«Устала от российского биатлона». Зачем очередная биатлонистка сбежала из России

Талантливую Ольгу Подчуфарову в России замучили и просто списали. Но не удивляйтесь, если за Словению она будет обгонять всю нашу сборную.

Подчуфарова сама попросилась к словенцам

Ольга Подчуфарова пять лет назад считалась одним из главных талантов не только российского, но и мирового биатлона. Личная победа на этапе Кубка мира, несколько подиумов, медаль чемпионата мира в смешанной эстафете в 2017 году. А потом было стремительное падение, проблемы со здоровьем и отсутствие хоть каких-то внятных результатов.

Поэтому, когда Ольга в 25 лет объявила о завершении карьеры, это не выглядело сенсацией. Но без родного биатлона Подчуфарова протянула всего год. Не так давно россиянка объявила о возвращении в спорт. Наши болельщики надеялись, что женскую сборную ждёт усиление. Сборную действительно ждёт усиление. Только не российскую, а словенскую. Причём инициатором перехода выступила сама Ольга.

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«Инициатива исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», — приводит слова генерального секретаря биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матвея Облака ТАСС.

Союз биатлонистов России одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении

«Она ничего из себя не представляет»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев скептически оценил перспективы Подчуфаровой в новой сборной и уверен, что у спортсменки нет потенциала, чтобы вернуться в элиту мирового биатлона.



«Сейчас она ничего не представляет из себя, нет никакого выдающегося потенциала, и вдруг ей гражданство давать? Не думаю.



Но если это так, то почему бы и нет. В сборную России она, конечно, вряд ли проходит, а в Словению – ну почему бы и нет? Одно дело – она хочет сменить гражданство, другое – получится или нет», — приводит слова Васильева Р-Спорт.



А вот комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что у Ольги всё получится в Словении, где у спортсменки появится так необходимое ей спокойствие.

«Не так давно Подчуфарова завершила свою карьеру, но в мае решила продолжать бегать и стрелять. Ольга не раз говорила, что устала именно от российского биатлона, отборов, тренеров и т.д. А в Словении всё спокойно».

Станет ли Подчуфарова новой Кузьминой?

Судя по всему, уже в этом сезоне мы увидим Ольгу в комбинезоне сборной Словении. Союз биатлонистов России не против этого перехода. Спортсменка тоже подтвердила, что осталось решить последние детали. Думается, что и в IBU не будут чинить препятствия этому трансферу. Осталось набрать форму и зажигать на трассе.



В Словении сейчас подобралась молодая команда, где у Подчуфаровой будет шанс проявить себя. Не будет бесконечных отборов, давления руководства, прессы. Всего того, от чего Ольга в своё время жутко устала. А уже давно известно, что в спокойной обстановке российские биатлонисты и биатлонистки способны творить чудеса.



Есть сомнения, что Подчуфарова сможет стать новой Анастасией Кузьминой или Дарьей Домрачевой. А вот стабильно бороться за топ-20 – вполне. 27 лет – отличный возраст для женского биатлона. С прицелом на Олимпиаду-2022 вообще идеальный. Да и возможность пожить в красивой Словении представляется не каждый день. Так что не удивляйтесь, что в финишном протоколе фамилия Подчуфаровой будет встречать выше многих россиянок.