«Россия пока не лидер мирового биатлона». Но неужели четыре медали – это мало?

Выдающийся этап в Хохфильцене в исполнении сборной России поставил вопрос – неужели наш биатлон окончательно и полноценно возвращается в лидеры? Или это была просто отдельная вспышка наподобие прошлогоднего Оберхофа? Спортсмены, тренеры и эксперты по-разному оценили неожиданный прорыв российского биатлона.

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Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»



«Сто процентов можно сказать, что Россия вернулась в элиту мирового биатлона. Даже мои норвежские коллеги говорят: «С возвращением, Россия!». Я всегда верил в этот тренерский штаб и в эту команду и был уверен, что нам недолго ждать такого возвращения. Честно говоря, я не удивлён таким результатам. Для меня они совершенно закономерны. Знал, что Анатолий Хованцев – один из лучших методистов мирового биатлона. Это подтверждала и Кайса Мякяряйнен.



Виталий Норицын, старший тренер женской сборной России



«Я бы пока не сказал, что мы лидеры мирового биатлона. Нам ещё есть над чем работать. И этот фронт работы очень большой. По уровню мастерства мы пока не находимся на уровне элиты, но это всё исправимо. Понятно, что мы должны подойти к чемпионату мира в лучшей форме, но надо от чего-то отталкиваться. Нет никаких предпосылок для снижения формы у команды. Есть главный старт, но все команды будут добавлять там. Если смотреть графики по скорости у лидеров, у всех динамика примерно одинаковая».



Сергей Белозёров, старший тренер мужской сборной России



«Если смотреть на медали, то я доволен тем, как всё складывается. Но я также вижу и отрицательные моменты, которые можно исправить. И мы будем это исправлять. То, что не сделано в базовой работе, будет сделано в предновогоднюю паузу. И перед чемпионатом мира у нас заложен хороший сбор в Риднау. Думаю, что с этого момента мы будем ещё целенаправленнее двигаться вперёд».

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Екатерина Юрлова-Перхт, биатлонистка сборной России



«Конечно, я рада, что другие девчонки подтягиваются, проявляют стабильный ход и стрельбу. Здоровая конкуренция идёт на пользу всей команде. Я считаю, что это круто. Если посмотреть на другие сборные, то у них много лидеров, которые могут друг друга подменить на верхних позициях. Помню ли, когда наша сборная так классно начинала сезона? Это намёк на мой возраст? (Смеётся.) Раньше мы тоже были в порядке, помню времена Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной. Но если исходить из последних лет, то я согласна, что это лучший старт команды. Вернулись ли в лидеры мирового биатлона? А мы далеко и не уходили (смеётся)!».



Светлана Миронова, биатлонистка сборной России



«Конечно, результаты в Хохфильцене не случайный прорыв сборной России. Системная работа даёт результаты. Сейчас мы явно находимся в хорошей форме, и я надеюсь, что продолжим радовать всех. Впечатления от этапа в Австрии самые положительные».

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Доротея Вирер, биатлонистка сборной Италии

«Я рада за российскую команду, думаю, что это крайне позитивный момент для российского биатлона и для болельщиков, которые верят в команду, несмотря ни на что. Очень приятно видеть на подиуме новые лица из сборной России, ведь в прошлые годы всю команду тянула Екатерина Юрлова-Перхт, и пора бы уже остальным подтянуться».



Наше мнение



Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»



«Несмотря на все скандалы межсезонья, российский биатлон снова в большом порядке. Если за этап в Эстерсунде сборной России можно было поставить твёрдую четвёрку, то за Хохфильцен – заслуженную пятёрку. Теперь мы рассчитываем не только на Логинова и Юрлову, но и на других членов сборной. Елисеев и Миронова уже взяли свои первые подиумы. Прогресс Резцовой и Куклиной в этом сезоне даёт понимание, что Россия вернулась в лидеры. Если и на этапе Кубка мира в Анси сборная России по биатлону будет выглядеть достойно, то можно будет говорить о том, что золотые времена возвращаются».