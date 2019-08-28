В российском биатлоне скандал из-за двух евро на такси. Самим не смешно?

Суть проблемы

В российском биатлоне не бывает спокойных времён. Даже в межсезонье, когда, вроде бы, надо готовиться, тренироваться и не давать поводов для скандалов, они каким-то образом всё равно случаются. Это лето стало весёлым из-за разногласий между членами мужской сборной России и руководством СБР. Спортсмены не хотели подписывать контракт с Союзом биатлонистов России.



Претензий было немало, но главной стала ситуация вокруг спонсорской поддержки и экипировки. Лидер нашей команды Александр Логинов несколько раз говорил, что на предстоящий сезон у команды нет нормальной формы, а в прошлом сезоне «сборникам» так и не выдали обещанные тёплые жилетки.

Кроме того, Логинова, а также Гараничева, Елисееа и Малышко не устроило то, каким образом СБР распределил площадь под спонсоров для рекламы на экипировке. Спортсмены посчитали, что им практически не оставили места для личных спонсоров, перед которыми у них есть определённые обязательства.

«Скандал планетарного масштаба». Сборная по биатлону на грани распада? Лидер сборной России всё ещё не подписал контракт с федерацией, и его грозят не пустить на Кубок мира. Кому тогда будет интересен биатлон?

«Два-три евро за такси»

Вся ситуация продолжалась примерно месяц, после чего стороны всё же встретились (что очень давно напрашивалось) и договорились об уступках. Об этом радостно рапортовал глава СБР Владимир Драчёв. Чуть менее радостно о шагах к компромиссу заявляли Логинов с Малышко. Но, как это часто бывает в обычной жизни, крупные проблемы могут решаться, а вот мелкие часто вылезают наружу и становятся поводом для разрыва отношений. Вот что ещё сказал Драчёв после встречи с биатлонистами.



«Не всегда проблемы возникали по нашей вине, ведь не только СБР отвечает за приобретение билетов и другие вопросы логистики. Вопросы экипировки, трансферов и размещения – общие, за них отвечает не только Драчёв. Но спортсмены тоже неплохо получают, поэтому если идёт речь о такси, двух-трёх евро, то, друзья мои, нужно понимать, что мы профессионалы и это не те проблемы, которые нужно обсуждать».

Не очень понятно, о каких именно поездках говорит глава СБР. Если о личных нуждах спортсменов вроде похода в торговый центр на шопинг, то вопросов нет. А если речь о поездках на тренировки, то это странно. И понятно, что с суммой в два-три евро Драчёв не угадал. За эти деньги вам максимум нажмут на кнопку лифта, чтобы спуститься к машине.

Звёзды российского биатлона пропустят чемпионат мира. Всё настолько плохо? Лучшие биатлонисты страны пока продолжают спорить с руководством и пропустят главный турнир лета. Ситуация не критичная, но настораживает.

«Невыдача жилеток – не трагедия»

Как я уже отметил, у нашей сборной помимо всего прочего были проблемы с экипировкой. В частности, спортсменам не дали тёплые жилеты, которые помогают не замёрзнуть перед стартом гонки на пристрелке, если идёт снег или дождь. Sports.ru приводит слова владельца компании по экипировке Тауфа Хамитова по этому поводу.

«Я ни в коем случае не обвиняю Сашу Логинова. Просто он не знает кухни, а рассказывать спортсменам про те же жилетки – не моя работа. Объективно невыдача жилеток – не такая большая трагедия. Особенно для тех условий, с которых мы стартанули в августе».

Не очень понятно, зачем вообще спортсмену знать внутреннюю кухню по изготовлению спортивной формы и углубляться в детали её производства. Логинову обещали жилетку, но не дали. Хотя просьба о тёплой одежде в зимнем виде спорта кажется вполне адекватной.

Лучшего биатлониста России не пустят в сборную? Логинов сам виноват! Александр Логинов не подписал контракт с СБР. Отстаивая права личных спонсоров, он рискует собственной карьерой в сборной России.

О главном забыли

Все эти проблемы и конфликты отвлекают внимание от главного – подготовки к сезону. В очередной раз она не получается спокойной. А ведь до первой гонки остаётся три месяца – по биатлонным меркам «копейки». Остаётся надеяться, что наши спортсмены воспользуются примером сестёр Фиалковых из прошлого года.



Биатлонистки из Словакии также долго не могли договориться по контрактам и грозились не выступать за страну, однако решили проблемы и провели лучший сезон в карьере. Главное — за оставшиеся недели решить, кто же будет платить за такси.