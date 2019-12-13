«Чудом не упала». Как Миронова едва не лишилась первой медали в карьере

Светлана Миронова впервые в карьере попала на подиум на этапе Кубка мира. А могла вообще выиграть гонку, если бы не обидный промах последним выстрелом. В любом случае это великолепный результат, и Светлана начинает оправдывать большие авансы, которые ей выдавались перед началом сезона. И это ещё у неё было столкновение с эстонской спортсменкой на последнем круге!

И очень жаль, что такие результаты происходят на фоне допингового скандала и возможного отстранения сборной России от участий в международных соревнованиях под своим флагом. Миронова уверена, что к ней относятся несправедливо.

«Равных Мироновой нет». В России наконец-то будет звезда мирового уровня? Светлана Миронова заставит вас смотреть женский биатлон в этом сезоне. А Юрлову опять списывают?

— Светлана, два года назад вы также заезжали в топ-10 в Хохфильцене. Счастливое место для вас?

— Тогда это действительно было неожиданно. Но при этом были накладки с погодой, так что получилось так, как получилось. Сегодня я настраивалась максимально на гонку и вышло всё очень здорово. Кстати, в тот год тоже у меня был один промах на «стойке» последним выстрелом. Но видите, сейчас результат гораздо лучше.



— Чего больше – радости от первого подиума на Кубке мира или некоторое огорчение, что, если бы не этот промах, было бы золото?

— Я не думала о том, что могло быть золото, но мне действительно обидно за этот промах, потому что он был допущен в спешке. Я спокойно могла попасть тем патроном.



— Виталий Норицын говорит, что ещё не всё получается в стрельбе в плане стабильности. Это так?

— На соревнованиях присутствует дополнительная ответственность, это понятно. Так что действительно не всегда удаётся работать на рубеже, как на тренировках. Но сегодня получилось всё!

Маринованная биатлонистка, сделано в России. Она давно должна побеждать Её долго и упорно замариновывали на второсортных турнирах. Но теперь Света за свои слова отвечает.

— Норицын также рассказал, что вы уже готовы бежать последний этап эстафете и даже об этом уже общались со старшим тренером.

— Разговор был, но, чтобы окончательно в этом убедиться, надо попробовать пробежать четвёртый этап. Какой этап хотела бы бежать? Пусть это лучше тренеры решают (смеётся).



— Кстати, классный этап в эстафете в Эстерсунде помог вам подвести себя к этой бронзе?

— Безусловно. Я была на подъёме после той эстафеты. В индивидуальной гонке я очень расстроилась из-за своей стрельбы. Так что эстафета помогла, хотя я там и допустила промахи на «лёжке».

— Не самый идеальный последний круг сегодня – это горы?

— Думаю, что именно из-за этого. Помимо этого на последнем круге у меня произошёл инцидент с эстонской спортсменкой. Мы с ней вместе спускались со спуска и чуть не упали. Пришлось затормозить, я зацепилась за её лыжу. Мы обе чудом не упали. На этом я потеряла 5 секунд.

— Норицын признался, что команда очень расстроена решением исполкома ВАДА. Как вы переживаете это всё?

— Это обидно. Я чувствую несправедливость по отношению к себе. Я за честный и чистый спорт. Я честна перед всеми, и я абсолютно чиста. Если будут какие-то отстранения… Мы не можем на этом повлиять, поэтому остаётся только ждать решения. Никаких объяснений нам вообще не дают. Мы знаем столько, сколько и все.



— То, что могут отнять флаг, принципиальный момент?

— Конечно, это печально. Мне хотелось бы представлять свою страну, а не выступать под нейтральным флагом. Но опять же, мы будем соревноваться в тех условиях, которые нам предложат.