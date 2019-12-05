«Не знаю, как попала на Кубок мира». Как украинка Джима опередила всех россиянок

Если бы в биатлоне были только индивидуальные гонки, Юлия Джима выигрывала бы «Большой хрустальный глобус» каждый год. Уже третий год подряд украинская биатлонистка начинает сезон с подиум. В 2018 году Юлия была третьей на стартовом этапе в Эстерсунде, в прошлом сезоне выиграла индивидуальную гонку в Поклюке. И вот сейчас заняла второе место. Полный комплект.

И самое удивительное, что тренерский штаб сборной Украины до последнего не рассчитывал на то, что Джима выступит на Кубке мира. Она должна была стартовать на Кубке IBU, так что этот результат стал полной неожиданностью как для самой спортсменки, так и для всей команды и в том числе её личного тренера словенца Уроша Велепца. В интервью с российскими и украинскими журналистами Юля много шутила и рассказала интересные истории.

Джима — о втором месте в индивидуальной гонке: не знаю, как мне это удалось

— Юлия, расскажите о том, как вам удалось стать единственной, кто закрыл все мишени сегодня и насколько вы сейчас рады?

— А вы рады, что я закрыла все мишени? Вот и я рада (смеётся). Конечно, это здорово с учётом ветра. Я вчера смотрела мужскую гонку, где парни намазали прилично. И это ещё был не самый сильный ветер. Я думала, что же такое творится. У нас был ветер на пристрелке очень сильный, он прям завывал. А ещё и снегопад начался. Поэтому я нервничала. К тому же мне отчаянно не хватает скоростной работы и ритма на рубеже. На тренировках я много мазала и боялась немного индивидуальной гонки.



— Вы уже третий год подряд показываете великолепные результаты в индивидуальной гонке именно на старте сезона. Это уже традиция такая?

— Я просто люблю выигрывать, это всегда мотивирует. Я даже не знаю, почему так происходит (улыбается). В начале сезона ты всегда расслабленная, особо ни на что не рассчитываешь, а просто пытаешься выступить на максимуме. Тем более я недавно ногу подвернула, из-за чего тоже переживала. Боялась, что если трасса будет сильно разбита, то нога не выдержит пять кругов. Три круга выдержала бы, а пять – не факт. Но слава богу, что уже после первого круга я забыла про боль в ноге. Повезло, что после длинного спуска идёт правый поворот, а у меня нога левая болит, так что я рада, что так получилось. Потому что в какую сторону поворот, ту ногу ты больше напрягаешь.

— Уже успели перекинуться парой слов с вашим личным тренером Урошем Велепцом?

— Да, он сказал, что не ожидал от меня такого (смеётся). Я тоже ему сказала, что не ожидала от себя этого. Было весело (смеётся). Конечно, мы оба рады, потому что не закладывались на такой результат. Меня вообще изначально рассматривали на Кубок IBU, а не на Кубок мира. Я не знаю вообще, как я сюда попала (смеётся). Просто сказали, что еду в Эстерсунд и всё.

— Урош Велепец сказал, что ваша форма пойдёт по нарастающей. Вы готовились в горах, а следующие этапы как раз горные. Будете добавлять?

— Сложно сказать. Мы действительно неплохо поработали, но выводы я пока делать бы не стала.



— Теперь получается, что вы должны бежать эстафету?

— Я думаю, что тренерский штаб это решит, но есть шанс, что побегу, это понятно. Думаю, что времени на восстановление должно хватить. Мы это ещё обсудим.

— Возвращаясь к вашем травме, что же там всё-таки случилось. Вы действительно столкнулись с другой спортсменкой на тренировке?

— Я слышала разные версии на этот счёт (улыбается). Было всё так. Я скатывалась со спуска перед выходом на стрельбище, а в этом момент трассу пересекала одна из француженок. Я готовила свой манёвр, понимая, куда она будет поворачивать, но избежать столкновения не получилось. Я взяла в самый край, но мы всё равно врезались друг в друга.



— Была ли эта француженка сегодня с вами на подиуме?

— Я не знаю, честно! Точно знаю, что это была не Жюстин Бреза, а других девочек я могла не узнать. Тем более, что всё случилось очень быстро. Было очень обидно в тот момент, потому что я понимала, что пролетаю мимо спринта. Нога так быстро восстановиться не могла. Но хорошо, что к индивидуальной гонке нога прошла немного.



— Вы сегодня отдали букет за второе место физиотерапевту сборной Словении, не так ли?

— Вы так говорите, как будто это мальчик (смеётся). А это девочка. Но да, всё правильно, я отдала букет ей и думаю вы понимаете, почему.

— Помимо этого у вас были серьёзные проблемы со спиной после прошлого сезона. Их удалось решить?

— В целом да, хотя эти проблемы действительно в какой-то моменты вышли за все границы. Я на морально-волевых добегала чемпионат мира в Эстерсунде, а потом поняла, что если не остановлюсь, то всё будет очень печально. Всё и так было сложно со спиной. Я долго оттягивала решение этой проблемы.

— Вы тренируетесь со сборной Словении, состав которой недавно пополнила россиянка Ольга Подчуфарова. Уже успели с ней поработать?

— Да, с Олей мы немного пересеклись уже, хотя она пришла к нам буквально только что. Конечно, я рада. Теперь есть с кем поговорить, ещё одна девочка появилась (улыбается). Мне тоже стало веселей с ней. Она когда приходила к нам на сбор, я ей говорю, что давай с нами тренироваться в коллективе.

— Юлия, вы наверняка хотели бы, чтобы в календаре Кубка мира было побольше индивидуальных гонок?

— Вы знаете, я и правда всегда любила индивидуальные гонки. Даже когда начинала карьеру, в спринтах была всегда непонятно где, а в «индивидуалках» где-то в районе шестого места (улыбается). По сути меня взяли в основную команду именно из-за того, что я показывала в индивидуальных гонках. Раньше я стреляла ещё быстрее, а сейчас стала осторожнее.



— Это осознанный выбор?

— В техническом плане просто кое что изменилось. Раньше мне нравилось работать с винтовкой «Би 7» от Калашникова, с которой работает половина российской команды. Но нам было сложно покупать её из Ижевска. У нас сейчас все работаю с винтовками «Аншутц». Когда переходила с «Би 7» на «Аншутц», поменялось практически всё, заново привыкаешь к винтовке и меняешь технику стрельбы. Это просто привычка. А чтобы привыкнуть к чему-то новому, надо много времени.



— Так может вернуться к «Би 7»?

— А вы мне её привезёте? (смеётся). На самом деле их вообще сложно купить. Даже «Аншутц» сложно оформить, потому что надо заполнить кучу документов, сделать заявку в милиции и так далее.