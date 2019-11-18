«В нашем биатлоне каждый раз цирк». Скандал с составом сборной России не утихает

Скандал в российском биатлоне продолжается. В сборную России на первые этапы Кубка мира взяли людей, которые не отобрались в команду по выбранным критериям. Комментатор Дмитрий Губерниев даже назвал некоторых из них «явными пассажирами». Руководство Союза биатлонистов России уверяет, что не хотело так поступать. Просто так получилось.



Вице-президент СБР Александр Нуждов перевёл выяснение отношений в публичное пространство и явно намекнул на тюменский блат в сборной и на то, что не согласен с решениями президента организации Владимира Драчёва. И всё это за полторы недели до старта сезона. Понятно, что реакция биатлонной тусовки была жёсткой.

В российском биатлоне громкий скандал. В сборную набрали по блату? «Мне стыдно за такое решение», – даже у руководства Союза биатлонистов России пока нет объяснения происходящему.

«Представьте, что Черчесову будут диктовать состав»

Дмитрий Губерниев недоумевает по поводу сложившейся ситуации и в беседе с «Чемпионатом» привёл пример сборной России по футболу, где у главного тренера Станислава Черчесова безоговорочный авторитет при выборе состава.



«Формирование состава — прерогатива тренерского штаба. Трудно представить, что Станиславу Черчесову будет диктовать состав некий орган, к примеру, какой-нибудь совет безопасности РФС. Тренер — зависимая профессия, даже более зависимая, чем артист, но тренер должен уметь держать удар, должен отстаивать свою позицию и своё имя.

Я привык, что за всё время, что работаю в нашем биатлоне, каждый раз возникает цирк.



Вот меня называют клоуном. Но я хороший клоун, как Леонид Енгибаров, как Олег Попов, как Юрий Никулин и его блестящий партнёр Михаил Шуйдин. А есть те, кто накинул маску и считает, что они серьёзные и всё понимающие люди».

«Откровенный обман»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев за словом в карман никогда не лезет. И пройти мимо такой горячей темы, конечно же, не мог, выразив большие сомнения в том, что руководство СБР знает, что делает.



«Почему не допустили всех желающих на отборочный старт? На тренерском совете было решено, что допустят всех, а в итоге допустили только основной состав. Как это понимать? Откровенный обман. По ситуации Старых и Глазыриной… В федерации всё так происходит, вертикали управления нет, никто ничего не знает».

«Что делает в сборной Куклина?»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, конечно, рада, что её дочь Кристина отобралась на Кубок мира (по крайней мере в предварительный состав). Но это не помешало нашей прославленной чемпионке раскритиковать состав команды в целом и присутствие там конкретных спортсменов.



«У меня больше всего вопросов вызывает кандидатура Куклиной. В обеих гонках она не смогла себя показать, особенно ходом. Но по обоюдному согласию тренеров ей решили дать шанс. И мне не очень нравится, что состав сформирован сразу на три этапа Кубка мира. Ротация должна быть после каждого этапа. Чтобы тренеры могли варьировать: кто провалился на Кубке мира, едет на Кубок IBU, и наоборот — кто показал отличные результаты во втором по значимости турнире, едет на Кубок мира».

Назван состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка IBU

Президент СБР всё объяснил

Владимир Драчёв постарался рассказать, как принимались решения по составу и почему в нём так много несостыковок. Оказалось, что у Екатерины Глазыриной, которая выполнила критерии отбора, есть два флажка с пропусками допинг-тестов. Напомню, что третий ведёт к дисквалификации. Именно это случилось с Маргаритой Васильевой.

Вот только непонятно, зачем Драчёв рассказал всем, что Глазырина нарушила правила, приехав только на отбор в Тюмени, пропустив короткий сбор команды. Якобы из-за этого её кандидатуру не рассматривали на Кубок мира. На самом деле Екатерина пропустила двухдневный сбор из-за смерти отца и даже прикрепила свидетельство о смерти в качестве доказательства.

По Старых оказалось, что её кандидатуру отстоял тренерский штаб, в полном составе просивший включить Ирину в состав именно на Кубок мира. Драчёв заявил, что был против этого, но пошёл на уступки ради общего блага. Сегодня ближе к вечеру состоится заседание правления СБР, где будет утверждён новый состав сборной России по биатлону. По словам члена правления Алексея Ермашова, «никто ещё никуда не едет». Так что ждём развития событий, ведь шоу только начинается.