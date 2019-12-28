Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа. Последняя битва! LIVE

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Расписание соревнований ***



*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Спортивные пары. Произвольная программа. Результаты ***



*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Женщины. Произвольная программа. Результаты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Здравствуйте, уважаемые поклонники фигурного катания. Сегодня в Красноярске — кульминация чемпионата страны. Обладатели наград определятся среди спортивных пар и женщин. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы. Главный вопрос — смогут ли отобраться в команду чемпионки мира разных лет Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева или ученицы Этери Тутберидзе никого и близко к сборной не подпустят? Произвольная программа спортивных пар начнётся в 12:30, женщины свою программу начнут в 15:00.