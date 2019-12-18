«Русские получили ценный урок». Фуркад уверен, что российский спорт выиграет от наказания

Семикратный обладатель Кубка мира обещал вернуться сильным после неудачного прошлого сезона. И сдержал слово, выиграв индивидуальную гонку в Эстерсунде. В Швеции вообще было полное ощущение, что это тот самый Мартен, который рвал всех соперников на трассе и стрельбе. Однако в Хохфильцене мы снова увидели Фуркада образца прошлого года. Француз конфликтовал с напарником по команде, был далёк от подиума и даже не попал в состав эстафеты.

Фуркад уверен, что это временные неудачи и в родном Анси он будет в полном порядке. А ещё Мартен высказался о наказании ВАДА в отношении России. Француз знает, в чём главная проблема российского спорта.

Фуркад назвал себя тигром. Француза в этом сезоне уже не остановить? Великолепный Мартен победил впервые за год и едва не расплакался. Он снова лучший биатлонист в мире.

— Мартен, вы переживали из-за того, что этап в Анси могут отменить?

— По какой причине?



— Из-за погодных условий. Здесь же не было снега долгое время, и сейчас температура днём "+10".

— Не было ни единого шанса, что этап отменят! Конечно, погода сейчас тёплая для зимы, но организаторы этапа знают, что делать в такой ситуации. Они высококлассные специалисты, я в них уверен. К концу недели должен пойти дождь или снег, а до этого будет жарко. Понятно, что трасса будет разбита, но я не сомневаюсь, что этап во Франции будет удивительным. Особенно при таком количестве болельщиков.



— Вы в такой погоде выступаете хорошо. Вспомним недавнюю индивидуальную гонку в Эстерсунде, где в подобных условиях вы победили.

— Я не так и плох по такой погоде, это правда. Но вообще я предпочитаю чистое небо, хороший снег. Тогда все стартующие находятся в одинаковых условиях.



— Даже на неофициальной тренировке было много французских болельщиков на трибунах и на трассе. Это создаёт давление для вас?

— В какой-то степени да, но мы же ради этого и выступаем. Это огромная ответственность для меня, я не хочу подвести такое количество людей, которые приходят посмотреть в том числе и на меня. Но я проходил через это в предыдущие года в Ле Гране, так что знаю, как справляться с этим прессингом. Я хочу дать им то, что они хотят. Я хочу быть крутым для них. Это будет крутая вечеринка во Франции. Горжусь, что этап проходит здесь.

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— В Эстерсунде вы сказали, что снова включили режим тигра. Вы до сих находитесь в нём?

— Эстерсунд действительно был классный этап, в Хохфильцене всё было не так здорово. В Швеции для меня было важно знать, что я могу снова побеждать. Я искренне надеюсь, что смогу вернуться в то состояние, которое у меня было в Эстерсунде.



— В Хохфильцене у вас был конфликт с Кентеном Фийоном Майе на трассе в гонке преследования. Он обвинил вас в столкновении. Что там случилось, с вашей точки зрения?

— В той ситуации главным итогом было то, что мы оба проиграли. Здесь нет виноватых и нет победителей. Мы зацепились лыжами в последнем повороте перед стадионом. С моей точки зрения, Кентену не стоило обгонять меня в том месте. Кентен ломанулся в маленькую дверцу, в результате чего мы оба упали. Это часть игры. Конечно, это печально, потому что мы оба потеряли по три места. Жаль, ведь мы так сильно боролись в начале гонки, отдали много сил, чтобы отыграть эти места, а в итоге потеряли их таким глупым образом.



— Повлияло ли это на ваши взаимоотношения с Кентеном?

— Наши отношения остаются нормальными, хотя после гонки напряжение действительно чувствовалось. Мы попытались объясниться друг с другом тем вечером, чтобы понять, как двигаться дальше. Но сейчас между нами всё хорошо. Кентен – отличный парень. Мы бегаем с ним в одной команде начиная с Олимпиады в Сочи. Я его глубоко уважаю, между нами никаких проблем.



— В предыдущие сезоны все знали, кто номер один в сборной Франции. Кто номер один в команде на данный момент?

— Симон Детьё, потому что он выше остальных в общем зачёте. Конечно, это хорошо, что столько французских биатлонистов претендуют на высокие места. Посмотрите, нас целых пять в топ-11 Кубка мира. Это просто удивительно. Такого не было никогда. Это сложная ситуация, ведь мы все хотим быть лучшими, но, к примеру, для эстафеты это отличное подспорье.

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— 10 дней назад исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от всех международных соревнований на четыре года. Что вы об этом думаете?

— Я не рад этому решению. Никто не может быть рад, когда кого-то отстраняют за такие нарушения. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем. Россия важна для спорта, но важно, чтобы в этой стране поменяли менталитет. Я расстроен, что Россию отстранили. Это грустное время для российского спорта. Отдельные российские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе, если смогут доказать, что они чисты. И это здорово.

— Можно ли сказать, что это решение ВАДА слишком мягкое для российского спорта?

— Точно не слишком мягкое, потому что оговоренные санкции уже являются весьма жёсткими. Все в мире чувствуют, что Россия допустила серьёзные ошибки в Сочи-2014. Потом у России было много возможностей, чтобы двигаться дальше и забыть о тех ошибках и снова завоевать уважение в мире. Но сейчас Россия снова наступила на те же грабли. Важно, чтобы это всё прекратилось и кардинально поменялась ментальность у русских, как я уже говорил. Знаю, что в России люди чувствуют, что их предали. Они всегда гордятся своей страной, поэтому сильно расстроены.



— В прошлом сезоне вы много говорили о теме допинга и конкретно о России. В этом году мы практически не видим ваших высказываний об этом. Вы решили не отвлекаться на околоспортивные моменты?

— Я бы сказал, что я много говорил об этом не в прошлом сезоне, а перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Конечно, я близко к сердцу воспринимаю эту тему и когда отбирают медали за допинг. Сейчас я знаю, что не мне решать, стоит ли отстранять Россию или нет. У меня вообще очень много фанатов в России, которых я безмерно уважаю. Так же, как и российских спортсменов, с которыми я соревнуюсь. На данный момент я не вижу необходимости об этом много говорить. Всё, что я хотел сказать, уже сказал. Когда меня спрашивают об этом, я спокойно отвечаю.



— Возвращаясь к спорту. Йоханнес Бё был в великолепной форме в Хохфильцене. Его сейчас невозможно победить, если он стреляет на ноль?

— Он очень хорош, я должен согласиться с этим. В Хохфильцене мы увидели уже другого Йоханнеса, чем в Эстерсунде. В Швеции я бежал с ним в одни ноги в спринте и быстрее в индивидуальной гонке. В Австрии его невозможно было победить, это правда. Но никто не знает, что будет здесь во Франции. Бё обожает Ле Гран Борнан, он выигрывал здесь четыре раза. С другой стороны, я единственный, кто смог победить его здесь в 2017 году после блестящего масс-старта. Верю, что смогу посражаться за победу и в этом. Если Йоханнес допустит ошибку на стрельбе, я постараюсь ей воспользоваться. А в январе я хочу улучшить свою форму и дать ему бой ещё и в лыжном ходе.