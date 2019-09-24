Российская биатлонистка сломала руку, посмотрев на тренера. Как такое возможно?

«Упал, очнулся, гипс»

В российском биатлоне не бывает скучно. Никогда. Порой здесь происходят уникальные вещи. Молодая талантливая спортсменка Полина Шевнина умудрилась сломать руку, не столкнувшись вообще ни с кем. Дело было 22 сентября, перед эстафетными гонками на летнем чемпионате России в Чайковском. Эти старты завершали программу турнира.



Перед началом каждой гонки происходит пристрелка. Именно там всё и случилось. Как сообщает портал Rusbiathlon.ru, Полина, уходя с огневого рубежа, оглянулась на тренеров, в результате чего её развернуло, и она упала на асфальт. Спортсменку тут же отправили в медицинский центр на обследование, которое выявило перелом правой руки.

Шевнина в тот же день вернулась на биатлонный стадион, но уже с наложенным гипсом. Прокомментировать ситуацию спортсменка отказалась. Ожидается, что Полина пропустит две-три недели и всё-таки сможет принять участие в отборе на Кубок мира, который состоится в середине ноября в Тюмени.



Шевнина находится на централизованной подготовке в резерве сборной России. В прошлом сезоне она выступала на Кубке IBU и выполнила критерии отбора на попадание в команду.

Полина Шевнина Фото: РИА Новости

Миронова – новый лидер сборной?

Светлана Миронова, судя по всему, превращается в безоговорочного лидера сборной России по биатлону. То, что она является большим талантом, было понятно уже давно. В прошлом сезоне Мироновой удалось наконец-то закрепиться в сборной и даже выйти на ведущие позиции. А выступление Светланы на чемпионате России можно назвать идеальным. Россиянка выиграла все три гонки, в которых участвовала.



Преимущество Мироновой по скорости при этом было огромным. Пора делать следующий шаг наверх и навязывать борьбу лидерам Кубка мира в борьбе за подиумы. Если Екатерина Юрлова-Перхт сохранит прошлогоднюю форму, болельщикам сборной России будет за кого переживать.

Миронова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Логинов вне конкуренции

То, что Миронова делала в женской индивидуальной гонке, Александр Логинов сделал в мужской. А именно – полное доминирование над соперниками. Серебряный призёр Кубка мира выиграл у Евгения Гараничева больше минуты с лишним промахом. Легко и непринуждённо. Не хочется сглазить, но очень похоже, что прошлый сезон в исполнении Логинова не был единичным случаем и мы получили топ-спортсмена с прекрасными перспективами.



Отметим также третье место Юрия Шопина в индивидуалке. А именно его скорость передвижения по дистанции. Уверенное второе время вслед за Логиновым – обнадёживающий результат для человека, у которого всё валилось из рук в прошедшем сезоне.

Логинов победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

«Бабикову были неинтересны тренировки»

Именно такую фразу сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев во время завершившегося чемпионата России. Сказал, конечно, про прошлый сезон, где Антон хоть и выиграл Кубок IBU, но на соревнованиях уровнем выше провалился. Похоже, Бабикову снова интересен биатлон. По крайней мере такой вывод можно сделать на основе спринтерской гонки в Чайковском.

Бабиков выиграл кросс-спринт на чемпионате России по биатлону

28-летний россиянин одержал победу, опередив Алексея Слепова и Юрия Шопина. К слову, другой атлет, от которого мы ждём возвращения на Кубок мира, выступил не слишком удачно. Речь о Максиме Цветкове, который с тем же нулём промахов проиграл Бабикову более полутора минут. После финиша Антон признался, что стал уделять гораздо больше внимания своему здоровью, с которым в последнее время у него было немало проблем. Думаю, что, если Бабиков полноценно вернётся в сборную России, против не будет никто. Ну, почти никто.