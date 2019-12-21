Пешком с винтовкой. Как мужская сборная России провалила гонку преследования

Французская погода после проливного декабрьского дождя сжалилась над биатлонистами. Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.

Перед российскими биатлонистами стояла непростая задача, ведь в спринте они проиграли лучшим много. В этой связи больших ожиданий от выступления россиян не было, но в итоге всё обернулось ещё хуже, чем предполагали болельщики.

Йоханнес неутомим

Победитель спринта Бенедикт Долль осторожно прошёл первый круг, но здорово отстрелял и сохранил лидерство. Кентен Фийон Майе и Тарьей Бё уступали немцу 10 секунд, а ещё в 15 секундах позади них бежал промахнувшийся один раз Йоханнес Бё. Александр Логинов потерял несколько секунд на рубеже, однако закрыл все пять мишеней и замыкал топ-10, проигрывая лидеру почти минуту. Никита Поршнев вплотную приблизился к первой двадцатке, а Елисеев и Гараничев плотно увязли в середине группы.



На втором круге Йоханнес Бё догнал брата и Фийона Майе. Долль сохранял лидерство, но на стрельбе дрогнул и пропустил вперёд отстрелявших чисто преследователей. Наши биатлонисты бежали медленнее фаворитов, но удерживали свои позиции благодаря чистой стрельбе. Логинов покинул «лёжку» 12-м, а Поршнев замыкал топ-20.

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Логинова спасает стрельба

На первой «стойке» из тройки лидеров ошибку допустил только Тарьей Бё, а вот остальные промахивались, что дало шанс Логинову с чистой работой на рубеже ворваться в десятку. От бежавшего третьим Тарьея Бё Сашу отделяло больше 50 секунд. Поршнев с высоким темпом не совладал и промахнулся два раза.

Победителя могла выявить заключительная стрельба, но и Бё-младший, и Фийон Майе отстреляли чисто. Впрочем, интрига жила недолго. Бё легко убежал от француза и обеспечил себе первое место. Зато борьба за бронзу получилась увлекательной и непредсказуемой. Кристиансен буквально на последних метрах опередил Бё-старшего.

Биатлон или водные лыжи? Спринт во Франции прошёл в экстремальных условиях Россиянам и Йоханнесу Бё очень не повезло с жеребьёвкой. Логинов – лучший из наших, а немец Долль разменял слёзы на золото.

Россия без скорости

Для сборной России пределом мечтаний было шестое место Логинова, но Александр не сумел показать идеальную стрельбу и один промах всё-таки пропустил. На последнем круге лидер нашей команды проиграл ещё пару мест и финишировал 13-м. В целом сборная России выглядела в гонке преследования слабо. То ли были проблемы с лыжами, то ли физическое состояние не позволяло бежать быстрее, но в любом случае такой результат настораживает.



Времени на работу над ошибками почти нет, ведь уже завтра этап в Анси завершится масс-стартом.