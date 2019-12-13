«Сила не в этом». Российская биатлонистка готова бегать под нейтральным флагом

Лариса Куклина отлично начала сезон в Эстерсунде и вышла на первые роли, однако не смогла показать результат в спринтерской гонке, допустив нетипичное для себя количество промахов. Но другой важной темой разговора с российской биатлонисткой стало решение исполкома ВАДА о возможном отстранении России от всех международных соревнований.

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Мужской спринт. Гонка началась! LIVE Этап Кубка мира в Хохфильцене начнётся с двух спринтерских гонок. Все фото, видео и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.

— Как настроение в команде после исполкома ВАДА?

— Настроение нормальное, рабочее.



— А Виталий Норицын сказал, что все были очень расстроены…

— Мы расстроены в том плане, что мы вообще ни в чём не виноваты, а всё равно страдаем мы. Только из-за этого есть такая атмосфера. Но мы не собираемся опускать руки. Мы знаем, что ни перед кем не виноваты. Мы вообще ни в чём не виноваты. Мы – чистые спортсмены. К нам это не должно относиться, не должны все страдать под одну гребёнку.



— Как вы относитесь к возможному выступлению в нейтральном статусе, в котором легкоатлеты выступают уже не один год?

— Я не выступала и не знаю, как это может быть. Я – гражданка Российской Федерации. Для этого необязательно всегда носить экипировку сборной России. Сила не в этом заключается. Мы можем всё показывать и в нейтральном статусе. Я просто хочу, что нас, спортсменов, поняли и отнеслись с уважением. К тем, кто выступает сейчас. Я совершенно не понимаю, почему к нам все эти претензии!

Год назад над ней смеялись. А теперь Куклина – лидер сборной России Ларисе Куклиной не верили, когда она говорила, что побежит на уровне топ-10 Кубка мира. И очень зря.

— Если говорить о гонке, то она у вас сегодня не получилась. С чем это связано?

— Я не смогла приспособиться к стрельбищу. Здесь уровень установок находится намного выше, чем моя изготовка. Мне не хватило времени. Проблем с адаптацией не было, ранний старт ни на что не повлиял.



— Что можно сказать по лыжному ходу?

— Пока я не общалась с тренером и не видела свою аналитику на дистанции.

— Тяжело было собраться после трёх промахов на первой стрельбе?

— Очень. Если честно, не помню вообще, когда так стреляла.

— Ваш муж также находится здесь. Он помогал как-то с настроем?

— Конечно, приятно, что он здесь. Но с лишними разговорами он не лезет, знает, что в психологическом плане я очень устойчивый человек.