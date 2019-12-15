Йоханнес Бё довёл немца до слёз. А россияне в эстафете подвели себя сами

Прибежим к золоту?

После двух впечатляющих дней второго этапа Кубка мира в Хохфильцене, в ходе которых наша сборная завоевала две бронзовые и две серебряные награды, очень хотелось, чтобы в воскресенье на медальной волне пришло и первое золото. У девушек в гонке преследования проявить себя не получилось, а потому надежда осталась на мужскую эстафету. Матвей Елисеев и Александр Логинов – в начале и в конце. Эдуард Латыпов и Дмитрий Малышко – на подхвате.

Обессиленные. Российские биатлонисты так и не добрались до золота в Австрии У сборной России не хватило сил на последние гонки этапа в Хохфильцене. Бегать три дня подряд нашим биатлонистам пока тяжело.

Были ли шансы на высокие места? Пожалуй, да. Но для этого россиянам на каждом этапе нужно было проявить себя с лучшей стороны. Забегая вперёд, скажем, что получилось наоборот – везде чуть-чуть недотянули. А без идеальной работы с неутомимыми норвежцами бороться невозможно: они теперь выигрывают даже со штрафным кругом и доводят до слёз бедных немцев.

Елисеев добежал и упал

Ногами Елисеев прошёл первый круг очень прилично: всю дистанцию держался рядом с норвежцем Дале и французом Гигонна, а перед стрельбищем даже вышел на первое место. Вот только на огневом рубеже пятую мишень закрыл только с третьей попытки и сразу откатился назад. 16-е место само по себе выглядело страшновато, но до лидера – словенца Довжана – было всего 17 секунд. По сравнению со Швецией, за которую Фемлинг пробежал три штрафных круга, всё просто чудесно.

Матвей ходом отыграл у лидера на втором круге около пяти секунд, но что ещё важнее – отлично отработал на «стойке». Результат – пятое место, прямо за спинами норвежца, француза, эстонца и канадца. За третий круг Елисеева было, честно говоря, страшновато, но россиянин в целом выдержал темп конкурентов: обогнал эстонца, пропустил вперёд немца Хорна и, передав эстафету Латыпову в четырёх секундах от ближайших соперников, просто рухнул без сил на снег.

Латыпов упал, но добежал

Латыпов на первых метрах своего этапа вроде бы догнал Жаклена, Кюна и Гоу, но на подходе к рубежу упал и отстал на 10 секунд. Ещё 15 было до норвежца Бьонтегорда, однако норвежец кошмарно стрелял – четыре промаха из первых пяти выстрелов, потом три попадания, но всё равно один штрафной круг. Француз, немец, канадец и россиянин же отстреляли без промахов.

Логинов принёс России ещё одну медаль на Кубке мира. А будет ли золото?! В гонке преследования Логинов стал вторым. Бороться с Йоханнесом Бё было невозможно.

На втором круге Латыпову было очень тяжело – темп Жаклена он выдержать не смог. К счастью, это не сказалось на стрельбе: пять выстрелов – и все в цель. Эдуард чуть сократил отставание от не изменившейся тройки лидеров, но позади в опасной близости уже были Крчмарж из Чехии и Фак из Словении. Увы, но россиянин пропустил и их, и позволил догнать себя норвежцу. Отставание от лидирующей сборной Германии на экваторе гонки составило 53 секунд. Многовато!

Малышко хватил лишнего

Малышко на дистанции предсказуемо выпустил вперёд Тарьея Бё и подошёл к своей «лёжке» седьмым. Дмитрий стрелял точно, но не быстро, а потому остался при своих: седьмое место и 46 секунд отставания от лидирующего немца Арнда Пайффера, но при этом всего 10 – от идущего на третьем месте канадца Миллара. На втором месте с приличным запасом мчал француз Клод.

Россиянин и норвежец пустились в погоню за лидерами и сумели выйти на третье-четвёртое места, опередив Канаду, Чехию и Словению. Вот только этот успех было бы здорово закрепить на стрельбе, а Малышко побежал на штрафной круг. И вышел с него уже шестым. До потенциального третьего места, где опять была Канада – больше 30 секунд. До Германии – почти полторы минуты. И это при том, что Дмитрий показал третью скорость на этапе, уступив Бё всего 13 секунд.

Логинова не хватило

Логинов нервно оглядывался на передаче эстафеты – Малышко прибежал, только когда соперники уже скрылись за поворотом. Чтобы добраться до медали лидеру сборной России нужно было отыграть больше полуминуты, однако он решил не бросаться в погоню сразу – первый круг шёл своим темпом. Однако это не помогло – два доппатрона, а все, кто был впереди, стреляли точнее. При этом Бенедикт Долль уже вёл Германию к золоту, а Йоханнес Бё Норвегию – к серебру.

Казалось, первая победа сама идёт Германии в руки, но Долль задрожал и на «стойке» промахнулся два раза. Бё тоже использовал два дополнительных патрона, но разве Йоханнеса можно остановить, когда он видит спину соперника? Норвегия выиграла у Германии золото в финишном створе, и Бенедикт Долль, не удержавший для своей команды, после финиша не скрывал слёз. Франция – на третьем месте. Дальше – Канада, Чехия и России. У нас сегодня всё пошло не так…