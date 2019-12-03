Россиянки громят всех на Кубке IBU. А тех ли тренеры взяли на Кубок мира?

Посмотрев на результаты женских гонок на первом этапе Кубка IBU в Шушене, невольно задаёшься вопросом, а правильно ли всё сделали тренеры с точки зрения формирования состава. Те, кого не взяли на Кубок мира, штампуют медали, а основа команды сражается лишь за небольшие очки.
Тренеры снова ошиблись?
Судите сами. Ирина Старых и Екатерина Глазырина на втором по значимости турнире не слезают с пьедестала почёта, Анастасия Поршнева и Наталья Гербулова тоже где-то рядом с тройкой. Да и Полина Шевнина с совсем юной Анастасией Гореевой показывают достойные результаты. При этом на Кубке мира женская часть команды провалилась в эстафетах, а в единственной личной гонке лучшая из наших Светлана Миронова не попала даже в топ-10.
Казалось бы, налицо явная ошибка тренерского штаба, который пошёл вразрез со здравым смыслом, не взяв в команду опытных бойцов ради формального соблюдения правил отбора в команду. Однако всё далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Почему тренеры правы
Во-первых, даже на Кубке IBU в двух последних гонках никто из россиянок по скорости не попадал в топ-3. К примеру, в гонке преследования Глазырина и Старых проиграли больше минуты лидеру по лыжному ходу! Стоит ли говорить, что на уровне Кубка мира эта минута превратилась бы в две, а то и в три отставания. Собственно, Ирина и Екатерина проиграли в этом компоненте даже представительнице не самой биатлонной нации — британке Аманде Лайтфут.
Много критических стрел полетело в адрес дебютантки Тамары Ворониной, которая провалила свою часть супермикста, уйдя на четыре штрафных круга. Было немало и тех, кто с пониманием отнёсся к этому результату, но ненавистники звучали громче. К чести Тамары, она не сломалась и попала в топ-30 в первой в карьере личной гонке на Кубке мира, причём сделала это с промахом. И к тому же стала третьей в сборной России, уступив лишь Мироновой и Куклиной. Есть ли у вас уверенность, что Старых и Глазырина, проигрывающие по минуте ходом на Кубке IBU, смогли бы превзойти этот результат?
Одна претензия
Формально только за выступление Кристины Резцовой можно предъявить претензию к тренерскому штабу сборной России. Дочка легендарной Анфисы Резцовой категорически не справилась со спринтерской гонкой. Но если не пробовать и не рисковать, никогда не узнаешь, кто и на что способен. К тому же у Резцовой ещё наверняка будет шанс реабилитироваться.
Лариса Куклина доказала обоснованность своего привлечения на Кубок мира. До второй стрельбы в спринте Лариса претендовала на медаль. И даже промах на «стойке» оставил её в топ-10 на этом отрезке, когда дистанцию прошли все участницы. Подвёл последний круг, но и с учётом локального провала Куклина уверенно стала второй из наших и попала в двадцатку. И хочется верить, что в индивидуальной гонке будет ещё лучше.
Виктория Сливко в любом случае бы выступила на первом этапе в Эстерсунде как победитель общего зачёта Кубка IBU по итогам прошлого сезона, так что Виктория в спорах по составу не обсуждалась. А сомневаться относительно нахождения в сборной Мироновой и Юрловой – моветон.
И что мы получаем на выходе? Адекватный состав, сформировавшийся по итогам национального отбора. Уверен, что если бы не конфликт, раздутый самим СБР, разговоров относительно формирования команды было бы значительно меньше.
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