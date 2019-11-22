Логинов готов к борьбе за Кубок мира по биатлону. Мы ждали этого 25 лет!

Стабильность – хорошо или плохо?

Скандалы, разразившиеся в нашем биатлоне, умудрились обойти мужскую часть команды. Состав сборной практически не изменился с прошлого сезона, если говорить о Кубке мира. А на Кубок IBU взяли ряд перспективных ребят, которые потенциально могут вырастить в отличных спортсменов для основной команды.



Вроде бы, и придраться не к чему. Настолько всё логично и предсказуемо. Другое дело, что настоящая звезда в мужской сборной России пока только одна. Зато какая! Александр Логинов наконец-то созрел для совсем серьёзных дел – борьбе за Большой хрустальный глобус. Лишь бы не подвело здоровье.

Пуля — всё-таки дура? Как эко-активисты готовы погубить настоящий биатлон Скоро не будет ни «габаритов», ни потерянных обойм. Ни криков Дмитрия Губерниева о косяках на тему оружия. Ну и кому это нужно?

Первый после президента

Последний раз общий зачёт Кубка мира представитель России выигрывал в сезоне 1995/96. Это сделал нынешний президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. В следующем году будет юбилей – 25 лет этой награде. Юбилей скорее грустный, потому что негоже биатлонной нации столько времени обходиться без Глобуса. Близко к успеху подбирались Павел Ростовцев, Дмитрий Ярошенко и, конечно же, Антон Шипулин.

Но чего-то всегда не хватало. Собственно, прошлогоднее «серебро» Логинова тоже сложно назвать реальной борьбой за Кубок мира. Александр скорее отчаянно защищал второе место, чем преследовал убежавшего далеко вперёд Йоханнеса Бё. Норвежец был феноменален год назад, но провести два сезона на таком уровне сложно. Если Логинову удалось наладить стрельбу в межсезонье, шансы россиянина будут осязаемыми. С ходом у него всё в порядке.



Главное, чтобы всё было в порядке и со здоровьем. Старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров признался, что у Александра воспаление связки, из-за чего последний этап подготовки был изменён. Но к старту сезона Логинов должен быть готов.

Губерниев напомнил про допинговое прошлое Логинова. К чему бы это? Лучший комментатор страны раскритиковал лидера биатлонной сборной в телеэфире.

Пора, Матвей

Матвей Елисеев в прошлом сезоне в большинстве гонок показывал, что готов бороться не просто за топ-10, но даже за медали. Подводила стрельба, последний круг, ещё что-то. Но казалось, что вот-вот, и Матвей сделает это решающее ускорение и прорвётся в элиту. Спортсмен сам этого ждал и всё прекрасно понимал.



Однако сказывались последствия олимпийского сезона, когда Елисеев попал в глубокую яму. Жена Матвея Анна в интервью «Матч ТВ» сказала, что после Олимпиады-2018 её супруг думал чуть ли не заканчивать с биатлоном. По крайней мере, были мысли взять паузу. Пока уже окончательно забыть о том кошмаре и сделать рывок. Всё необходимое для этого у Матвея есть. Когда, если не сейчас?

В российском биатлоне громкий скандал. В сборную набрали по блату? «Мне стыдно за такое решение», – даже у руководства Союза биатлонистов России пока нет объяснения происходящему.

Опытные бойцы

Я мог бы использовать ещё более очевидный штамп и сказать «опытные эстафетные бойцы», но речь пойдёт в том числе и о Евгении Гараничеве. Они с Дмитрием Малышко начинают очередной сезон в основном составе сборной. Не понимаю тех, кто до сих пор ставит под сомнение, в частности, нахождение Малышко в команде. Пошутить о «заезде в сороковочку» всегда можно, но если говорить серьёзно, то и Малышко, и Гараничев абсолютно заслуженно выступают за сборную. Не вина Малышко, что он опять отлично пробежал на отборе.

Драчёв: человек пять в биатлонной сборной по разу пропустили допинг-тесты

Туман Бабикова

Перспективы Антона закрепиться в основе не очевидны. Последние два сезона Бабиков ищет себя и не находит. Да, он выиграл в прошлом году Кубок IBU, благодаря чему, собственно, и получил личную квоту на первый этап Кубка мира. Но все его выступления на самом высоком уровне были как минимум не убедительны. Как и выступления на внутреннем отборе в Тюмени неделю назад. Вероятно, причины на это даже глубже, чем мы можем себе представить, и не все они лежат в спортивной плоскости.

Чего ждать от Латыпова и Поршнева?

Стабильных попаданий в очки. Никита Поршнев неожиданно даже для самого себя в прошлом сезоне стал призёром чемпионата мира, когда экстренно заменил Евгения Гараничева в мужской эстафете. Эдуард Латыпов тоже экстренно заменял Гараничев, но ещё на Кубка мира в Хохфильцене. И тогда Эдуард был очень хорош. Судя по результатам отборочных стартов, оба находятся в хорошей форме. Времени на раскачку у обоих нет, так что надо показать класс уже в Эстерсунде.