Ларисе Куклиной не верили, когда она говорила, что побежит уровне топ-10 Кубка мира. И очень зря.

Год назад над ней смеялись. А теперь Куклина – лидер сборной России

Инстаграм и слабые результаты

28-летняя российская биатлонистка в прошлом сезоне дебютировала на Кубке мира с победы в теперь уже легендарной эстафете в Оберхофе. Однако за командным успехом не последовал личный. Куклина с трудом попадала в очки, но уверяла, что способна стабильно бороться за место в десятке. Тогда в эти слова мало кто верил.

Болельщики подтрунивали над Ларисой за слишком активное ведение социальных сетей. Особенно это было заметно на американских этапах Кубка мира, где спортсменка не выступала из-за болезни, но при этом продолжала снимать многочисленные видео из США и Канады. Российские поклонники биатлона считали, что Лариса просто катается по этапам за бюджетный счёт.

Куклина стала пятой на Кубке мира. И это после слабых выступлений на отборе! 5 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка. Две россиянки показали лучшие результаты в карьере.

Куклина должна была сверкнуть гораздо раньше

Биатлонистка не отвечала на негативные комментарии и с улыбкой шла дальше. Далеко не всегда это удаётся российским спортсменам, но Лариса достойно реагировала на всё. Хотя правильнее сказать, что она старалась вообще не обращать на это внимание. Продуктивно поработав в межсезонье, Куклина подошла к сезону в отличной форме. Кстати, дебют спортсменки в основе сборной должен был состояться не в прошлом году, а гораздо раньше. Но мешали болячки, декретный отпуск и другие объективные причины.

Эстафета не разочарует? Сразу три россиянки в топ-20, а Куклина – в «цветах» Россиянки воспользовались кошмарной стрельбой конкуренток. Куклина и Воронина установили свои личные рекорды. Ждём эстафету!

Личная медаль совсем близко

На национальном отборе в Тюмени Лариса выступила довольно средне, но потенциал был виден. Спортсменка уверяла, что прибавила в лыжном ходе. И была права. На смешанные эстафеты тренерский штаб её не поставил в состав, но уже в спринте она претендовала на медаль вплоть до второй стрельбы. И даже с одним промахом занимала седьмое место, когда уже прошла вся основная группа биатлонисток. Тогда Куклину не хватило на последний круг, и она откатилась немного назад.



В индивидуальной гонке она и вовсе стала пятой. И это с двумя промахами! Попади хотя бы одним выстрелом из двух и была бы победа. Биатлонистка, которая в прошлом сезоне считалась тихоходом, пробежала чуть хуже Светланы Мироновой, которая, в свою очередь, показала второй ход в спринте. Понятно, что Куклина пока не бегает на уровне

Ройселанд или Херманн, но прогресс действительно поражает.

«Мы не виноваты в том, что происходит». Биатлонистка Куклина не боится ВАДА Биатлонистка сборной России предлагает отстать от спортсменов и искать проблему в другом месте.

Заслуженное доверие тренеров

Теперь Куклину ставят на последний этап эстафеты на Кубке мира! И это при Екатерине Юрловой-Перхт, которую мы привыкли видеть финишёром сборной России. И Катя оправдывала доверие и абсолютно заслуженно бегала на четвёртом этапе. По форме, показанной на предсезонных стартах и в спринте в Эстерсунде, могла претендовать на роль финишёра и быстроногая Миронова. Однако Куклина показала в двух гонках, что на данный момент именно она – сильнейшая биатлонистка страны, достойная бежать четвёртый этап.



«Мы учитывали текущую форму спортсменок. Лариса показала хороший финишный круг в индивидуальной гонке, показала, что умеет и может работать независимо от погодных условий. Как у неё с финишным рывком? Когда мы делали ускорения на тренировках, она всегда была в полном порядке», — объяснил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын в интервью «Чемпионату».

И с ним сложно спорить. Состав на эстафету настолько адекватный и по именам, и по расстановке, что впервые за долгое время не вызывает вообще никаких вопросов. Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина способны биться за медаль в Эстерсунде. И такой результат точно не будет случайностью.