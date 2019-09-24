Российская биатлонистка сломала руку, посмотрев на тренера. Как такое возможно?

«Упал, очнулся, гипс»
В российском биатлоне не бывает скучно. Никогда. Порой здесь происходят уникальные вещи. Молодая талантливая спортсменка Полина Шевнина умудрилась сломать руку, не столкнувшись вообще ни с кем. Дело было 22 сентября, перед эстафетными гонками на летнем чемпионате России в Чайковском. Эти старты завершали программу турнира.
Перед началом каждой гонки происходит пристрелка. Именно там всё и случилось. Как сообщает портал Rusbiathlon.ru, Полина, уходя с огневого рубежа, оглянулась на тренеров, в результате чего её развернуло, и она упала на асфальт. Спортсменку тут же отправили в медицинский центр на обследование, которое выявило перелом правой руки.
Шевнина в тот же день вернулась на биатлонный стадион, но уже с наложенным гипсом. Прокомментировать ситуацию спортсменка отказалась. Ожидается, что Полина пропустит две-три недели и всё-таки сможет принять участие в отборе на Кубок мира, который состоится в середине ноября в Тюмени.
Шевнина находится на централизованной подготовке в резерве сборной России. В прошлом сезоне она выступала на Кубке IBU и выполнила критерии отбора на попадание в команду.
Миронова – новый лидер сборной?
Светлана Миронова, судя по всему, превращается в безоговорочного лидера сборной России по биатлону. То, что она является большим талантом, было понятно уже давно. В прошлом сезоне Мироновой удалось наконец-то закрепиться в сборной и даже выйти на ведущие позиции. А выступление Светланы на чемпионате России можно назвать идеальным. Россиянка выиграла все три гонки, в которых участвовала.
Преимущество Мироновой по скорости при этом было огромным. Пора делать следующий шаг наверх и навязывать борьбу лидерам Кубка мира в борьбе за подиумы. Если Екатерина Юрлова-Перхт сохранит прошлогоднюю форму, болельщикам сборной России будет за кого переживать.
Логинов вне конкуренции
То, что Миронова делала в женской индивидуальной гонке, Александр Логинов сделал в мужской. А именно – полное доминирование над соперниками. Серебряный призёр Кубка мира выиграл у Евгения Гараничева больше минуты с лишним промахом. Легко и непринуждённо. Не хочется сглазить, но очень похоже, что прошлый сезон в исполнении Логинова не был единичным случаем и мы получили топ-спортсмена с прекрасными перспективами.
Отметим также третье место Юрия Шопина в индивидуалке. А именно его скорость передвижения по дистанции. Уверенное второе время вслед за Логиновым – обнадёживающий результат для человека, у которого всё валилось из рук в прошедшем сезоне.
«Бабикову были неинтересны тренировки»
Именно такую фразу сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев во время завершившегося чемпионата России. Сказал, конечно, про прошлый сезон, где Антон хоть и выиграл Кубок IBU, но на соревнованиях уровнем выше провалился. Похоже, Бабикову снова интересен биатлон. По крайней мере такой вывод можно сделать на основе спринтерской гонки в Чайковском.
28-летний россиянин одержал победу, опередив Алексея Слепова и Юрия Шопина. К слову, другой атлет, от которого мы ждём возвращения на Кубок мира, выступил не слишком удачно. Речь о Максиме Цветкове, который с тем же нулём промахов проиграл Бабикову более полутора минут. После финиша Антон признался, что стал уделять гораздо больше внимания своему здоровью, с которым в последнее время у него было немало проблем. Думаю, что, если Бабиков полноценно вернётся в сборную России, против не будет никто. Ну, почти никто.
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