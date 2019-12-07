«Это уже перебор». Логинов раздосадован результатом эстафеты

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Швеции началась неудачно для российской команды. После этапов Матвея Елисеева и Дмитрия Малышко шансы на медаль были призрачными, однако Эдуард Латыпов вернул надежду болельщикам. Александр Логинов сделал всё, что было в его силах на последнем этапе, однако сборная России финишировала четвёртой. Для лидера команды это уже третье четвёртое место на этапе в Эстерсунде. Понятно, что Логинов был не слишком доволен этим фактом.

«Неудовлетворительной мою форму точно не назвать, но и до идеала она далека. Доволен, что идёт не пятый или шестой этап Кубка мира. Сейчас нужно найти себя после тяжёлых двух или трёх недель перед Кубком мира и постараться выжать из себя максимум. Результаты? Конечно, всегда хочется большего. Три четвёртых места за один этап — это, наверное, перебор».

Логинов, подвинься. В сборной России по биатлону поменялся герой! Эдуард Латыпов совершил настоящий подвиг в эстафете на Кубке мира в Эстерсунде. Россия в шаге от медали.

«Норвежец выиграл у меня 20 секунды – это ужасно»

Ещё более самокритичным был Матвей Елисеев, который в Швеции поднялся на подиум впервые в своей карьере и вообще выглядел здорово. Однако первый этап эстафеты Матвею явно не удался.



«Сегодня очень много нервничал, не знаю почему. Вот и началась суета, пошли промахи. Не сказал бы, что сегодня мой ход был лучше, чем в личных гонках. Со мной на круг сегодня уходил норвежец Дале, он выиграл у меня 20 секунд. Это ужасно».

Гараничева опять не поставили в эстафету. Тренер сборной России объяснил почему Малышко умеет стрелять, в Латыпове есть уверенность. А кандидатуру Бабикова даже не рассматривали.

«Пока не знаю, почему ушёл на круг»

Совсем не получилась гонка у Дмитрия Малышко, который единственным в нашей команде ушёл на штрафной круг. Справедливости ради, на первой стрельбе второго этапа действительно был сильный порыв ветра и ошибались все лидеры. Здесь скорее логичнее говорить о несчастном случае. Многим болельщикам наверняка захочется повесить вину за непопадание на подиум на Малышко, но я бы смотрел на ситуацию объективно. Хотя форма Дмитрия в любом случае далека от идеальной.



«Неожиданно, но на первой стрельбе был сильный ветер. Сориентировался по поправкам. Первые два выстрела попал, успокоился, но потом пошли промахи. Почему? Не могу пока ответить на этот вопрос. Не смотрел аналитику хода, но разгон был слабый. Хотел, чтобы кто-то вышел вперёд, но никто не поддержал — пришлось первый круг работать самому. Лыжи ехали отлично, даже на спуске никто не обходил».

Эх, упустили бронзу! Россия совершила камбэк в эстафете, но осталась без медалей По ходу гонки сборная России шла на 18-м месте и проигрывала полторы минуты, но Эдуард Латыпов вытащил команду в борьбу за медали.

Хованцев доволен командой

Главный тренер сборной России оценил выступление команды как достойное. И, пожалуй, это наиболее правильная оценка. Парни как минимум не разочаровали. Если мы расстраиваемся четвёртым места, значит, всё не так и плохо. Этапа в Хохфильцене можно ждать с оптимизмом.

«Хороший результат с учётом того, что Дима Малышко ушёл на штрафной круг на своём этапе. Но вы видели, он попал в сильный порыв ветра. Там мазали все лидеры. Латыпов был очень хорош. Могло быть ещё лучше, но Эдик слишком быстро рванул на финишном круге и немного завис в конце. В целом он большой молодец. Вопросов вообще нет.



К сожалению, Александр Логинов пока не в такой кондиции, как в прошлом году. За этап всей мужской команде можно поставить четвёрку».