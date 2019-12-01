Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Спринтерские гонки. Будет медаль? LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:30 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 17:30 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. В воскресенье, 1 декабря в новом сезоне Кубка мира биатлонистам впервые предстоит выходить на старт поодиночке — будут разыграны медали в мужском и женском спринте. Смешанные эстафеты в день открытия нового сезона у сборной России не очень получились, но в личных стартах болельщики могут рассчитывать на успех. Тот же Александр Логинов накануне показал, что находится в хорошей форме и готов забираться на высокие места. Посмотрим, что получится на деле.
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