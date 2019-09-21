Австрийская полиция погубила невиновного Шипулина. Им всё сойдёт с рук

История знает множество случаев, когда невиновные десятилетиями сидят в тюрьме или даже подвергаются смертной казни. Порой справедливость всё-таки удаётся восстановить, с незаконно осужденных снимают обвинения, но уже слишком поздно. Что-то подобное произошло и с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным.



Лучший российский биатлонист последних лет смог выстоять после недопуска на главные соревнования в карьере и нашёл в себе силы продолжить карьеру. Но вновь увидеть Антона на крупном старте так и не довелось. Громкие обвинения австрийской полиции окончательно надломили нашего чемпиона. А сейчас выясняется, что все обвинения в адрес Шипулина были ложными.



Карьеру российского биатлониста сгубили походя. Как будто, так и надо.

«У меня опустились руки, три дня не выходил из комнаты»

В декабре 2018 года в расположение сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Неожиданный вечерний визит состоялся в рамках расследования Центральной прокуратуры уголовных экономических преступлений и коррупции Австрии по факту использования российскими спортсменами запрещённых препаратов на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. Среди подозреваемых оказались биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Ирина Старых и Александр Логинов, а также пять членов тренерского и медицинского штаба сборной России.

Лучших российских биатлонистов могут отстранить уже сегодня. Дела плохи Без суда и следствия. Никаких доказательств, никакой логики. Кажется, новое руководство IBU плевать хотело на такие мелочи.

Тогда Шипулин назвал происходящее «безосновательным бредом» и «охотой на ведьм», а спустя две недели созвал пресс-конференцию, на которой объявил о завершении карьеры. Антон не скрывал, что именно действия австрийкой полиции вынудили его принять тяжёлое решение об уходе из спорта: «Из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Я не выходил из комнаты три дня, старался отвлекать себя тренировками, но это не помогало».



Спустя несколько дней Шипулин назвал инцидент с обвинениями в свой адрес последней каплей: «Основной и последней точкой был приход австрийской полиции. Я понял, что на этом всё не закончено. Тебе в любой момент могут сказать: «Антон, вы отстранены по подозрению». А ради чего я потратил лучшие годы? Я жертвовал ими ради того, чтобы участвовать в чистом, профессиональном, справедливом спорте. Сейчас я этого спорта не вижу».

Все свободны. Все довольны?

Подозреваемым в употреблении допинга россиянам грозило не только временное отстранение, но и реальный тюремный срок. Однако в итоге Международный союз биатлонистов так и не получил доказательств вины россиян, а потому не нашёл оснований для их отлучения от биатлона.



А спустя девять месяцев президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов.



Хорошо, что всё так закончилось. Австрийская полиция получила информацию о нарушениях в сборной России, провела расследование, не нашла доказательств и сняла обвинения. Просто идеальная работа судебной системы, разве нет?



Лидеры нашей команды Логинов и Гараничев теперь могут не опасаться поездок на европейские этапы. Наверняка огромные камни свалились с плеч Волкова и Старых, претендующих на место в главной команде. Редкий для российского спорта хэппи-энд допинговой истории. Все довольны, можно жить дальше. Но как быть с Шипулиным?

Мы будем жить! Шипулин остаётся, чтобы спасти весь биатлон Господи, это случилось. Апокалипсис отложен, в русском биатлоне снова есть вера, надежда и Антон.

Шипулина доломали на ровном месте

За девять месяцев, пока велось расследование, Антон сосредоточился на политической карьере и за несколько дней до снятия обвинений был избран в Госдуму РФ. Разумеется, о его возвращении на лыжню и речи нет. Тем более, по его же словам, нельзя быть уверенным, что подобная история не повторится. Жаль, конечно, что мы так и не увидели, к чему привело тяжёлое решение Шипулина продолжить карьеру, принятое в октябре 2018 года. Большинство специалистов предполагало, что ему не удастся вернуться на лидирующие позиции, но теперь нам остаётся об этом только гадать.

Почти что легенда. Как Антон Шипулин завершил карьеру «Ухожу — не ухожу» закончилось. И это решение всем пойдёт на пользу.

Возможно, Шипулину действительно надо было уйти после скандального и необоснованного недопуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане. И в этом плане австрийская история только ускорила неизбежное и избавила болельщиков, да и самого спортсмена от мучений и разочарований. Семья получила мужа и отца, а Госдума – ещё одного спортсмена.

Наверняка, если бы Антон впервые столкнулся с обвинениями в допинге, то продолжил бы борьбу. Но австрийский инцидент стал щедрой щепоткой соли на открытую рану, нанесённую Международным олимпийским комитетом и Всемирным антидопинговым агентством. Теперь же выяснилось, что все обвинения были пустышкой. Нашего спортсмена доломали просто так, без оснований и причин.



Доломали и пошли дальше. Без извинений и компенсации.