«Равных Мироновой нет». В России наконец-то будет звезда мирового уровня?

Светлана Миронова заставит вас смотреть женский биатлон в этом сезоне. А Юрлову опять списывают?

Ситуация с формированием состава женской сборной России наконец-то позади. И теперь можно сосредоточиться непосредственно на спортивной части, в которой у нашей команды может появиться новый лидер, который способен уже в этом сезоне бороться за места на пьедестале этапов Кубка мира. Ей 25 лет, и она очень хороша.

Вообще в женской части сборной России довольно неплохой выбор биатлонисток. Собственно, отчасти поэтому скандал с утверждением состава команды и вылез наружу. Так что к предстоящему сезону на месте болельщиков я бы подходил с осторожным оптимизмом.

Так ли хороша Миронова?

Светлане Мироновой 25 лет, и она является восходящей звездой российского и, вполне вероятно, мирового биатлона. У россиянки есть то, чего так часто не достаёт другим соотечественницам – быстрые ноги. Это было известно не вчера и не позавчера, но ранее проблемы со стрельбой нивелировали преимущества Светланы на лыжне. В прошлом сезоне Миронова наконец-то закрепилась в основе сборной России, подтянула стрелковую часть.

Она уверенно выиграла национальный отбор в Тюмени. При этом сама призналась, что ещё далека от оптимальной формы. А в этом самой оптимальной форме Миронова готова бежать на уровне лидеров мирового биатлона. Президент СБР Владимир Драчёв возлагает на спортсменку медальные надежды уже на старте сезона в Швеции.

«Очень надеемся на медали в Эстерсунде. Команда очень подтянулась. На данный момент нет равных Мироновой. С ней плотно поработали, качество и скорострельность стрельбы улучшились».

Драчёв: на данный момент равных Мироновой в сборной нет

Юрлова – снова загадка

Конечно, нельзя забывать про Екатерину Юрлову-Перхт, которую многие списывают со счетов перед каждым новым сезоном. Кто-то ссылается на возраст спортсменки, а кто-то просто теряет её из поля зрения, потому что Екатерина редко тренируется вместе с остальной сборной и соответственно редко появляется в медийном пространстве.

Однако в профессионализме Юрловой нет вообще никаких сомнений. Она точно знает, как подвести себя к сезону и распределить силы на все этапы Кубка мира. В прошлом году Екатерина показала очень высокий уровень работы. Если удержится на нём, будет хорошо. Если сможет ещё прибавить – просто замечательно.

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Мотивация Сливко

Есть мнение, что некоторым спортсменам комфортнее выступать на Кубке IBU, где они находятся на лидирующих ролях и получают хорошие призовые. Виктория Сливко в прошлом сезоне уверенно выиграла второй по значимости турнир и заработала личную квоту на первый этап Кубка мира. Будет интересно наблюдать, станет ли Виктория сражаться изо всех сил, чтобы остаться в основной сборной или спокойно примет возвращение на Кубок IBU, где первые места от неё никуда не денутся.

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Инстаграм и Куклина

В прошлом сезоне болельщики заметили, как активно Лариса Куклина ведёт свои социальные сети. В её аккаунте в «Инстаграм» появлялись десятки историй и фотографий с Кубка мира. Одни подшучивали над спортсменкой, другие находили эти материалы полезными. В межсезонье Лариса не бросила соцсети и продолжила радовать нас инсайдами со сборов.

Это не помешало Куклиной отобраться в основную сборную, пусть формально спортсменка не выполнила критерии. Сильная сторона Ларисы всем хорошо известна – быстрая и точная стрельба. Сама биатлонистка уверена, что сумела прибавить и ходом. В Эстерсунде будут эстафеты, индивидуальная гонка – все шансы показать себя.

Чего ждать от Резцовой и Ворониной

Анфиса Резцова довольна. Одна из её дочек наконец-то попала в основной состав сборной России. И попала абсолютно по делу. Кристина едва не выиграла первый отборочный старт, винила себя в обидном промахе, который помешал ей сразиться с Мироновой за победу. Резцова в Тюмени в целом выглядела под стать фамилии – резво.

Не менее заслуженным выглядит попадание в состав и Тамары Ворониной. Я понимаю тренерский штаб, который лоббировал кандидатуру Ирины Старых, который заняла второе место на отборе. Изначально Старых вытеснила из состава как раз Воронину, но после повторных обсуждений в СБР Воронину вернули на место Ирины. Хотя довольно странно, что никуда из состава не выпадала Куклина, которая заняла по итогам отбора место и ниже Ворониной, и ниже Старых.