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Биатлон, Кубок мира 2019/20, 1-й этап: онлайн-трансляция 1 декабря 2019

Сборная России по биатлону, Екатерина Юрлова-Перхт
«Чемпионат»
Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Спринтерские гонки. Будет медаль? LIVE
У сборной России не всё получилось в смешанных эстафетах. Может быть, получится добыть первую медаль сезона в индивидуальных гонках?
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:30 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 17:30 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. В воскресенье, 1 декабря в новом сезоне Кубка мира биатлонистам впервые предстоит выходить на старт поодиночке — будут разыграны медали в мужском и женском спринте. Смешанные эстафеты в день открытия нового сезона у сборной России не очень получились, но в личных стартах болельщики могут рассчитывать на успех. Тот же Александр Логинов накануне показал, что находится в хорошей форме и готов забираться на высокие места. Посмотрим, что получится на деле.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Биатлон •••
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