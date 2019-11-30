Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Смешанные эстафеты. Россия, стартуем! LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:10 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 17:00 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона! Наконец-то мы дождались этого дня. Межсезонье тянулось бесконечно, но всё-таки завершилось, и сегодня, 30 ноября в Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону сезона 2019/20. Что готовит нам новый биатлонный год? Хочется верить, что большие победы.
Начало сезона будет традиционным: в первый день Кубка мира биатлонисты будут биться в смешанных эстафетах. Стартуют сингл-микстом в 15:10 по московскому времени, а продолжат классической эстафетой в четвёрках. Начало в 17:00. Следите за первыми гонками нового сезона вместе с «Чемпионатом»
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