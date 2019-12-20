Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Женский спринт. Трасса точно ещё не растаяла? LIVE

ГОНКИ ДНЯ
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Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Во Франции продолжается очень неоднозначный третий этап Кубка мира. С одной стороны, атмосфера в Анси по-хорошему сумасшедшая: французы в четверг неистово поддерживали участников соревнований. С другой стороны, биатлонистам приходится выступать в очень непростых условиях — на термометре плюс даже ночью, и организаторы с большим трудом удерживают трассу в приемлемом состоянии. В мужском спринте спортсмены из первой стартовой группы получили заметное преимущество. Очевидно, в женском спринте будет то же самое. Но, может, теперь и россиянкам повезёт?
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