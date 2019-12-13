Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Будет ли у россиянок первая медаль? LIVE

ГОНКИ ДНЯ
*** 13:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:20 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоятся спринтерские гонки у женщин и мужчин. Женский спринт начнётся в 13:30 по московскому времени. За сборную России выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Тамара Воронина, Лариса Куклина и Кристина Резцова. В 16:20 мск стартует мужской спринт, где мы будем болеть за Александра Логинова, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко и Никиту Поршнева. Оставайтесь на «Чемпионате» и будьте в курсе! Мы расскажем обо всём, что окружает стартовый игровой день второго этапа.
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