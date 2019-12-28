Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Фигурное катание, чемпионат России 2020: женщины, онлайн-трансляция 28 декабря

«Чемпионат»
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа. Последняя битва! LIVE
Кульминация чемпионата России — в нашем онлайне. Сможет ли Медведева впрыгнуть в уходящий вагон сборной России?
Биатлон 0

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Спортивные пары. Произвольная программа. Результаты ***

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Женщины. Произвольная программа. Результаты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Здравствуйте, уважаемые поклонники фигурного катания. Сегодня в Красноярске — кульминация чемпионата страны. Обладатели наград определятся среди спортивных пар и женщин. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы. Главный вопрос — смогут ли отобраться в команду чемпионки мира разных лет Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева или ученицы Этери Тутберидзе никого и близко к сборной не подпустят? Произвольная программа спортивных пар начнётся в 12:30, женщины свою программу начнут в 15:00.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019