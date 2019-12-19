Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Мужской спринт. А как бежать без снега?! LIVE

Во Франции очень тепло и почти нет снега. Но биатлонистов всё равно заставят бежать. За тем, что из этого выйдет, следите в нашем онлайне.

ГОНКИ ДНЯ

*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Мы вместе с лучшими спортсменами планеты на этой неделе перебираемся во Францию, где в местечке Анси пройдёт третий, и последний в 2019 году, этап Кубка мира. Предстоящие четыре дня обещают быть очень интересными и неоднозначными: на трассе почти нет снега, и организаторы сохраняют его остатки из последних сил, однако вдоль трассы будут тысячи и тысячи болельщиков — биатлон во Франции в этом сезоне особенно популярен.

Начнётся большая биатлонная неделя с мужского спринта. Начало гонки — в 16:15 по московскому времени. Следите за всем, что происходит на третьем этапе Кубка мира по биатлону, вместе с «Чемпионатом».