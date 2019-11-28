Зачем Самуэльссону русский паспорт? Нелепые прогнозы на Кубок мира по биатлону

Губерниев станет поп-звездой, главный соперник станет другом, а «Глобус» отдадут стране без флага. Всё это шутки, конечно. Или нет?

Первые гонки на Кубке мира по биатлону состоятся уже 30 декабря. А Кубок IBU и вовсе стартует на два дня раньше. Биатлонный сезон начинается, а это значит, что самое время сделать прогнозы на то, что будет происходить в этом и следующем году. А случиться могут самые удивительные вещи. Впервые в истории победителем Кубка наций может стать…безымянная страна с главным борцом за справедливость в составе!

Самуэльссон примет гражданство РФ

Шведский биатлонист практически в одиночку продолжает сражаться с несправедливостью в мире. Он уверен, что чистых русских совсем в спорте не осталось. И это печалит Себастиана, который примет волевое решение и станет гражданином России. Всё для того, чтобы доказать мировому спортивному сообществу, что чистые русские спортсмены – это реально. И будет выигрывать и прославлять нашу страну. Тем более что зарплаты в сборной России, хотя скоро правильнее будет говорить в нейтральной сборной, тоже выше.

Самуэльссон — ВАДА: лишите РУСАДА статуса соответствия?

Кубок наций выиграет нейтральная страна

Сборная России начнёт сезон на Кубке мира под своим флагом. Однако совсем скоро всё может измениться, и есть большая вероятность, что заканчивать соревнования мы будем уже под нейтральным статусом. Давайте представим, что мужская или женская сборная России выиграет Кубок наций. В зачёте эстафет, к примеру, – вполне реальный сценарий. И тогда случится уникальное событие в биатлоне – «Глобус» получат люди без флага и без прав.

«Равных Мироновой нет». В России наконец-то будет звезда мирового уровня? Светлана Миронова заставит вас смотреть женский биатлон в этом сезоне. А Юрлову опять списывают?

Куклина станет пресс-атташе сборной

Лариса Куклина, помимо того что является отличной спортсменкой, продолжает радовать болельщиков и специалистов своими социальными сетями. Лариса выкладывает туда много полезной информации, рассказывает о жизни сборной и делится инсайдами. В прошлом году у команды по сути не было пресс-атташе. По крайней мере, на этапах Кубка мира биатлонисты сами решали, общаться с прессой или нет.



Куклина – гениальное решение проблемы! Не надо тратиться на ещё одного человека в делегации. Ведь в команде уже есть спортсменка, выполняющая эти обязанности. И нет никаких сомнений, что Лариса справится со своими обязанностями.

Фуркад поймёт и простит Логинова

Великолепный француз вернётся на лидирующие позиции в биатлоне и поймёт, что такое вылезать со дна. А когда осознание придёт полностью, он публично простит Александра Логинова, к которому цеплялся на протяжении последних нескольких сезонов. Мартен попросит минутку внимания на пресс-конференции и сообщит об этом громко и чётко. «Холодной войне» настанет конец, и все будут счастливы!

Возвращение великого Фуркада. Неужели француза снова никто не сможет одолеть? Мартен разобрался в прошлогоднем провале и готов вернуть себе Кубок мира. Никто его не остановит!

«Губербенд» запишет гимн биатлона

Комментатор Дмитрий Губерниев начал карьеру певца и уже дал концерт на радость болельщикам вместе с группой «Джейль». Эта коллаборация получила название «Губербенд». Руководство IBU не сможет остаться в стороне от этого события и предложит Дмитрию и его «Губербенд» записать официальный гимн мирового биатлона, который будут крутить на каждом стадионе, где проходят этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«Кто не будет хлопать – тот даже не Киркоров». Теперь Губерниев ещё и певец Календарь за восемь тысяч, ярко-красная винтовка и душевные песни на фоне черепов – Дмитрий Губерниев дал старт сезону необычным концертом.

Итальянки подерутся на трассе

В прошлом сезоне ходили упорные слухи о том, что в сборной Италии конфликт между Доротеей Вирер и Лизой Витоцци. И действительно девушки выглядели отстранённо, хотя раньше всегда веселились вместе. Дыма без огня не бывает. В какой-то момент конфликт выльется наружу и случится это прямо на трассе, где Вирер и Витоцци будут бороться за подиум. Одна подрежет другую, другая ответит и сразу после финиша итальянки сбросят винтовки и подерутся.

Подчуфарова выиграет три гонки

Если вы не следили за биатлонным межсезоньем, то могли пропустить новость о том, что россиянка Ольга Подчуфарова не только возобновила спортивную карьеру, но и будет выступать за сборную Словении, где у неё есть ещё и личные интересы. Освободившись от бесконечных отборов и постоянного стресса, Ольга под руководством талантливого тренера Уроша Велепца выиграет три гонки на Кубке мира в предстоящем сезоне.