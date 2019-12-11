«По Логинову могут быть вопросы». В российском биатлоне с тревогой ждут санкций

Сборная России по биатлону приехала на второй этап Кубка мира сразу после решения исполкома ВАДА об отстранении страны от участия в международных соревнованиях на четыре года. Скорее всего, будет подана апелляция, рассмотрение которой займёт несколько месяцев. Но в IBU могут рассказать об отстранениях конкретных российских биатлонистов уже на этой неделе. Ситуация очень сложная, но главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату», что в команде сохраняется рабочее настроение.

Хованцев также подробно рассказал о ситуации с Антоном Бабиковым, находящемся в таком состоянии, что может завершить выступление на профессиональном уровне.

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— Анатолий Николаевич, что испытывает команда после решения исполкома ВАДА?

— По прилёте на этот этап мы провели собрание, на котором объяснили ситуацию. Мы готовимся дальше и не дёргаемся. Ситуация же была предсказуемой, мы были к этому готовы. Высказывания в прессе были однозначными, что готовится отстранение. В плане подготовки и возможной смены состава – пока мы об этом не думаем. По крайней мере до того момента, когда в IBU нам официально что-то не объявят.



— А от них вообще нет никакой конкретики?

— На данный момент нет. Если они дадут нам конкретные фамилии, будем уже смотреть. Но в правилах не прописано, что кому-то из наших могут запретить выступать на Кубке мира. Поэтому мы планируем выступать тем же составом. По чемпионату мира изменения возможны. Вспомним Олимпиаду, где не получили допуск Юрлова, Гараничев. Малышко тогда не рассматривался в основе, но по нему тоже могут быть вопросы. Как и по Логинову.



— Но ведь Логинов отбыл наказание.

— В том-то и дело. Я не хотел бы, чтобы было разное отношение к спортсменам. Кому-то разрешают выступать на Олимпиаде после отбытия наказаний. И я надеюсь, что к нам отнесутся так, как и ко всем странам, а не выборочно.

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— У вас есть понимание, когда IBU примет решение?

— Я сам постоянно задаю этот вопрос. В том числе Владимиру Драчёву. Дело в том, что президент IBU Олле Далин улетел в Китай. Я думаю, что завтра-послезавтра будет понятнее, какие действия будут предприняты с их стороны.



— Сегодня в Хохфильцене состоится собрание всех команд. Что там будет обсуждаться?

— Могу сказать, что вряд ли там будет обсуждаться вопрос с отстранением России. Отношение к нам со стороны тренеров других стран не изменилось. Мы только что стояли с тренером сборной Норвегии Зигфридом Мазе, шутили, смеялись. Нормальные хорошие отношения.



— На общем настроении в команде сильно сказалась эта история?

— Команда продолжает тренироваться с боевым настроем. Никто не повесил голову и не собирается этого делать.

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— Если всё же случится, что кого-то из команды не допустят на чемпионат мира, вы же не откажетесь от этих спортсменов в плане выступлений на Кубке мира?

— Конечно нет. Если такая ситуация случится, будем привлекать кого-то из резервной команды на чемпионат мира. У нас есть достойные люди, выступающие на Кубках IBU. В запасе у нас сейчас находятся Поварницын и Халили. Если случится форс-мажор у кого-то из основы, мы быстро их привезём сюда.



— А в каком состоянии сейчас Поварницын?

— Он болел, поэтому результатов не было. А вчера буквально они бежали контрольную тренировку, и он выиграл её. В том числе ногами, так что Саша возвращается в нормальное состояние. А Халили – лидер сборной России на Кубке IBU.



— Проясните, пожалуйста, ситуацию с Антоном Бабиковым, который уехал домой, а его винтовка осталась здесь. Почему это произошло?

— Старший тренер Сергей Белозёров уже объяснял, что Антон не прошёл отбор ни в одну команду. В прессе пишут, что он принёс много очков команде в индивидуальной гонке, но люди забывают, что очки приносят первые три биатлониста по местам, а Бабиков был в той гонке только четвёртым среди наших. У нас единое разрешение на оружие, поэтому его винтовка осталась с командой.

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— Какое у него состояние на данный момент?

— У Антона сейчас такое состояние… Если говорить прямо, то он обиделся на нас, что его не отправили даже на Кубок IBU. У него есть вторая винтовка дома. Проблем с этим не видели. Но дело в том, что мы ему предлагали ехать с нами и готовиться с командой. Он был бы в резерве и мог принять участие в гонках, если кто-то бы заболел или что-то случилось. Он готовился бы в хороших условиях среднегорья и мог выступать потом на «Ижевской винтовке».

— Что сказал Антон?

— Он отказался. Мы же не хотим его «вырубить», что называется. Антон сам выглядит так, как будто хочет закончить с выступлениями. Он категорически отказался ехать на «Ижевскую винтовку». Я приведу пример Малышко, которого все клюют. Но как он возвращался в команду? В Увате был дважды вторым, его допустили до спринта на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, он выиграл его. А потом был форс-мажор с просроченной визой Логинова в Финляндии, и только тогда Малышко вернулся на Кубок мира. И неплохо выступал. Это нормальный спортивный путь.



Если у тебя не было результатов, ты докажи, что готов. Но когда проигрываешь пять минут ходом лидерам, сложно что-то сделать. В той индивидуальной гонке было всего два человека с нулём на рубеже – Антон и болгарин Красимир Анев. По такой погоде с нулём надо было заезжать в шестёрку. Если бы ходом он выглядел сильнее, он поехал бы на Кубок IBU.



— То есть Бабиков отказывается выступать вообще где-либо?

— Он улетел домой. Он должен готовиться либо через Кубок России, либо через «Ижевскую винтовку». Но будет ли он там выступать, зависит только от него.



— Когда его винтовка приедет в Россию?

— 23 декабря вместе со всей основной командой. До этого момента он спокойно может выступать с другой винтовкой. Ситуация получилась не совсем хорошей. Но Антону сделали нормальное адекватное предложение продолжать готовиться с командой.



— Может быть, в сборной кто-то против нахождения Бабикова в команде?

— Нет, такого вообще нет. Белозёров уже это объяснял, но дошло не до всех. Если бы он отобрался в первый или второй состав, вопросов вообще никаких бы не было. Если бы он попал хотя бы в резервную команду по результатам отбора и сильно выступил в Эстерсунде, то остался бы у нас. Но когда ты проигрываешь больше двух минут ходом в спринте и пять минут в длинной гонке… Мы же должны в первую очередь принимать в расчёт спортивные результаты.