Россия хуже Китая в биатлоне. Чемпионат мира нам показал суровую реальность

27-летняя китаянка Чанг опередила всю сборную России в гонке преследования, у китайских юниорок ещё два золота. А что у нас?

Чемпионат мира по летнему биатлону традиционно становится соревнованием спортсменов преимущественно из Восточной Европы. В какой-то степени это похоже на чемпионат Европы, куда приезжает похожий состав участников. То есть что-то среднее между Кубком мира и Кубком IBU со своей летней спецификой. Первые два дня турнира принесли России немало медалей, так что болельщики были вправе ждать продолжения банкета.

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Гореева – новая звёздочка?

Начался день гонками у юниоров и юниорок. И здесь у нас, вероятно, растёт талант. Речь об Анастасии Гореевой, которая в спринте была третьей, а в пасьюте сумела переместиться на одну позицию выше. И самое приятное, что Анастасия была самой быстрой на дистанции, более чем на 20 секунд опередив ближайшую соперницу.

Причём такая скорость у Гореевой наблюдалась не только летом, но и зимой. Так что потенциально она может пробиться в основу уже в ближайшее время. А вот у Валерии Васнецовой дела идут не лучшим образом. Коронная стрельба куда-то испарилась, а на дистанции Валерия проиграла Гореевой почти полторы минуты. Судите сами.

Лучше помолчать, чем победить. Ох, этот странный летний биатлон! На чемпионате мира в Беларуси россияне хотят вернуть деньги за билеты, белорусы – тишину и Домрачеву. А иностранцы не хотят ничего.

Малиновский засиделся в юниорах

О таланте Игоря Малиновского говорят уже два сезона. А он всё никак не совершит необходимый рывок. Возможно, подиум в гонке преследования на летнем чемпионате мира станет тем самым толчком наверх. Игорь после четвёртого места в спринте сумел подняться на одну строчку выше. В первую очередь за счёт стрельбы, а вот по скорости надо прибавлять.



Отметим также Вадима Истамгулова, занявшего неплохое шестое место, и Кирилла Бажина, который стал 12-м, зато показал второе время на дистанции. К сожалению, наш «бегунок» Андрей Вьюхин никак не может наладить стрельбу. 10 промахов – это практически катастрофа. А победу в пасьюте одержал белорус Дмитрий Лазовский, опередивший соотечественника Никиту Лобастова. Похоже, у соседей полный порядок с резервом.

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Отличное начало Поварницына

Накануне Тимофей Лапшин опередил Александра Поварницына и Эдуарда Латыпова, но россияне намеревались отобрать золото в пасьюте у Тимофея, который выступает сейчас за сборную Южной Кореи. Очень хорошую подготовку продемонстрировал и представитель Казахстана Роман Ерёмин. Он обращал на себя внимание ещё во время зимнего сезона. Прежде всего Роман отличается хорошей скоростью на дистанции, а вот со стрельбой не всё в порядке.



Не получилось у Ерёмина ничего и в пасьюте. Первый же рубеж после четырёх промахов отправил его на 24-е место. А вот Поварницын захватил лидерство, опережая Лапшина, Бауэра и Латыпова примерно на 10 секунд. Пятёрку лидеров довольно неожиданно замыкал литовец Витаутас Строля.



На втором рубеже четвёрка лидеров синхронно промахнулась по разу, а в лидеры выбился…Мартин Отченаш из Словакии! Супруг Натальи Бурдыги отлично отработал обе стрельбы и устремился к потенциальной медали с 22-го места на старте. Лучше всех на дистанции выглядел словенец Бауэр, а вот Поварницын начал отставать от группы лидеров. Спасти Сашу могла только точная стрельба.

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Отченаш против Латыпова

К сожалению, Поварницын допустил один промах на третьем рубеже. Зато Латыпов сделал всё быстро и качественно, вырвавшись в лидеры. Отченаш также был точен и проигрывал 6-7 секунд. Лапшин держался в 10 секундах позади. Собственно, даже для занимавшего 7-е место Поварницына ещё ничего не было потеряно, отставание в 25 секунд не казалось критичным с учётом массовых промахов биатлонистов.



На четвёртом круге Латыпов включил шестую или седьмую передачу и умчался от преследователей, оторвавшись на 20 с лишним секунд! Такой рывок не мог не сказаться на последней стрельбы, где Эдуард «махнул» дважды. Лапшин допустил один промах, а вот Отченаш попал все пять выстрелов и ушёл на последний круг лидером. Нас ожидала захватывающая концовка гонки, ведь тройку лидеров разделяли всего шесть секунд.

Отченаш идеально провёл последний километр и без всяких вопросов одержал победу. Латыпов финишировал вторым с пятью промахами, а тройку замкнул рванувший в конце Бауэр. Это было весело.

Россия отправила на чемпионат мира по биатлону «героиню» допинг-скандала. Да, да СБР заплатил за Екатерину Глазырину более 30 тысяч евро, а в Беларусь отправил отрабатывать долг. Но в Раубичах много не заработаешь.

Глазырина провалилась, Воронина поднялась

Завершался летний чемпионат мира по биатлону женской гонкой преследования. Накануне победу в спринте одержала Екатерина Глазырина, чем в очередной раз поставила вопрос ребром по поводу своего возвращения в основу. В топ-10 были еще три россиянки – Кристина Резцова (4-я), Виктория Сливко (7-я) и Тамара Воронина (8-я). Все они были расположены очень плотно, так что в пасьюте можно было ждать любого развития событий.

Так и получилось. После первой стрельбы в лидеры вырвалась Виктория Сливко, после второй – Валентина Семеренко. В тройке стабильно держалась Ворониниа, а вот Глазырина промахнулась трижды на двух «лёжках» и скатилась в конец второй десятки. Ситуация постоянно менялась, только место Ворониной в группе лидеров было незыблемо.

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Китай утёр нам нос

После третьей стрельбы Тамара вышла в лидеры, следом за ней ушли Харватова и китаянка Чанг. Оставались шансы на высокое место у Резцовой и Куклиной. Лариса атаковала из глубины и постепенно подбиралась к топ-5. На последнюю стрельбу Харватова, Чанг и Воронина приехали вместе.



Чешская спортсмена промазала трижды, а Воронина и Чанг допустили всего по одному промаху и убежали на дистанцию вместе. Третьей в шести секундах бежала Вита Семеренко. Куклина снова отработала точно и была четвёртой-пятой вместе с украинкой Юлией Журавок. Но они проигрывали уже многовато тройке лидеров.



Хотелось, чтобы Воронина поборолась с китаянкой, но Чанг была сильнее и быстрее сегодня. Вита Семеренко финишировала третьей, Куклина – четвёртой. А китаянка показала ещё и лучший ход на дистанции. С учётом юниорских стартов, у Китая это уже третья золотая медаль. Получается, что на этом чемпионате мира Россия проиграла Китаю. В биатлоне. Да, теперь это реальность.