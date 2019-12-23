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Биатлонисты прокомментировали тяжелейшие погодные условия на этапе Кубка мира во Франции

Кому нужен был мокрый французский биатлон?
Александр Говоров
«Гонка как издевательство». Кому нужен был мокрый французский биатлон?
Организаторы этапа Кубка мира в Анси заставили спортсменов мокнуть и трястись от холода. Ради чего?
Биатлон / Кубок мира 0

Погода стала главной темой этапа Кубка мира в Анси. Международный союз биатлонистов заранее знал о сложных погодных условиях в местечке Ле Гран Борнан, но всё-таки решил рискнуть и провести соревнования, несмотря на неблагоприятные прогнозы синоптиков. В итоге два соревновательных дня прошли в очень непростых условиях, а ещё два обернулись кошмаром под непрекращающимся проливным дождём. Спортсмены, тренеры и эксперты высказались на предмет того, а стоило ли вообще проводить гонки по такой погоде.

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Сергей Белозёров, старший тренер мужской сборной России
«По моим первичным эмоциям биатлон в такую погоду, конечно, расстраивает. Я беру даже не только Россию, но и много других стран, которые тоже не могли конкурировать в таких условиях. На предыдущих этапах мы видели, как биатлонисты из разных стран заходили в десятку, боролись. А здесь была игра в одни ворота».

Александр Логинов, биатлонист сборной России
«В такую погоду не припомню, чтобы приходилось бегать, если честно. Думаю, что это было в первый раз. Стоит ли проводить гонки в такую погоду? Это решать не мне, а организаторам. Я готов бегать в любую погоду и тренируюсь целый год ради этого».

Никита Поршнев, биатлонист сборной России
«Я считаю, что стоит в любую погоду бегать. Потому что это биатлон. Мы всё-таки спортсмены. Мы выходим тогда, когда нужно. Мы не выбираем и должны бороться при любой погоде».

Тимофей Лапшин, биатлонист сборной Южной Кореи
«Руки и пальцы замёрзли в масс-старте. Вообще почти не чувствую ни одного пальца. Из-за этого очень тяжело. Когда у тебя такое скольжение, ты стреляешь всегда в напряге. Плюс я постоянно приезжал на 29-й или 30-й щит. Сразу практически тормозишь, ещё вдвойне тяжелее. Куда деваться, приходится бегать и в такую погоду, никто не застрахован. Честно говоря, не помню, чтобы приходилось выступать в такую погоду. Такое тяжёлое скольжение – это просто нереально. Тебе как будто сзади колесо привязали!»

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Лиза Витоцци, биатлонистка сборной Италии
«Никогда ещё не соревновалась в таких условиях, на лыжне сложно было что-то сделать с этой водой, ну а мою стрельбу вы видели».

Динара Алимбекова, биатлонистка сборной Беларуси, олимпийская чемпионка
«На спуске практически ничего не видно, потому что смотреть вперёд невозможно. Хочется соревноваться в нормальную погоду, но, что есть, то есть. Эта гонка была как издевательство какое-то, очень тяжело она далась. Отменила бы я спринтерскую гонку? Здесь же и телеканалы, и болельщики. Мне на их месте тоже было бы не очень приятно, когда ты вот ждёшь этап, ждёшь выступления любимых спортсменов, а это всё берут и отменяют. Они здесь такие молодцы, пришли на трассу часа за три до гонки, потому это всё для них было».

Регина Ойя, биатлонистка сборной Эстонии
«Подбадривала себя мыслями о том, что погодные условия одинаковы для всех. Было когда-то что-то подобное в минувшем году на одном из сборов с нашей командой, но прямо такого дождя во время гонок у меня еще никогда не было».

Аита Гаспарин, биатлонистка сборной Швейцарии
«Ужасная погода. Я вся промокла насквозь, у меня замёрзли руки, кошмарное состояние, но я не думаю, что надо отменять гонки. Биатлон – вид спорта на открытом воздухе. Даже летом бывают плохие дни из-за погоды, но мы выходим на тренировку и работаем».

Дмитрий Губерниев, комментатор биатлона на «Матч ТВ»
«Мы говорим о том, нужен ли биатлон в мороз, нужен ли он в другую погоду. Этапов Кубка мира в России ещё не будет некоторое время, так что будем довольствоваться тем, что имеем. Во Франции любят биатлон, мы видим полные трибуны и неплохую организацию. Да, погода оставила желать лучшего, мягко говоря. Но все соревнования были проведены нормально».

Наше мнение

Александр Говоров, специальный корреспондент «Чемпионата»
«В отличие от большинства высказавшихся выше, я считаю, что гонки в таких погодных условиях проводить не стоит. Это не доставляет удовольствия никому. Спросите у шведки Хелены Эберг, которая свалилась с простудой после проливного дождя в пятницу и не смогла выступить в оставшихся гонках. Биатлонисток трясло от холода, зрители покидали трибуны раньше, большой биатлонной вечеринки в красивом городке Ле Гран Борнан не получилось».

Мнение болельщиков

rartaps
«Почему-то нашим то одно мешает, то другое. То на усталость списываем, то на погоду, а на самом-то деле плохо мы готовы и физически, и в работе сервис-команд. И почему это не признать напрямую, а не ссылаться на это и не кричать Губерниеву, что все идет почти замечательно?»

milan37
«Биатлон смотрю с 90-х годов. Это самый позорный этап кубка мира. Франция совсем не готова… В Ванкувере в 2002-м привозили снег и делали искусственный, а французы даже не старались что-то изменить… Позорище...»

kinvestor
«Думаю, ещё пару таких этапов и интерес к биатлону пойдёт вниз. Кому интересно смотреть, как «норги» доминируют, выигрывая по 1-2 минуты от второго места? Никому, кроме «норгов». В худших традициях эры доминирования Шумахера в Формуле-1».

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