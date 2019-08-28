«Есть доля грусти». Чем живёт Домрачева после завершения карьеры

Самую бурную реакцию трибун на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходил в Беларуси, вызвали не яркие сюжетные повороты гонок, не победители и призёры турнира, а почётная гостья. Самая титулованная белорусская спортсменка, любимица болельщиков и просто замечательный человек Дарья Домрачева не так давно повесила винтовку на гвоздь, однако далеко из биатлона не ушла. В Раубичах она рассказала корреспонденту «Чемпионата» о семейной жизни, бизнесе, роли зрителя и возможности вернуться.

«Спортсмен во многом ограничивает себя»

— Дарья, как вам организация чемпионата мира в Беларуси?

— Всё здорово, конечно. Раубичи накопили превосходный опыт и готовы проводить турниры на высочайшем уровне. А биатлон в любом виде хорош, и я уверена, что летний биатлон будет набирать свои обороты всё сильнее.

— А сейчас летний биатлон это прежде всего что?

— Хорошая предсезонная подготовка и возможность сравнить свою сегодняшнюю форму с состоянием других спортсменов-участников Кубка мира и при необходимости скорректировать подготовку к зимнему сезону. Конечно, чемпионат мира – главный старт летнего сезона для всех участников. Уверена, что все команды, которые принимают в нём участие, распланировали свой тренировочный процесс таким образом, чтобы это соревнование сыграло в плюс уже в зимнем сезоне.

— Как вам атмосфера в Раубичах?

— Атмосфера здесь всегда супер! Мне кажется, что вы и сами это хорошо чувствуете. Раубичи – прекрасное место. Бархатные склоны, поддержка публики – здорово, что детей много приезжает, их родителей. И вообще, мне кажется, что настоящим биатлонным болельщикам, которые соскучились по зиме, такой летний подарок очень приятен.

— Быть на стадионе в качестве спортсмена и болельщика – в чём отличие?

— Когда ты спортсмен, принимающий участие в соревнованиях, то во многом ограничиваешь себя. В том числе в общении с публикой. Нужно сохранять по максимуму энергию внутри себя, не расплёскивать её. А когда ты не выходишь на старт, конечно, можно и с болельщиками поближе пообщаться. Наверное, в этом и есть основная разница (улыбается). В качестве болельщика всё происходящее воспринимаешь как большой праздник. В качестве спортсмена это те минуты, когда настраиваешься показывать максимально возможный результат.

«Мы, белорусы, поняли, что можем гордиться собой»

— Вы участвовали в церемонии открытия Европейских игр. Ваши впечатления?

— Эмоции были особенные. Сложно их описать словами, их нужно было прочувствовать. Я очень рада, что мне удалось испытать это на себе и пробежать по наполненному стадиону с факелом в руках, потому что только единицы удостаиваются такой возможности. Было невероятно ощутить это всем сердцем и ещё раз отблагодарить белорусских болельщиков за всю ту поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Конечно, было здорово наблюдать за потрясающей церемонией и испытывать гордость за свою страну.

— А что вы думаете по поводу того, что Беларусь решила проводить Европейские игры, не имея бюджета? Страна на пороге бедности, но проводит соревнование, которое не окупится.

— Во-первых, у меня нет никаких данных по поводу нахождения страны на пороге бедности. Я вижу, что живу в прекрасной, красивой стране, которая развивается и смотрит в будущее. Во-вторых, как спортсменка, истинная любительница спорта и болельщица, я всегда буду за проведение спортивных турниров любого уровня.

По поводу экономической части, я уверена, что люди, принимавшие решение о проведении Игр, не делали это наобум. К тому же стране не пришлось тратить заоблачные деньги на возведение новых спортивных арен и мест для проживания спортсменов — всё уже было готово. Любая инициатива всегда встречает свою поддержку и свою оппозицию, негативное отношение. Это не значит, что инициативу не нужно проявлять. Я уверена, что в ближайшей перспективе мы почувствуем позитивный эффект от проведения Европейских игр. И знаете, когда я возвращалась с церемонии открытия, шла пешком среди простых зрителей, не участников церемонии. Мне невероятно приятно было почувствовать ту гордость за страну, эти неподдельные эмоции людей, которые они испытывали и делились друг с другом, выйдя со стадиона «Динамо». Мне даже показалось, что белорусы как будто узнали свою страну лучше. Как будто заново влюбились в неё, что ли. Видно было, как им приятно то, что мы проводим такой большой праздник на потрясающем уровне. Самое главное: мы поняли, что можем сделать всё на высочайшем уровне и гордиться собой. Зачастую этого нам, белорусам, и не хватает, чтобы идти вперёд.



— Что скажете о конфликте российских биатлонистов с СБР и возможном отстранении Логинова?

— Если честно, я не сильно вдавалась в подробности. Знаю, что какое-то обсуждение идёт. Надеюсь, что всё разрешится благоприятным образом для спортсменов и вообще для всех российских болельщиков. Надеюсь, что Александр будет выступать в будущем сезоне. У него есть все шансы побороться за награды.



— А как это было устроено в сборной Беларуси? Были какие-нибудь конфликты?

— У нас было соглашение с федерацией биатлона по поводу размещения личных спонсоров на определённых местах. Так что конфликтов по этому поводу у нас не было.

«Родина вообще подпитывает особым образом»

— Дарья, где вы с семьёй сейчас в основном проживаете?

— Мы много времени проводим в Минске, бываем и в Норвегии. Вы, наверное, читали, что Уле раздумывает о проживании в Монако. Он принял такое решение, и естественно, как семья, мы будем следовать за ним, что, конечно, не помешает нам наслаждаться Минском и Беларусью, строить свои планы и здесь. А вообще, много времени мы проводим в разъездах.

— А где больше нравится: в Европе или дома?

— Дома всегда лучше, чем где-то ещё. Родина вообще подпитывает особым образом.

— Не верится, что пару лет назад вашим главным приоритетом была карьера. Что изменилось?

— Знаете, каждый спортсмен осознаёт, что рано или поздно спорт заканчивается. Естественно, я думаю, что большинство всё-таки связывает свои основные жизненные планы с семьей. Спортивный период жизни, конечно, очень яркий и насыщенный. Здорово, что мне удалось пройти его с таким накалом абсолютно разных эмоций. Но сейчас другие радости в жизни. И это тоже прекрасно.



— И чем вы занимаетесь сейчас?

— Как я уже сказала, мы много путешествуем. Я стараюсь развивать свою линейку одежды, мне это интересно, и хочется вывести своё начинание на новый уровень. Думаю, всё-таки ещё пройдёт какое-то время, перед тем как я окончательно пойму, какой род деятельности станет для меня основным. Сейчас я стараюсь двигаться в нескольких направлениях. Полагаю, периодически придётся больше концентрироваться на чём-то одном, но планов и идей много. Большие успехи в биатлоне тоже пришли не в первый день, поэтому я спокойно отношусь ко всему происходящему, наслаждаюсь жизнью и делаю свои шаги в интересных мне направлениях. Как всё будет развиваться – увидим.

— Как же вы всё успеваете?

— Наверное, большой спорт учит успевать и учит строить свой график таким образом, чтобы максимально эффективно использовать своё время и силы. Конечно, много времени проводим с дочкой, приходится и дела иногда откладывать на потом, но пытаемся свой график строить рационально. Это интересное для меня время, а когда у тебя растёт маленький ребёнок, то как будто и детство проживаешь заново вместе с ней. Все наши переезды, путешествия она с нами, повидала уже очень много стран!



— Мы слышали, что ваш муж тоже создаёт свой бренд. Можете что-нибудь про это рассказать?

— Когда всё будет сделано, тогда и расскажем (улыбается).



— Скучаете ли вы по большому биатлону? Думали о возвращении?

— Конечно скучаю. Понятно, что, выступая, испытываешь особенные чувства, но одновременно это тяжелейший ежедневный труд. Есть какая-то доля грусти. Но сейчас я получаю удовольствие, поддерживая наших спортсменов на трассе.