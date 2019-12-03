Второй состав сборной России по биатлону выигрывает гонки и берёт медали, а основа не может попасть в десятку. Пора всех менять местами?

Россиянки громят всех на Кубке IBU. А тех ли тренеры взяли на Кубок мира?

Посмотрев на результаты женских гонок на первом этапе Кубка IBU в Шушене, невольно задаёшься вопросом, а правильно ли всё сделали тренеры с точки зрения формирования состава. Те, кого не взяли на Кубок мира, штампуют медали, а основа команды сражается лишь за небольшие очки.

Тренеры снова ошиблись?

Судите сами. Ирина Старых и Екатерина Глазырина на втором по значимости турнире не слезают с пьедестала почёта, Анастасия Поршнева и Наталья Гербулова тоже где-то рядом с тройкой. Да и Полина Шевнина с совсем юной Анастасией Гореевой показывают достойные результаты. При этом на Кубке мира женская часть команды провалилась в эстафетах, а в единственной личной гонке лучшая из наших Светлана Миронова не попала даже в топ-10.



Казалось бы, налицо явная ошибка тренерского штаба, который пошёл вразрез со здравым смыслом, не взяв в команду опытных бойцов ради формального соблюдения правил отбора в команду. Однако всё далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Миронову точно учат стрелять? Промахи оставили быстрейшую россиянку без медали Светлана Миронова пулей неслась по трассе, но стрельба снова поставила крест на медальных надеждах. Неужели с этим ничего нельзя сделать?

Почему тренеры правы

Во-первых, даже на Кубке IBU в двух последних гонках никто из россиянок по скорости не попадал в топ-3. К примеру, в гонке преследования Глазырина и Старых проиграли больше минуты лидеру по лыжному ходу! Стоит ли говорить, что на уровне Кубка мира эта минута превратилась бы в две, а то и в три отставания. Собственно, Ирина и Екатерина проиграли в этом компоненте даже представительнице не самой биатлонной нации — британке Аманде Лайтфут.

Много критических стрел полетело в адрес дебютантки Тамары Ворониной, которая провалила свою часть супермикста, уйдя на четыре штрафных круга. Было немало и тех, кто с пониманием отнёсся к этому результату, но ненавистники звучали громче. К чести Тамары, она не сломалась и попала в топ-30 в первой в карьере личной гонке на Кубке мира, причём сделала это с промахом. И к тому же стала третьей в сборной России, уступив лишь Мироновой и Куклиной. Есть ли у вас уверенность, что Старых и Глазырина, проигрывающие по минуте ходом на Кубке IBU, смогли бы превзойти этот результат?

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Одна претензия

Формально только за выступление Кристины Резцовой можно предъявить претензию к тренерскому штабу сборной России. Дочка легендарной Анфисы Резцовой категорически не справилась со спринтерской гонкой. Но если не пробовать и не рисковать, никогда не узнаешь, кто и на что способен. К тому же у Резцовой ещё наверняка будет шанс реабилитироваться.



Лариса Куклина доказала обоснованность своего привлечения на Кубок мира. До второй стрельбы в спринте Лариса претендовала на медаль. И даже промах на «стойке» оставил её в топ-10 на этом отрезке, когда дистанцию прошли все участницы. Подвёл последний круг, но и с учётом локального провала Куклина уверенно стала второй из наших и попала в двадцатку. И хочется верить, что в индивидуальной гонке будет ещё лучше.

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Виктория Сливко в любом случае бы выступила на первом этапе в Эстерсунде как победитель общего зачёта Кубка IBU по итогам прошлого сезона, так что Виктория в спорах по составу не обсуждалась. А сомневаться относительно нахождения в сборной Мироновой и Юрловой – моветон.



И что мы получаем на выходе? Адекватный состав, сформировавшийся по итогам национального отбора. Уверен, что если бы не конфликт, раздутый самим СБР, разговоров относительно формирования команды было бы значительно меньше.