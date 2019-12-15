Сборная России по биатлону уже ответила на санкции. Четыре раза!

В понедельник, 9 декабря, на исполкоме ВАДА проголосовали за отстранение России от международных соревнований на четыре года. В сборной России по биатлону были готовы к такому решению, хотя всё равно спортсмены были сильно расстроены. Лариса Куклина и Светлана Миронова заявляли, что не понимают, какие к ним могут быть претензии и требовали справедливого к себе отношения.

Казалось бы, в такой обстановке сложно думать о спорте и показывать результаты. Но только не русскому человеку, который удивительным образом мобилизует силы, когда всё против него. Вспомните прошлогодний Оберхоф, когда в тяжелейших погодных условиях Россия выиграла обе эстафеты, а Александр Логинов добавил к этому личное золото. Вот и сейчас, когда судьба российского спорта висит на волоске, наши биатлонисты лучший этап за долгое время. Четыре медали в четырёх гонках – это уровень!

Союз биатлонистов России во главе с президентом Владимиром Драчёвым запустил акцию «Знай наших», направленную на поддержку наших спортсменов в условиях возможных санкций со стороны ВАДА. И после биатлонных гонок в Хохфильцене можно смело сказать, что наших точно узнали.

Логинов принёс России ещё одну медаль на Кубке мира. А будет ли золото?! В гонке преследования Логинов стал вторым. Бороться с Йоханнесом Бё было невозможно.

В женской сборной нет слабых мест

Такого не было давно. В женской команде ни одна из пяти биатлонисток основного состава не дала повода для перевода в резерв. Судите сами. Вчерашняя дебютантка Тамара Воронина обе личные гонки на первом этапе завершила в очках, причём не в районе 40-го места, а солидно – 29-й и 14-й. Не получился спринт в Хохфильцене, но есть шанс исправиться в пасьюте. Кристина Резцова после неудач в Швеции преобразилась в Австрии. Хороший спринт и блестящая эстафета. Вы вообще помните, когда в последний раз мы передавали эстафету первыми после стартового этапа?

Лариса Куклина превратилась в одного из лидеров сборной. Светлана Миронова наконец-то забралась на подиум в личной гонке. А Екатерина Юрлова-Перхт продолжает держать стабильный уровень. Успех в эстафете закономерен и заслужен. Причём добыт он был не в каких-то экстремальных погодных условиях, а при идеальной погоде и слабом ветре. Ещё примечательнее то, что наши биатлонистки вошли во вкус и хотят уже не просто подиумов, а побед. Об этом говорила и Екатерина Юрлова, и Светлана Миронова, которая понимала, что обидная ошибка в спринте последним выстрелом лишила её золота.

Серебряный день России в биатлоне. До золота не хватило чуть-чуть! Сюрприз в женской эстафете. Солидное выступление Логинова в пасьюте. И вообще, в Хохфильцене медали в каждой гонке. Такого давно не было!

Миронова – человек слова

В прошлом сезоне Светлана обещала, что в скором времени все забудут о том, что она нестабильный стрелок. И сдержала слово. Её работа на рубеже стала не просто точнее, но и быстрее. Старший тренер женской сборной Виталий Норицын отметил, что на три дополнительных патрона Миронова сейчас тратит на 20 секунд меньше, чем раньше. А это ведь время прохождения штрафного круга.

Понятно, что лучше стрелять вообще без дополнительных патронов, но и быстро исправлять ошибки – не менее важное умение. При этом Норицын уверен, что у Мироновой всё равно есть большой резерв для прогресса в стрельбе. И это даёт надежду на то, что слова о рождении новой звезды российского биатлона не останутся словами.

Две медали за день! Российский биатлон, ты ли это? Светлана Миронова и Александр Логинов порадовали болельщиков бронзовыми наградами в спринтах. Неужели сборная России разбегается?

Логинов теперь не один

Матвей Елисеев большую часть прошлого сезона был вторым номером в мужской сборной России. Проблема была в том, что разница между первым и вторым была очень большой. Был явный лидер – Александр Логинов. А Матвей возглавлял вторую группу, но был скорее ближе к Малышко и Гараничеву, чем к лидерам. Хотя потенциал показывал почти в каждой гонке.

И вот в этом сезоне случилось то, чего все ждали. Первый подиум, стабильные выступления, топ-6 общего зачёта Кубка мира. Если Матвей решит или хотя бы минимизирует проблемы с последним кругом, то сможет стабильно бороться за самые высокие места.



Сам Логинов находится не в лучшей форме, но умудряется брать личные подиумы два дня подряд и быть вторым в общем зачёте. С учётом того, что Йоханнес Бё пропустит часть январских этапов, можно замахнуться на что-то очень крутое. Саша скромно говорит, что не думает об этом, но есть подозрение, что он немного лукавит. На пользу должна пойти пауза между Анси и Оберхофом, где Логинов сможет подлечить свои болячки.



Малышко, Гараничев, Латыпов и Поршнев пока только временами показывают проблески хорошей формы. В них лежит огромный резерв мужской сборной, потому что Логинову и Елисееву нужна поддержка, и они способны её обеспечить. Возможно, уже в предстоящей эстафете.