Губерниев напомнил про допинговое прошлое Логинова. К чему бы это?

Соскучились по большому биатлону? К счастью, ждать осталось недолго. Очередной сезон Кубка мира стартует уже в конце ноября, а потому все ведущие биатлонисты перешли к финальной стадии подготовки.



Пока спортсмены в поте лица подводятся к первым стартам, готовится к сезону и главный биатлонный комментатор. Дмитрий Губерниев не даёт информационному полю зарасти тишиной, причём поводы выбирает самые острые.

Чемпион мира по биатлону приветствовал заключённых из России. Это ещё зачем? Даже фотографию в соцсети выложил. А в Италии снег пошёл, хотя вряд ли эти события связаны.

Губерниев ругает Логинова…

На днях Губерниев принял участие в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда», посвящённой вопросам борьбы с допингом. Комментатор вступил в перепалку с депутатом Госдумы Алексеем Журавлёвым, раскритиковавшим главу РУСАДА Юрия Гануса, обвинив его в наплевательском отношении к судьбам спортсменов. Не оставил без внимания Губерниев и персону лучшего биатлониста нынешней сборной России Александра Логинова, припомнив ему пропуск антидопингового семинара на чемпионате России в Тюмени.



«РУСАДА проводит антидопинговый семинар в Тюмени на чемпионате России по биатлону. Сборная практически вся не пришла. В первом ряду сидела Екатерина Глазырина, у которой были с этим проблемы, но она сейчас вернулась. Но! Мне кажется, что рядом с Глазыриной в первом ряду на антидопинговом семинаре должен был сидеть Александр Логинов, который туда даже не пришёл. А если мы помним, Александр Логинов отсидел два года за эритропоэтин», — сказал Губерниев.

Австрийская полиция погубила невиновного Шипулина. Им всё сойдёт с рук Расследование в отношении российских биатлонистов оказалось пустышкой. Нам не привыкать.

… и получает комплименты от Драчёва

Несмотря на обилие критики в свой адрес, Губерниев продолжает получать поощрения как от коллег по цеху, так и от руководства Союза биатлонистов России. 2 октября журналист удостоился премии ТЭФИ в номинациях «Лучший спортивный комментатор» и «Лучший ведущий информационной программы». Собрав четыре статуэтки, Дмитрий стал рекордсменом среди спортивных журналистов.



А уже через несколько дней Губерниев вновь принимал поздравления – с 45-летием. Среди тех, кто поздравил комментатора с юбилеем, был и президент СБР Владимир Драчёв. Глава российского биатлона не поскупился на добрые слова, назвав Губерниева «лучшим спортивным комментатором», «настоящим профессионалом», «замечательным другом» и «частью нашей команды». А ещё Драчёв опубликовал в своём «инстаграме» фотографию именной винтовки, подаренной СБР Губерниеву.

Шипулин снова побеждает

Пока нынешний состав сборной России только готовится к соревнованиям, недавний лидер команды Антон Шипулин уже успел победить. Новоиспечённый депутат Госдумы принял участие во всероссийских соревнованиях по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко в Ленинградской области, где первенствовал в эстафете. Кстати, в гости к другу Шипулин приехал со всей семьёй.

Кузьмина ушла насовсем

В следующем сезоне мы не увидим на лыжне не только Шипулина, но и его старшую сестру. Трёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Словакии Анастасия Кузьмина официально завершила карьеру.



О том, что предыдущий сезон станет для спортсменки последним, было известно ещё давно, но Настя планировала продолжить выступления в эстафетах. Однако во время летней подготовки спортсменка поняла, что будет трудно совмещать выступления с «нормальной жизнью». Кузьмина тепло поблагодарила болельщиков и в ответ получила массу слов благодарности и пожеланий удачи. А брат Антон назвал Настю настоящей легендой.

Фуркад на перепутье

Проваливший прошлый сезон француз Мартен Фуркад прекращать выступления здесь и сейчас не намерен, но мысли о завершении карьеры его посещают. Недавно пятикратный олимпийский чемпион заявил, что может уйти из биатлона уже по окончании следующего сезона. Впрочем, француз всё же подчёркивает, что хотел бы добегать до Олимпиады в Пекине. Многое в выборе Мартена будет зависеть от его результатов в предстоящем сезоне.

Йоханнес Бё перенёс болезнь

Сместивший француза с биатлонного трона Йоханнес Бё намерен закрепиться на позиции лидера и во второй раз кряду завоевать «Большой хрустальный глобус». Подготовка Бё-младшего к сезону была омрачена болезнью. Скандинав на неделю выпал из тренировочного процесса из-за риновирусной инфекции. Интересно, что перед прошлым сезоном у Йоханнеса возникла такая же проблема со здоровьем, выбившая его на две недели. Как это повлияло на выступление норвежца, мы все прекрасно знаем – никак. Так что и сейчас поводов для волнения у поклонников «рыжего» быть не должно.

Ещё одна смерть в биатлоне

К сожалению, наш обзор не обойдётся без печальной новости. Не успел биатлонный мир пережить смерть трёхкратного олимпийского чемпиона Халвара Ханевольда, как в Австрии ушёл из жизни бронзовый призёр Игр-2002 Вольфганг Пернер. Бывший спортсмен скончался в возрасте 52 лет после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. Концовка карьеры Пернера была омрачена участием в допинговом скандале, условным сроком и пожизненном отстранением от Олимпиад. И хотя эти пункты из его биографии уже не вычеркнешь, сейчас о них вспоминать совсем не хочется.