь он был включён в состав команды в последний момент, заменив заболевшего Кирилла Стрельцова.



Хорошую скорость по трассе демонстрировал Эдуард Латыпов, уступивший по этому показателю только быстроногому словенцу Бауэру и белорусу Бочарникову. А вот с точностью у Эдуарда было похуже. Два промаха заметно усложнили ему задачу и заставили серьёзно поработать на последнем круге. Опередив на секунду Бочарникова, Латыпов завоевал бронзу, уже вторую для себя на белорусском чемпионате.

Россия отправила на чемпионат мира по биатлону «героиню» допинг-скандала. Да, да СБР заплатил за Екатерину Глазырину более 30 тысяч евро, а в Беларусь отправил отрабатывать долг. Но в Раубичах много не заработаешь.

За Глазырину платили не зря

В женском спринте конкуренция была гораздо слабее. На старт вышли всего 34 спортсменки, среди которых шесть представляли Россию. То есть больше, чем каждая шестая. Если отбросить явных аутсайдеров, то даже по теории вероятности кто-то из россиянок должен был подняться на пьедестал. Другое дело, что в биатлоне математические расклады срабатывают далеко не всегда.



Ещё одним отличием женской гонки от мужской стала хороша работа спортсменок на огневых рубежах. Сразу 12 лидеров спринта после «лёжки» не ошибся никто, а в десятке лучших было сразу пять россиянок. Екатерина Глазырина, бежавшая под четвёртым стартовым номером, обошлась без промахов и на «стойке», финишировала с лучшим результатом и стала ждать соперниц. Бежавшая следом украинка Дарья Блашко, допустившая один промах, до последнего пыталась обойти Екатерину, но проиграла.

До последнего на медаль рассчитывала и Кристина Резцова, однако места на пьедестале её лишила чешка Люция Харватова. Она могла и оставить Глазырину без золота, но показала одинаковые секунды с российской биатлонисткой и разделила с ней победу. Глазырина продолжает доказывать, что её совсем не зря включили в состав, предварительно выплатив за неё штраф Международному союзу биатлонистов в размере 30 тыс. евро за возвращение после допинговой дисквалификации.



Лишь бы теперь «доброжелатели» не устроили травлю Глазыриной, как это было с Александром Логиновым.

«Не надо мне ничего доказывать». Глазырина ярко вернулась после дисквалификации Российская биатлонистка Екатерина Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию и в первой же гонке летнего чемпионата мира добыла медаль.

Оса едва не отняла у России медаль

Юниоры, в отличие от стартового дня, отметились лишь одной медалью. Бронзу сборной России в спринте принесла Анастасия Гореева. 19-летняя россиянка с двумя промахами более минуты проиграла стрелявшей чисто Юаньмэн Чу из Китая. Второй с одним промахом стала украинка Екатерина Бех, до 2018 года выступавшая за Россию.



Интересно, что оставить нашу команду без медалей могли… осы. В Раубичах сейчас очень жарко, и опасные насекомые сопровождают спортсменов как вдоль трассы, так и на стрельбище. Во время «стойки» оса села на палец Гореевой, но храбрая девушка смогла сохранить концентрацию. Хотя, по её же признанию, «ужасно боится ос». Ещё одна россиянка Владислава Гаврилова стала шестой, а чемпионка суперспринта Валерия Васнецова не смогла попасть в десятку.

Взрослую россиянку поставили в юниоры ради золота ЧМ по биатлону. Это законно? В первый день чемпионата мира по летнему биатлону Россия завоевала четыре награды. Золото только у Валерии Васнецовой. И то — по юниорам.

У юниоров ближе всего к пьедесталу был бронзовый призёр суперспринта Игорь Малиновский. Россиянин допустил один промах на двух рубежах, но скоростью не порадовал – отставание от победившего белоруса Дмитрия Лазовского составило 34,2 секунды, а ведь чемпион промахнулся трижды. В борьбе за бронзу Игорь уступил чуть больше трёх секунд украинцу Юрию Сытнику.



Третий, и последний день чемпионата мира по летнему биатлону готовит болельщикам четыре гонки преследования. И в каждой у российских спортсменов будут хорошие стартовые условия.