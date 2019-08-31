Улетит и не вернётся! Неужели России не нужен самый титулованный юниор мира?

Пока Малиновский ждёт шанса в сборной, ровесники блистают на Олимпиадах. А не пора ли бросить биатлон и пойти работать по редкой профессии?

В марте 2018-го, победив в индивидуальной гонке на турнире в Эстонии, Игорь Малиновский стал пятикратным чемпионом мира среди юниоров, а заодно и самым титулованным юниором в истории биатлона. Тогда его отправляли в лидеры взрослой сборной, предрекали скорые победы на этапах Кубка мира. Полтора года спустя в коллекции Игоря прибавилось несколько юниорских наград, однако на взрослых соревнованиях пока получается немногое. На чемпионате мира по летнему биатлону Игорь взял две бронзы. А что будет дальше – не знает никто.

Фото: «Чемпионат»

И спортсмен, и лётчик

Малиновский родился и вырос в небольшом селе Мильково на Камчатке. Его история в спорте началась с того, что он ходил на хоккей и футбол, где не отличался большими успехами. «Потом, – рассказал Игорь, – я пошел на выжигание. И это у меня получалось намного лучше».

Случайно на школьной лыжной гонке в восьмом классе Игорь прибежал третьим. Школьный тренер твердил, что у Игоря есть данные, но как родители не поддерживали идею сына снова пойти в спорт. Сейчас Игорь и его родители смеются, вспоминая, как в самом начале он врал, что занимается выжиганием, хотя втайне уже ходил на тренировки.

В российском биатлоне скандал из-за двух евро на такси. Самим не смешно? Логинов и его партнёры всё лето бились с федерацией за карманные расходы и тёплые жилетки?

Казалось бы, дальше должна сложиться стандартная история: сын не послушал родителей и достиг успехов. В принципе, всё так и было. За исключением одной детали. Отец Игоря – летчик. Эта же специальность всегда привлекала и молодого спортсмена. И именно поэтому он поступил учиться в Омский летный технический колледж гражданской авиации на пилота вертолета. А параллельно Игорь является студентом Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. «Да, два образования: одно спортивное, одно лётное. Я всегда считал: было бы желание. А желание стать пилотом у меня с детства. Из-за папы. Очень хочу быть таким как он. Но это в будущем. Пока хочется совмещать. Душа у меня и к одному, и к другому лежит».

«Выберет небо, — и сделает правильно, — делятся ожиданиями болельщики сборной России. – А что ему тут делать, если он никак из юниорского возраста не выберется? А профессия летчика – всегда будет перспективной и высокооплачиваемой».

«Молод и недостаточно опытен»

Действительно, Игорь в юниорах засиделся. Его часто сравнивают со шведом Себастьяном Самуэльссоном, который младше Игоря на 10 дней. Но Себастьян не только уже три года бегает на этапах Кубка мира, но даже успел завоевать две Олимпийские медали. Игорь на эти сравнения реагирует сдержанно: «Молод и недостаточно опытен». Но где же опыт взять, если шансов молодежи практически не дают? А вскоре Игорь придёт во взрослые соревнования, не имея практически никакого опыта борьбы на высшем уровне. Как правило, у нас это заканчивается провалом: опыта нет – результатов нет – тогда «до свидания».

Взрослую россиянку поставили в юниоры ради золота ЧМ по биатлону. Это законно? В первый день чемпионата мира по летнему биатлону Россия завоевала четыре награды. Золото только у Валерии Васнецовой. И то — по юниорам.

Но, по крайней мере, у Игоря есть запасной вариант. Даже два: с каждым годом всё больше профессиональных спортсменов, которые хотят получить высшее образование, предпочитают уехать за границу. Там все устроено намного проще: практически в каждом университете есть спортивные команды, которые помогают иностранным студентам с учебой в финансовом плане, взамен получая навыки спортсменов, как правило, на международном уровне.

Предрассудки «учеба или спорт» существуют в развивающихся странах, в то время как в развитых это давно уже не проблема. Система высшего образования устроена так, что человек в любом случае успеет все. Однако Игорь спортивное гражданство менять не собирается. «Я совру, если скажу, что не думал о переезде. Мне очень нравится Норвегия. Но переходить я никуда не собираюсь. Я большой патриот своей страны», – заключил биатлонист сборной России.