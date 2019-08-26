«Оса укусила – к победе». Нашествие злых насекомых не испортило чемпионат мира

На чемпионате мира по летнему биатлону «зажигали» Глазырина и Лапшин, а журналистов «наказали» за работу. Но сборная России всех спасла.

Чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах завершён. Говорить про небольшие промахи в организации или волшебную атмосферу, воцарившуюся в Минской области, можно вечно. Но есть несколько главных вещей, которые наверняка останутся надолго в памяти людей, которые предпочли сидение на бетонных трибунах загару на Минском или каком-то ещё море.

Россия хуже Китая в биатлоне. Чемпионат мира нам показал суровую реальность 27-летняя китаянка Чанг опередила всю сборную России в гонке преследования, у китайских юниорок ещё два золота. А что у нас?

Возвращение Глазыриной

Перед стартом турнира Глазырина не вызывала у болельщиков в Раубичах почти никаких эмоций. Это неудивительно, ведь в первый день истинных фанатов биатлона на трибунах было немного: пришли лишь жители близлежащих поселков и минчане, которым было не очень лень. После первой Катиной бронзы стадион быстро узнал, что Катя «допингистка» и «зачем за неё вообще деньги платили?» Были и те, кто искренне ждал её возвращения, как и те, кому Катя полюбилась за три дня. Фанатам сборной России остаётся радоваться, что Катя смогла. А мнение остальных, как не раз говорила в интервью за последние дни сама спортсменка, не имеет значения.

Фото: «Чемпионат»

Укус осы – к победе!

Беларусь – страна не экзотическая, и такое количество насекомых, как в Раубичах, наблюдать можно нечасто. Пожалуй, размещение фудтраков совсем рядом со стадионом можно назвать единственным большим промахом организаторов. Спортсмены боялись не жары и не соперников, а того, что оса решит сесть на указательный палец во время стрельбы. А болельщики убегали от насекомых быстрее, чем спортсмены сборной России от журналистов с вопросами о контрактах с СБР. Хотя кому-то осы и помогли: биатлонист и блогер Тимофей Лапшин на пресс-конференции по случаю победы в спринте так и сказал: «Оса за палец укусила – к победе».

Россиянка с допинговым прошлым выиграла чемпионат мира. Катю теперь заклюют? Екатерина Глазырина доказывает, что за неё не зря заплатили 30 тыс. евро. Неужели её будут травить, как Логинова?

Счастье болельщиков

Подавляющее большинство аудитории таких соревнований – местные жители. И, как правило, в основном те, кто при всём желании по очевидным причинам не может поехать в дорогостоящие европейские страны просто ради биатлона. Их живые, счастливые взгляды – вот, наверное, то, что хочет видеть каждый спортсмен. Эти глаза – то, что ими движет, вдохновляет на победы. Хочется верить, что Беларусь дойдёт до уровня развития, который позволит болельщикам быть счастливее хотя бы пару недель в году. И надеяться на то, что глаза белорусских фанатов будут сверкать от радости намного чаще.

Фото: «Чемпионат»

Церемония закрытия?

Никто так и не понял, была ли она вообще. Во время предполагаемой церемонии закрытия все были при делах: кто-то работал, кто-то пытался выловить известных атлетов, чтобы перекинуться парой слов, кто-то отдыхал после гонки. Спустя полчаса после предполагаемого начала церемонии кто-то подвёл её итоги: «Да вроде флажками помахали, вот и всё».

Лучше помолчать, чем победить. Ох, этот странный летний биатлон! На чемпионате мира в Беларуси россияне хотят вернуть деньги за билеты, белорусы – тишину и Домрачеву. А иностранцы не хотят ничего.

Наказание за плохую работу

Напоследок хочется отметить вечер 25 августа. Несмотря на то что этот случай останется в памяти лишь нескольких человек, им всё равно хочется поделиться. За представителями СМИ вечерний автобус не доехал. Шутки про «наказание за плохую работу» перестали быть смешными, когда автобус опаздывал на полчаса, а некоторые журналисты уже не успевали на поезд домой. Но и здесь нашёлся выход. «Брошенных» в Раубичах журналистов с удовольствием взяла к себе в автобус уезжающая сборная России. Одни были довольны, что теперь время не для интервью, а для дружеских бесед, а другие – тем, что они всё-таки доедут домой.