Губерниева снова обещают побить. Теперь из-за футбольного «Спартака»

Даже предсезонное затишье в биатлоне не мешает известному телекомментатору и главному шоумену российского спорта Дмитрию Губерниеву заставлять общественное мнение кипеть. Возмущаются в первую очередь футбольные болельщики (это для Губерниева не впервой), а точнее – поклонники московского «Спартака» и лично ветеран команды Евгений Ловчев.

В эфире «Матч ТВ» Губерниев поспорил с Ловчевым. Бронзовый призёр Олимпиады пытался доказать, что «Спартак» – топовая команда, а когда исчерпал аргументы, пригрозил ведущему не то в шутку, не то всерьёз. Разбираемся, что же произошло в студии на самом деле.

«Ещё скажешь про «Спартак» плохо – получишь!»

Губерниев с гостями в студии обсуждали перспективы «Спартака» и его нового тренера Доменико Тедеско. В какой-то момент, ведущий решил накалить обстановку и задал вопрос Ловчеву:

– Евгений Серафимович, с чего вы взяли, что «Спартак» – топовая команда?

– Я в ней играл, Дим, в отличие от тебя. Я просто знаю историю этой топовой команды. Сколько там заслуженных и перезаслуженных людей было. Кто ею руководил…

– Страны уже даже такой нет! И чемпионами они стали не в прошлом году!

– Когда развалился Советский Союз, появилась Россия. И там команда 10 лет подряд становилась чемпионом, ты не забыл, дружище мой?

Дальше гости вспомнили, на каком месте в текущей турнирной таблице находится «Спартак» (на 12-м), и Ловчев перечислил несколько лидеров команды, отметив, что хорошие футболисты не играют в свою силу, и эту проблему предстоит решить тренеру.

Но тему «величия» собеседники всё-таки не отпустили.

– Ты задал мне вопрос: «Спартак» – великий? Я тебе говорю – великий!

– Я спрашиваю про величие нынешнего «Спартака», а не вообще, – ответил Губерниев.

– Я ещё помимо всего прочего председатель общества «Спартак». Ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь! – перешёл к силовым аргументам Ловчев.

Впрочем, несмотря на то, что беседа проходила на повышенных тонах, жёстким конфликтом происходящее назвать было трудно. После того как Губерниев разрядил обстановку: «А вы плесните в меня водой», – оба оппонента заулыбались. Продолжения конфликта не будет.

Да и как можно всерьёз говорить о конфликтах, если за несколько минут до жёстких реплик на экране показывали Губерниева и Ловчева в гриме «Джокера», а телекомментатор шутил о том, что в стране повышается рождаемость, после того как люди перед сном слушают Ловчева.

А была ли драка?

А вообще Губерниев уже не в первый раз обращает на себя внимание футбольных болельщиков.

Давнюю историю с попавшим в эфир монологом про Вячеслава Малафеева вспоминать не будем. Все и так по-прежнему хорошо её помнят, несмотря на то, что прошло уже восемь лет.

"За слова ответишь!" Дмитрий Губерниев вновь попал в скандал, повздорив с тренером биатлонной сборной. Вспоминаем другие конфликты с участием комментаторов.

При этом совсем недавно в той же студии «Матч ТВ» произошла ещё одна перепалка с участием Губерниева и Ловчева. Экс-футболист эмоционально называл своих собеседников Черданцева, Генича и Талалаева дилетантами. А Губерниев в буквальном смысле командовал эфиром.

«Вы все – дилетанты!» На «Матч ТВ» эксперты разругались из-за «Спартака» Такого огня в спортивных студиях не было очень давно. Со времён Бубнова.

В том, что касается других видов спорта, у Губерниева тоже конфликтов хватает. Буквально прошлой зимой он противостоял главе федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Дмитрий боролся за открытость спортсменов, а его, напротив, хотели отодвинуть от команды и эфиров.

Губерниева хотят убрать с чемпионата мира. А что думает Россия? Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что в новом конфликте за ним вся страна, а против – 1,5 человека. Что на это скажете вы, россияне?

А в горячо любимом Губерниевым биатлоне наибольший резонанс получил конфликт с помощником главного тренера сборной России Павлом Ростовцевым. Там дело даже почти дошло до рукоприкладства. Оппоненты столкнулись в аэропорту Шереметьево. Ростовцев вспоминал, что плюнул в Губерниева и отвесил ему ловкую затрещину. Однако это могло быть и преувеличением: свидетели конфликта отмечают, что драка так и не состоялась.