Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа. Последняя битва! LIVE

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Расписание соревнований ***
*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Спортивные пары. Произвольная программа. Результаты ***
*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Женщины. Произвольная программа. Результаты ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Здравствуйте, уважаемые поклонники фигурного катания. Сегодня в Красноярске — кульминация чемпионата страны. Обладатели наград определятся среди спортивных пар и женщин. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы. Главный вопрос — смогут ли отобраться в команду чемпионки мира разных лет Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева или ученицы Этери Тутберидзе никого и близко к сборной не подпустят? Произвольная программа спортивных пар начнётся в 12:30, женщины свою программу начнут в 15:00.
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