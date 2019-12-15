Тамара-снайпер. Удивительный результат российской биатлонистки на Кубке мира

Россиянки могли бороться за медали в гонке преследования, но мазали. А главный сюрприз преподнесла Тамара Воронина, чудом попавшая в гонку.

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене складывается для сборной России просто сказочно: четыре гонки – четыре призовых места. Перед женской гонкой преследования у болельщиков были основания надеяться на продолжение медальной серии.

В спринте Светлана Миронова впервые в карьере попала на пьедестал этапа Кубка мира. Не секрет, что гонки с четырьмя огневыми рубежами даются быстроногой россиянке труднее, но её текущая форма позволяла верить в успех.

Слабый старт Мироновой

Миронова ушла на дистанцию третьей, в 18 секундах позади Доротеи Вирер. Между ними располагалась норвежка Ингрид Тандреволд. Первый круг у Светы не получился – она не только не подтянулась к лидерам, но и позволила догнать себя целой группе соперниц.

На первой стрельбе Вирер допустила два промаха и ещё сильнее закрутила интригу. Возглавила гонку Тандреволд, за которой тянулась шведка Эберг. Могла оказаться высоко и Миронова, но ошибка последним выстрелом отбросила россиянку на 40 секунд от лидирующей норвежки. Здорово отработали на «лёжке» Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт, отыгравшие несколько позиций.

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У России новый лидер!

На втором круге Миронова держала скорость Тандреволд, но на стрельбе снова допустила промах. Тандреволд и Экхофф закрыли все мишени и опережали бегущую третьей Эберг уже на 20 с лишним секунд. Резцова за счёт блестящей стрельбы вплотную приблизилась к топ-10 и обошла Миронову. Опередила Светлану и Юрлова-Перхт.

На третьем круге все три россиянки бежали в хорошем темпе и сохраняли шансы на успех, однако дружно промахнулись на первой «стойке». Миронова и Юрлова-Перхт ошиблись по разу и ушли с рубежа вместе – 12-й и 13-й. Резцова не закрыла две мишени и шла в конце второго десятка. Лидировала же Экхофф, продолжавшая стрелять без промахов.

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Хорошо, но мало

Чистая работа норвежки и на заключительном рубеже сняла вопросы о победительнице. Интересно, что кроме Экхофф все 20 мишеней закрыла только россиянка Тамара Воронина, стартовавшая 60-й. В борьбе за пьедестал также преуспели Эберг и Тандреволд. Миронова осталась верна себе и вновь промахнулась один раз. Светлана сохраняла шансы на топ-10, а Резцова и Юрлова-Перхт сражались за места в конце второго десятка.

На финише в борьбе за пьедестал сенсаций не произошло. Экхофф одержала первую личную победу в сезоне, Эберг финишировала второй, а Тандреволд замкнула тройку лучших. Миронова стала лучшей из россиянок, финишировав 11-й. Резцова заняла 18-е место, обновив лучший результат в карьере. Юрлова-Перхт стала 22-й, а Воронина благодаря чистой стрельбе совершила прорыв с 60-й позиции на 36-ю.

Медальная серия России в Хохфильцене прервалась, но выступление россиянок в гонке преследования нельзя назвать провальным. Ещё недавно подобный результат считался нормальным, но сейчас нам хочется большего. Спасибо за надежду, девочки!