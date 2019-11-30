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Биатлон, Кубок мира 2019-2020, 1-й этап: онлайн-трансляция 30 ноября 2019

Сборная России по биатлону, Александр Логинов
«Чемпионат»
Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Смешанные эстафеты. Россия, стартуем! LIVE
Сборная России готова? Пришло время начинать большой биатлонный сезон! Все лучшие фото, видео и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:10 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 17:00 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона! Наконец-то мы дождались этого дня. Межсезонье тянулось бесконечно, но всё-таки завершилось, и сегодня, 30 ноября в Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону сезона 2019/20. Что готовит нам новый биатлонный год? Хочется верить, что большие победы.

Начало сезона будет традиционным: в первый день Кубка мира биатлонисты будут биться в смешанных эстафетах. Стартуют сингл-микстом в 15:10 по московскому времени, а продолжат классической эстафетой в четвёрках. Начало в 17:00. Следите за первыми гонками нового сезона вместе с «Чемпионатом»

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Биатлон •••
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