«Гонка как издевательство». Кому нужен был мокрый французский биатлон?

Погода стала главной темой этапа Кубка мира в Анси. Международный союз биатлонистов заранее знал о сложных погодных условиях в местечке Ле Гран Борнан, но всё-таки решил рискнуть и провести соревнования, несмотря на неблагоприятные прогнозы синоптиков. В итоге два соревновательных дня прошли в очень непростых условиях, а ещё два обернулись кошмаром под непрекращающимся проливным дождём. Спортсмены, тренеры и эксперты высказались на предмет того, а стоило ли вообще проводить гонки по такой погоде.

Страшный сон. Наконец-то французский этап Кубка мира закончился! Сборная России впервые в сезоне покидает этап Кубка мира по биатлону без медалей. Команду как будто подменили!

Сергей Белозёров, старший тренер мужской сборной России

«По моим первичным эмоциям биатлон в такую погоду, конечно, расстраивает. Я беру даже не только Россию, но и много других стран, которые тоже не могли конкурировать в таких условиях. На предыдущих этапах мы видели, как биатлонисты из разных стран заходили в десятку, боролись. А здесь была игра в одни ворота».

Александр Логинов, биатлонист сборной России

«В такую погоду не припомню, чтобы приходилось бегать, если честно. Думаю, что это было в первый раз. Стоит ли проводить гонки в такую погоду? Это решать не мне, а организаторам. Я готов бегать в любую погоду и тренируюсь целый год ради этого».



Никита Поршнев, биатлонист сборной России

«Я считаю, что стоит в любую погоду бегать. Потому что это биатлон. Мы всё-таки спортсмены. Мы выходим тогда, когда нужно. Мы не выбираем и должны бороться при любой погоде».



Тимофей Лапшин, биатлонист сборной Южной Кореи

«Руки и пальцы замёрзли в масс-старте. Вообще почти не чувствую ни одного пальца. Из-за этого очень тяжело. Когда у тебя такое скольжение, ты стреляешь всегда в напряге. Плюс я постоянно приезжал на 29-й или 30-й щит. Сразу практически тормозишь, ещё вдвойне тяжелее. Куда деваться, приходится бегать и в такую погоду, никто не застрахован. Честно говоря, не помню, чтобы приходилось выступать в такую погоду. Такое тяжёлое скольжение – это просто нереально. Тебе как будто сзади колесо привязали!»

Позорный биатлон. Женскую спринтерскую гонку во Франции надо было отменять Этап Кубка мира в Анси обернулся провалом. О чём вообще думали организаторы?

Лиза Витоцци, биатлонистка сборной Италии

«Никогда ещё не соревновалась в таких условиях, на лыжне сложно было что-то сделать с этой водой, ну а мою стрельбу вы видели».



Динара Алимбекова, биатлонистка сборной Беларуси, олимпийская чемпионка

«На спуске практически ничего не видно, потому что смотреть вперёд невозможно. Хочется соревноваться в нормальную погоду, но, что есть, то есть. Эта гонка была как издевательство какое-то, очень тяжело она далась. Отменила бы я спринтерскую гонку? Здесь же и телеканалы, и болельщики. Мне на их месте тоже было бы не очень приятно, когда ты вот ждёшь этап, ждёшь выступления любимых спортсменов, а это всё берут и отменяют. Они здесь такие молодцы, пришли на трассу часа за три до гонки, потому это всё для них было».

Регина Ойя, биатлонистка сборной Эстонии

«Подбадривала себя мыслями о том, что погодные условия одинаковы для всех. Было когда-то что-то подобное в минувшем году на одном из сборов с нашей командой, но прямо такого дождя во время гонок у меня еще никогда не было».



Аита Гаспарин, биатлонистка сборной Швейцарии

«Ужасная погода. Я вся промокла насквозь, у меня замёрзли руки, кошмарное состояние, но я не думаю, что надо отменять гонки. Биатлон – вид спорта на открытом воздухе. Даже летом бывают плохие дни из-за погоды, но мы выходим на тренировку и работаем».



Дмитрий Губерниев, комментатор биатлона на «Матч ТВ»

«Мы говорим о том, нужен ли биатлон в мороз, нужен ли он в другую погоду. Этапов Кубка мира в России ещё не будет некоторое время, так что будем довольствоваться тем, что имеем. Во Франции любят биатлон, мы видим полные трибуны и неплохую организацию. Да, погода оставила желать лучшего, мягко говоря. Но все соревнования были проведены нормально».

Наше мнение

Александр Говоров, специальный корреспондент «Чемпионата»

«В отличие от большинства высказавшихся выше, я считаю, что гонки в таких погодных условиях проводить не стоит. Это не доставляет удовольствия никому. Спросите у шведки Хелены Эберг, которая свалилась с простудой после проливного дождя в пятницу и не смогла выступить в оставшихся гонках. Биатлонисток трясло от холода, зрители покидали трибуны раньше, большой биатлонной вечеринки в красивом городке Ле Гран Борнан не получилось».

Мнение болельщиков

rartaps

«Почему-то нашим то одно мешает, то другое. То на усталость списываем, то на погоду, а на самом-то деле плохо мы готовы и физически, и в работе сервис-команд. И почему это не признать напрямую, а не ссылаться на это и не кричать Губерниеву, что все идет почти замечательно?»



milan37

«Биатлон смотрю с 90-х годов. Это самый позорный этап кубка мира. Франция совсем не готова… В Ванкувере в 2002-м привозили снег и делали искусственный, а французы даже не старались что-то изменить… Позорище...»



kinvestor

«Думаю, ещё пару таких этапов и интерес к биатлону пойдёт вниз. Кому интересно смотреть, как «норги» доминируют, выигрывая по 1-2 минуты от второго места? Никому, кроме «норгов». В худших традициях эры доминирования Шумахера в Формуле-1».