Российские биатлонисты возьмут медали уже на первом этапе. В этом нет сомнений

Даже в непростые времена стартовый этап мирового Кубка зачастую получался успешным для российских биатлонистов. Вспомнить хотя бы сезон-2016/17, когда в гонке преследования Антон Бабиков и Максим Цветков убежали от Мартена Фуркада и сделали победный дубль. А Цветков был вторым в общем зачёте Кубка мира. Да и в целом медалей всегда хватало.



Непростые времена в нашем биатлоне продолжаются. Но когда это останавливало русского человека? Тем более что на этот раз организаторы сделали всё для успеха российских биатлонистов. Судите сами – в Швеции будет четыре эстафеты и две индивидуальные гонки. Это же традиционно наши виды!

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Эстафеты – очевидный шанс

Во всех четырёх эстафетных гонках у России есть возможность забраться на пьедестал. Пожалуй, самой непредсказуемой из них выглядит сингл-микст, где за нас побегут абсолютная дебютантка Тамара Воронина и Матвей Елисеев. И тут, конечно, многое будет зависеть от того, что покажет Тамара. Она блестяще провела отбор и на бумаге неплохо готова. Если у Ворониной будет получаться, то и Елисеев поддержит.



Гораздо надёжнее выглядит состав в смешанных четвёрках. По сути, тренерский штаб выставил лучшие силы – Юрлова-Перхт, Миронова, Малышко и Логинов. Малышко с отрывом выиграл национальный отбор. Как и Миронова. А кандидатуры Юрловой и Логинова вызывают минимум сомнений.

По классическим эстафетам прогнозы дать чуть сложнее, потому что их составы будут формироваться на основе результатов личных гонок. В любом случае с учётом капризной шведской погоды шансы россиян на высокий результат высоки. В Эстерсунде будет шальной ветер, осадки, а в таких условиях наши спортсмены особенно хороши. Вспомните прошлогодний Оберхоф. В мужской сборной есть сильная четвёрка – Гараничев, Логинов, Малышко и Елисеев. Тем более что Гараничев и эстафета – это всегда круто!



У женщин есть два железных кандидата на эстафету – Миронова и Юрлова. Третьей, вероятно, станет Лариса Куклина. А вот выбирать между Сливко, Резцовой и Ворониной придётся по ходу этапа. И выбор этот наверняка будет непростым. Но более или менее приличная и ровная четвёрка будет только у немок и француженок.

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Верим в Куклину в индивидуалке

Длинная гонка – лучший шанс для Ларисы Куклиной показать свой талант. По словам спортсменки, ей удалось прибавить в лыжном ходе. Если она сможет показать ту стрельбу, которую умеет, разговоры о подиуме будут вполне реальными. Юрлова тоже способна побороться в индивидуальной гонке. В прошлом сезоне Екатерина была хороша ходом, но растеряла фирменную стрельбу. Но сбрасывать со счетов чемпионку мира в этой дисциплине по меньшей мере глупо.

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Логинов – наше всё

Второй биатлонист мира по итогам прошлого сезона будет бороться за медали и в спринте, и в индивидуальной гонке, в этом нет никаких сомнений. Логинов – топ-биатлонист с прекрасным лыжным ходом. В его случае всё будет зависеть от стрельбы. Понятно, что качественная работа на рубежах в спринте практически гарантирует ему попадание на пьедестал. А в индивидуальной гонке – победу.



У Гараничева, Малышко и Елисеева шансов объективно ниже. Попадание в топ-10 будет успехом, а в топ-20 – приличным результатом. Хотя опять же нельзя исключать, что кто-то из них сможет «выстрелить» в индивидуальной гонке.

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Чего ждать от Бабикова и Сливко

Антон и Виктория не проходили отбор в национальную команду, так как получили личные квоты на первый этап Кубка мира как победители общего зачёта Кубка IBU. Тем не менее оба могли участвовать в этом отборе в качестве соревновательной практики. К сожалению, Сливко пропустила эти старты из-за болезни. Зато в других гонках, где она принимала участие, выглядела весьма неплохо.

А вот Бабиков провалил обе гонки в Тюмени. Президент СБР Владимир Драчёв признался, что тренерский штаб был в шоке от результатов Антона. Правда, тренер мужской сборной Сергей Белозёров тут же поправил Драчёва и объяснил, что главная причина провала – ужасные лыжи. Так что реальная форма Бабикова остаётся загадкой.

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Свежая кровь

Для Эдуарда Латыпова и Никиты Поршнева это будет второй сезон на таком уровне. Их главная задача – попасть в очки на первом этапе Кубка мира. И желательно в обеих гонках. Иначе есть шанс, что будет произведена ротация. Им на руку играет то, что на Кубке IBU пока нет достойной замены.



Кристина Резцова и Тамара Воронина – дебютантки Кубка мира (не берём в расчёт один старт Резцовой два года назад в Тюмени). Им расслабляться совсем нельзя, потому что с Кубка IBU поджимают Старых, Глазырина, Поршнева, Гербулова и Шевнина с Казакевич. Конкуренция у девушек в этом сезоне будет что надо.