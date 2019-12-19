«Говорят, с жеребьёвкой всё по-честному». Сборную России подставил компьютер?

Александр Логинов и Йоханнес Бё получили очень странные стартовые номера. А французам у себя дома сильно повезло. Случайно ли?

В французском городке Ле Гран Борнан, где проходит третий этап Кубка мира по биатлону, сейчас практически жара. Яркое солнце и температура +10 градусов создала проблемы организаторам. Трассу удалось спасти и провести мужскую гонку, но спортсмены оказались не в равных условиях. Те, кто стартовали раньше, получали значительное преимущество. Но по какой-то удивительной жеребьёвке российские биатлонисты не получили этого преимущества. И это выглядело странно.

Сборная России имела право заявить в самую выгодную первую группу сразу трёх спортсменов. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали туда по общему зачёту Кубка мира (необходимо быть в топ-15, чтобы выбирать группу). К ним добавился Евгений Гараничев, которому подходит такая погода и который выше остальных располагается в тотале.

Биатлон или водные лыжи? Спринт во Франции прошёл в экстремальных условиях Россиянам и Йоханнесу Бё очень не повезло с жеребьёвкой. Логинов – лучший из наших, а немец Долль разменял слёзы на золото.

«Хотя бы один россиянин должен был стартовать в десятке»

Сама жеребьёвка проводится с помощью специальной компьютерной программы и, вроде бы, должна быть честной. Это же компьютер! По идее здесь нет человеческого фактора, однако каким-то образом все россияне и лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё попали в самый конец стартовой группы. То есть, оказались в не самом выгодном положении, учитывая, что трасса с каждой минутой разбивалась всё сильнее. Французы на домашнем этапе втроём были гораздо выше. Такой расклад показался странным в том числе и российским биатлонистам.

«Однозначно с жеребьёвкой нам не сильно повезло. Конечно, хотя бы один то должен был быть в первой десятке, но увы, так получилось. На это мы повлиять не можем. В субботу все будут в равных условиях. Там будем работать», — рассказал «Чемпионату» Логинов, с нулём оказавшийся за пределами первой десятки.

«Согласен с Логиновым, что сборной России не повезло с жеребьёвкой. Первый из россиян стартовал под 30-м номером, странно получилось. Есть такое дело. Трасса не была катастрофичной, но в целом ситуация странная», — поддержал партнёра по команде Матвей Елисеев.

Французский снег с селитрой Россию подвёл. Никто не попал в десятку лучших Во Франции в тёплую погоду на смешанном с селитрой снеге в мужском спринте наши биатлонисты за медали не боролись. Хотя стреляли отлично.

«Слишком много французов в первых номерах»

Дмитрий Малышко верит, что жеребьёвка проходила по-честному, и что компьютер не может врать. Только вот Дима с трудом сдерживал улыбку, говоря об этом.



«Говорят, что с жеребьёвкой всё проходит по-честному, там компьютер выбирает. Надеюсь, что это так и есть, потому что сегодня очень много французов стартовало в первых номерах (улыбается)».



Никита Поршнев был так рад показанному результату, что не стал акцентировать внимание на стартовых номерах. Он вообще начинал гонку 85-м, но сумел стать вторым в сборной России и показал свой лучший результат в личной гонке на Кубке мира, став 24-м.



«В команде не особо обсуждали стартовые номера. Тот же Йоханнес Бё стартовал поздно, сразу за нашими ребятами, а французы впереди, да. Но видите, я сегодня с 85-го места показал нормальный результат. Может быть, у наших парней было не лучшее самочувствие или с лыжами ошиблись. Сейчас я могу говорить только за себя, и я своей гонкой доволен».