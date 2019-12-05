Фуркад назвал себя тигром. Француза в этом сезоне уже не остановить?

Чудесное преображение

Легендарный французский биатлонист порой выглядел жалко в прошлом сезоне. От него убегали все, кому не лень. Фуркад ужасно переживал, ничего не понимал, но не закрывался и не отказывал в интервью, пытаясь хоть что-то объяснить. Когда перед началом нынешнего сезона Мартен сказал, что чувствует в себе силы вернуться наверх, не все поверили ему. И очень зря. Уже по предсезонным стартам было ясно, что Фуркад отлично готов.

Нет, он не кричал о том, что всех непременно порвёт. Это было бы слишком глупо, а француз уж точно не глупый человек. Он изменил подготовку, подправил психологию и пошло-поехало! Мартен мог выиграть ещё в спринте, но отложил дело до индивидуальной гонки. Французы в полном составе были прекрасны, но именно Фуркад справился с труднейшими условиями Эстерсунда лучше соотечественников и заслуженно поднялся на верхнюю ступень пьедестала. Впервые за год! А его бесподиумная серия прервалась на 16-й гонке.

Возвращение великого Фуркада. Неужели француза снова никто не сможет одолеть? Мартен разобрался в прошлогоднем провале и готов вернуть себе Кубок мира. Никто его не остановит!

«Вновь ощущаю режим тигра»

После победы француз был эмоционален, раздавал интервью и выглядел умиротворённым. Он скинул огромный груз с плеч и не скрывал этого. А в социальных сетях написал, что ему в глаз попала «чёртова соринка». Даже на пресс-конференции было видно, что Мартен с трудом сдерживает слёзы. А в интервью «Матч ТВ» на радостях сравнил себя с тигром. Почему бы и нет.

«Я вновь ощущаю режим тигра. Эта победа – одно из моих главных достижений в карьере, потому что прежние были достаточно естественными. Мне удалось вернуть уверенность, которая была у меня в позапрошлом сезоне. Я очень-очень счастлив».

Фото: TF-Images/Getty Images

По его словам, он поборол все сомнения и весь негатив. И отметил своих партнёров по команде. Действительно, французы прибавили как команда, и четыре первых места на этапе Кубка мира совсем не случайность. Странно, что этого не случилось раньше. Так что Мартен теперь не может себя чувствовать в безопасности. Ему надо каждый день доказывать, что он по-прежнему лучший в самой сильной сборной мира на данный момент.

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Фуркад отстал от России

Помните, как француз критиковал Россию за проблемы с допингом и приставал к Александру Логинову психологически, а иногда и физически, как в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году? Похоже, Мартен сменил риторику и думает только о своих результатах и своей команде, не распыляясь на пламенные речи и борьбу с допингом в спорте. А в недавнем интервью и вовсе поддержал Россию в истории с ВАДА и возможным отстранением нашей страны от всех международных соревнований на четыре года.



«Моя главная мысль – у чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от чемпионата мира и Олимпиады только на основании паспорта».

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Что дальше

Скорость вернулась, и это главное для Мартена. В спринте он был вторым в лыжном ходе, уступив ничтожные полторы секунды Йоханнесу Бё. В индивидуальной гонке был лучшим в этом компоненте, а тот же Йоханнес проиграл ему две с половиной минуты! А стрельба у Фуркада была на уровне и в прошлом сезоне. Стрелять он точно не мог разучиться.



Думаю, что француз постарается выйти на два пика формы в этом сезоне – на домашнем этапе в Анси и, конечно же, на чемпионате мира. С такой подготовкой он вполне может рассчитывать как на победу в общем зачёте Кубка мира, так и на успех в Антхольце. Можно даже не выбирать и погнаться за двумя зайцами. С учётом того, что младший Бё, скорее всего, пропустит декабрьские этапы, помешать Мартену побороться за «Глобус» может разве что Александр Логинов. Если француз и россиянин зарубятся за трофей, биатлон точно выиграет.