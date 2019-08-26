«Оса укусила – к победе». Нашествие злых насекомых не испортило чемпионат мира

Чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах завершён. Говорить про небольшие промахи в организации или волшебную атмосферу, воцарившуюся в Минской области, можно вечно. Но есть несколько главных вещей, которые наверняка останутся надолго в памяти людей, которые предпочли сидение на бетонных трибунах загару на Минском или каком-то ещё море.
Возвращение Глазыриной
Перед стартом турнира Глазырина не вызывала у болельщиков в Раубичах почти никаких эмоций. Это неудивительно, ведь в первый день истинных фанатов биатлона на трибунах было немного: пришли лишь жители близлежащих поселков и минчане, которым было не очень лень. После первой Катиной бронзы стадион быстро узнал, что Катя «допингистка» и «зачем за неё вообще деньги платили?» Были и те, кто искренне ждал её возвращения, как и те, кому Катя полюбилась за три дня. Фанатам сборной России остаётся радоваться, что Катя смогла. А мнение остальных, как не раз говорила в интервью за последние дни сама спортсменка, не имеет значения.
Укус осы – к победе!
Беларусь – страна не экзотическая, и такое количество насекомых, как в Раубичах, наблюдать можно нечасто. Пожалуй, размещение фудтраков совсем рядом со стадионом можно назвать единственным большим промахом организаторов. Спортсмены боялись не жары и не соперников, а того, что оса решит сесть на указательный палец во время стрельбы. А болельщики убегали от насекомых быстрее, чем спортсмены сборной России от журналистов с вопросами о контрактах с СБР. Хотя кому-то осы и помогли: биатлонист и блогер Тимофей Лапшин на пресс-конференции по случаю победы в спринте так и сказал: «Оса за палец укусила – к победе».
Счастье болельщиков
Подавляющее большинство аудитории таких соревнований – местные жители. И, как правило, в основном те, кто при всём желании по очевидным причинам не может поехать в дорогостоящие европейские страны просто ради биатлона. Их живые, счастливые взгляды – вот, наверное, то, что хочет видеть каждый спортсмен. Эти глаза – то, что ими движет, вдохновляет на победы. Хочется верить, что Беларусь дойдёт до уровня развития, который позволит болельщикам быть счастливее хотя бы пару недель в году. И надеяться на то, что глаза белорусских фанатов будут сверкать от радости намного чаще.
Церемония закрытия?
Никто так и не понял, была ли она вообще. Во время предполагаемой церемонии закрытия все были при делах: кто-то работал, кто-то пытался выловить известных атлетов, чтобы перекинуться парой слов, кто-то отдыхал после гонки. Спустя полчаса после предполагаемого начала церемонии кто-то подвёл её итоги: «Да вроде флажками помахали, вот и всё».
Наказание за плохую работу
Напоследок хочется отметить вечер 25 августа. Несмотря на то что этот случай останется в памяти лишь нескольких человек, им всё равно хочется поделиться. За представителями СМИ вечерний автобус не доехал. Шутки про «наказание за плохую работу» перестали быть смешными, когда автобус опаздывал на полчаса, а некоторые журналисты уже не успевали на поезд домой. Но и здесь нашёлся выход. «Брошенных» в Раубичах журналистов с удовольствием взяла к себе в автобус уезжающая сборная России. Одни были довольны, что теперь время не для интервью, а для дружеских бесед, а другие – тем, что они всё-таки доедут домой.
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