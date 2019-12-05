Эстафета не разочарует? Сразу три россиянки в топ-20, а Куклина – в «цветах»

Всё замёрзло? Или всё растаяло?

Подготовка к женской индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде сложнее всего далась сервис-бригадам. Если накануне мужчинам просто пришлось бежать по растаявшей трассе, то с женщинами всё было непредсказуемо. За ночь болото на шведской трассе замёрзло, утром – растаяло вновь, а к вечеру снова подмёрзло и ещё покрылось свежим снегом. И в какой группе выгодно стартовать? На каких лыжах? Ответы на эти вопросы не были очевидными.

Куклина стала пятой на Кубке мира. И это после слабых выступлений на отборе! 5 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка. Две россиянки показали лучшие результаты в карьере.

Шестёрка наших спортсменок по старт-листу распределилась равномерно: Светлана Миронова уходила на дистанцию в самом начале (№7), дальше – Екатерина Юрлова-Перхт (№23), Лариса Куклина (№48), Виктория Сливко (№67), Тамара Воронина (№72) и Кристина Резцова (№87).

В целом же лидеры сосредоточились в двух первых группах. Доротея Вирер стартовала под 11-м номером, через минуту после неё – Кайса Мякяряйнен, неподалёку норвежки Экхофф, Рёйселанд, шведка Эберг, немка Херрман. И только Лиза Витоцци чуть особняком – с номером 32.

Мажут все!

Светлана Миронова на первом круге ожидаемо показала очень высокий темп. Но правила индивидуальной гонки для неё – настоящая кара. Две ошибки на первом огневом рубеже – это сразу две лишних минуты, и минимальные шансы на пьедестал по итогам гонки. Больше того, на «стойке» Света промахнулась ещё раз, и даже с её скоростью о борьбе за медали можно было забыть.

В одни ноги с Мироновой первый круг пробежала и обладательница жёлтой майки Доротея Вирер. Вот только стреляла итальянка так же, как и россиянка – две ошибки на «лёжке», одна – на «стойке». Доро оставалось лишь рассчитывать на ошибки соперниц. Рейселанд, Экхофф, Херрман – почти все те, кто показали высокую скорость на старте, собирали штрафы. Без груза лишних минут с первого огневого рубежа ушли немногие. Среди них: Мякяряйнен, Эберг, Витоцци да Хекки из Швейцарии.

Юрлова-Перхт, кстати, тоже стартовала бодро – первые пять выстрелов пошли в цель, и отставание от Кайсы составляло ровно 20 секунд – не критично. Однако «стойка» Катю подкосила – два промаха вычеркнули и её из числа претенденток на медали в индивидуальной гонке.

Победит Швейцария?

На первой «лёжке» Кайса Мякяряйнен добавила к одному промаху ещё два, и интрига в гонке закрутилась с новой силой: массовые ошибки фаворитов оставляли хорошие шансы тем, кто бежал не быстро, зато точно стрелял. Например, на выходе со второго огневого рубежа уверенное лидерство захватили Лена Хекки и француженка Жулия Симон – по десять выстрелов в цель. Воспользоваться бы этим шансом и россиянкам, но и Куклина начала с промаха, а Сливко стреляла точно, но по дистанции шла так медленно, что ту же самую минуту за круг проиграла ногами.

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Швейцарка Хекки без промахов прошла и третий огневой рубеж, а вот на четвёртом давление лидерства сказалось по-полной – три промаха подряд и прощание с надеждами на победу. Жулия Симон получила настоящий карт-бланш, но тоже им не воспользовалась – два промаха. И после этих неудач конкурентов на первое место после четвёртой стрельбы неожиданно вышла быстрая француженка Жюстин Бреза, собравшаяся после двух промахов на первом же рубеже.

Личный рекорд Куклиной

Воронина безупречно прошла первый круг, точно отстреляла, но на втором и скорость чуть упала, и промахи пошли, и Тамару повели по результатам третьего десятка. Занимательно, что после очередной серии промахов конкурентов в борьбу за медали включилась Лариса Куклина: которая, как и Бреза активизировалась после двух ошибок. Но у француженки скорость была повыше, и она боролась за победу, а россиянка билась с Тандревольд за виртуальную бронзовую награду.

В последних номерах спокойствию двух француженок, остановившихся на первом и втором местах, угрожали лишь две спортсменки. Но если шведка Эльвира Эберг списала себя на второй «лёжке», допустив два промаха, то украинка Юлия Джима оказалась единственной, кто отработал в гонке на ноль. Вот только лыжный ход не позволил ей добыть победу. Бреза и Симон – на первом и третьем местах, соответственно, с двумя промахами. Джима при чистой стрельбе – с серебром.

За россиянок тоже можно порадоваться: Куклина не догнала Тандревольд, но в итоге показала лучший результат в карьере – пятое место. Собралась и вчерашняя дебютантка Тамара Воронина: с двумя промахами она 14-я. Юрлова-Перхт – 16-я. С нетерпением ждём эстафету!