Сели в лужу. Российские биатлонисты снова беспомощны под французским ливнем

Третий этап Кубка мира по биатлону запомнится чудовищной погодой и возникшим на её фоне скандалом в сборной России. После гонки преследования в Анси наши биатлонисты высказывали претензии сервис-бригаде, сетуя на плохую подготовку лыж. Была даже информация, что Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт, но Александр и Матвей не стали досрочно завершать борьбу. Третьим участником гонки от России был Никита Поршнев, впервые бежавший в этой дисциплине на Кубке мира.
Французская погода успеху сборной России не способствовала. В Анси опять с утра шёл проливной дождь, быстро превративший трассу в настоящее болото. Российских биатлонистов ждало ещё одно тяжелейшее испытание.
Команда без скорости
Уже в начале гонки несколько биатлонистов ушли вперёд, создав хорошее преимущество над остальной группой. Александр Логинов какое-то время держался среди лидеров, но перед первым огневым рубежом отстал и «поймал» серьёзное отставание. На первой «лёжке» Александр промахнулся один раз и ушёл в гонку в начале второго десятка рядом с Елисеевым и Поршневым, отстрелявшими чисто.
Возглавил масс-старт Йоханнес Бё, наращивавший преимущество над братом Тарьеем и квартетом французов. У россиян по-прежнему были серьёзные проблемы со скоростью. Наши биатлонисты проигрывали ходом не только лидерам, но и многим не самым быстрым соперникам.
Логинов проявляет характер
Йоханнес закрыл все мишени на второй «лёжке» и опережал бежавшего вторым Жаклена на 18 секунд. Тарьей тоже был точен и замыкал топ-3, а Фуркад, Детьё и Фийон Майе дружно допустили по одной ошибке. Логинов благодаря чистой стрельбе переместился в первую десятку, но проигрывал Бё больше полутора минут. Поршневу и Елисееву тоже катастрофически не хватало скорости. Видимо, к бегу на лыжах под дождём наши ребята так и не приспособились.
На третьей стрельбе Бё-младший промахнулся, но Жаклен подарком норвежца не воспользовался, а заодно пропустил вперёд и второго Бё. В безрадостной для российских болельщиков картине светлым пятном был Логинов, который буквально на зубах боролся с размокшей трассой. На четвёртом круге Саша тащил за собой целую группу соперников. Впереди были только братья Бё и четверо французов.
Катастрофа Елисеева
Йоханнес Бё безупречно завершил стрелковую программу и со спокойной душой ушёл на последний круг – его победе ничто не угрожало. В борьбе за серебро инициативу вновь перехватил Жаклен, удержавшийся на второй позиции. Интересно, что в первой шестёрке на финише оказались только спортсмены из Норвегии и Франции.
Логинов закончил гонку 11-м, проиграв победителю 2 минуты 17 секунд, а Поршнев занял 18-е место с одним промахом. Настоящим кошмаром обернулся масс-старт для Елисеева. Матвей стал одним из двух биатлонистов, закрывших все 20 мишеней, но показал предпоследний результат с отставанием в 6 с лишним минут. А ведь всего неделю назад Матвей остановился в шаге от награды.
Ни одного попадания в топ-10 за три гонки – удручающий результат для мужской сборной России. Тренерскому штабу предстоит серьёзно поработать, чтобы понять причины спада наших биатлонистов и постараться их исправить.
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