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Биатлон, Кубок мира 2019-2020: женский спринт, онлайн-трансляция 20 декабря 2019

Сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Женский спринт. Трасса точно ещё не растаяла? LIVE
Во Франции снег продолжает таять. Женщины попробуют добежать спринт по каше из снега и селитры.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Во Франции продолжается очень неоднозначный третий этап Кубка мира. С одной стороны, атмосфера в Анси по-хорошему сумасшедшая: французы в четверг неистово поддерживали участников соревнований. С другой стороны, биатлонистам приходится выступать в очень непростых условиях — на термометре плюс даже ночью, и организаторы с большим трудом удерживают трассу в приемлемом состоянии. В мужском спринте спортсмены из первой стартовой группы получили заметное преимущество. Очевидно, в женском спринте будет то же самое. Но, может, теперь и россиянкам повезёт?

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