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Биатлон, Кубок мира 2019-2020. Онлайн-трансляция 13 декабря 2019

Светлана Миронова, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Будет ли у россиянок первая медаль? LIVE
Этап Кубка мира в Хохфильцене начнётся с двух спринтерских гонок. Все фото, видео и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ
*** 13:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:20 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоятся спринтерские гонки у женщин и мужчин. Женский спринт начнётся в 13:30 по московскому времени. За сборную России выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Тамара Воронина, Лариса Куклина и Кристина Резцова. В 16:20 мск стартует мужской спринт, где мы будем болеть за Александра Логинова, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко и Никиту Поршнева. Оставайтесь на «Чемпионате» и будьте в курсе! Мы расскажем обо всём, что окружает стартовый игровой день второго этапа.

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