«Сила не в этом». Российская биатлонистка готова бегать под нейтральным флагом

Лариса Куклина отлично начала сезон в Эстерсунде и вышла на первые роли, однако не смогла показать результат в спринтерской гонке, допустив нетипичное для себя количество промахов. Но другой важной темой разговора с российской биатлонисткой стало решение исполкома ВАДА о возможном отстранении России от всех международных соревнований.
— Как настроение в команде после исполкома ВАДА?
— Настроение нормальное, рабочее.
— А Виталий Норицын сказал, что все были очень расстроены…
— Мы расстроены в том плане, что мы вообще ни в чём не виноваты, а всё равно страдаем мы. Только из-за этого есть такая атмосфера. Но мы не собираемся опускать руки. Мы знаем, что ни перед кем не виноваты. Мы вообще ни в чём не виноваты. Мы – чистые спортсмены. К нам это не должно относиться, не должны все страдать под одну гребёнку.
— Как вы относитесь к возможному выступлению в нейтральном статусе, в котором легкоатлеты выступают уже не один год?
— Я не выступала и не знаю, как это может быть. Я – гражданка Российской Федерации. Для этого необязательно всегда носить экипировку сборной России. Сила не в этом заключается. Мы можем всё показывать и в нейтральном статусе. Я просто хочу, что нас, спортсменов, поняли и отнеслись с уважением. К тем, кто выступает сейчас. Я совершенно не понимаю, почему к нам все эти претензии!
— Если говорить о гонке, то она у вас сегодня не получилась. С чем это связано?
— Я не смогла приспособиться к стрельбищу. Здесь уровень установок находится намного выше, чем моя изготовка. Мне не хватило времени. Проблем с адаптацией не было, ранний старт ни на что не повлиял.
— Что можно сказать по лыжному ходу?
— Пока я не общалась с тренером и не видела свою аналитику на дистанции.
— Тяжело было собраться после трёх промахов на первой стрельбе?
— Очень. Если честно, не помню вообще, когда так стреляла.
— Ваш муж также находится здесь. Он помогал как-то с настроем?
— Конечно, приятно, что он здесь. Но с лишними разговорами он не лезет, знает, что в психологическом плане я очень устойчивый человек.
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