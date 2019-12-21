«Пока я еду домой». Малышко не видит смысла в очередном отборе в сборную России

Сборная России по биатлону явно испытывает большие проблемы на этапе Кубка мира в Анси. В гонке преследования вся команда проиграла по лыжному ходу очень много лидерам. Не получилась гонку в том числе и у Дмитрия Малышко, который отыгрывал позиции, но завалил первую стойку и откатился далеко назад, финишировав 51-м.

Дмитрий дал подробный комментарий, объяснив произошедшее и раскрыл причину, почему выступления на «Ижевской винтовке» в данной ситуации не имеют смысла.

Пешком с винтовкой. Как мужская сборная России провалила гонку преследования Так плохо наши биатлонисты не выглядели давно.

— Дмитрий, вряд ли можно назвать случайность то, что вся команда в пасьюте проиграла почти две минуты.

— Явно не случайно. Не хочу критиковать лыжи. Наоборот, хочу отметить, что сегодня лыжи ехали на удивление неплохо. И трасса была хорошая, скоростная. Особенно по сравнению со спринтом, довольно лёгкая трасса была на самом деле. Это значит, что причину проигрыша надо искать исключительно в состоянии. Внутренне чувствовал себя неплохо до того момента, как завалил первую стойку. После трёх кругов, конечно, настроение поменялось.



— Но всё-таки неужели вся готова настолько плохо готова, что проигрывает по 2 минуты ходом?

— Не скажу, что плохо. В Хохфильцене, к примеру, команда была на подъёме. Может быть, спад пошёл из-за высоты. Мне сложно сейчас сказать, надо сначала пообщаться с тренерами и всё проанализировать.



— Так в том то и дело, что в Австрии вся команда выглядела здорово.

— В Австрии мы только поднялись в горы и, вероятно, акклиматизация не успела нас накрыть. А здесь уже 8-9-й день пошёл. Это не лучшее время для гонок. Может быть, это тоже сказалось. Но не буду ни на что валить свой результат. Ещё раз повторюсь, что сегодня трасса была хорошей, лыжи ехали нормально. С хорошей стрельбой даже при среднем самочувствии сегодня можно было высоко подняться.

«У нас лыжи готовят 4 человека. У Норвегии — 11». Да что такое с российским биатлоном? Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров просил шесть сервисменов. Не дают и их.

— Куда дальше планируете ехать после Анси?

— Пока я еду домой, а что будет дальше пока не знаю. Усталость просто зашкаливает.



— На «Ижевскую винтовку» не собираетесь? Никита Поршнев только что сказал, что туда нет особого смысла ехать из-за критериев СБР.

— Если честно, я настраивался только на гонки и не вникал в эти критерии. Сейчас тренеры дадут нам информацию. Пока не интересовался этим. Я никогда не боялся отборов. Кто-то говорит, что я отказывался ехать на «Ижевскую винтовку». Это не из-за того, что я плохой и не поехал. Я ездил туда два года подряд, и ничего она удивительного не показала. Я выигрывал там, брал вторые места. У меня есть чёткая позиция. Если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку». Если хочешь продолжать выступления, надо восстанавливаться спокойно.



— Перепад температур тоже влияет на это? В Ижевске минусовая температура, а в Анси почти весна.

— На самом деле ничего страшного. Главное, чтобы не минус 20 было. Я помню, что бежали там, когда было в районе минус 15. Немного непривычно, но за пару дней акклиматизируешься.